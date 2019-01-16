Мифы об автомате Калашникова: так что там по поводу Шмайсера?
Техконсультант Калашников Media Владимир Онокой коснулся вопроса, который так или иначе обсуждается уже несколько десятилетий. Вопрос выглядит конспирологически и звучит так: Калашников в итоге изобрёл не собственное оружие, а «Шмайсер»? Дошло до того, что многие так называемые «эксперты» для себя решили, что именно так оно и было. И это стало подпитывать миф о «копировании» автомата с немецкого «оригинала».
В ролике представлен комментарий одного из таких конспирологов, заявляющего, что автомат Калашникова «сделал Хуго Шмайсер, находясь в плену».
Владимир Онокой даёт понять, что говорить о схожести немецкого и советского автоматов могут лишь те люди, которые вообще ничего не понимают в стрелковом оружии.
Эксперт Калашников Media:
Единственное, что можно назвать схожим, у оружия Шмайсера и АК – изогнутый магазин. Хотя это обычное дело для магазинов под промежуточный патрон. Можно назвать похожей систему газоотвода, но практически такая же применяется и на советском пулемёте ДП-27, который производился с 1928 года.
В ролике представлен детальный обзор двух автоматов, после которого эксперт предлагает конспирологам ответить на вопрос, так в чём же реальная «схожесть» этих двух вариантов автоматического стрелкового оружия.
В ролике представлен комментарий одного из таких конспирологов, заявляющего, что автомат Калашникова «сделал Хуго Шмайсер, находясь в плену».
Владимир Онокой даёт понять, что говорить о схожести немецкого и советского автоматов могут лишь те люди, которые вообще ничего не понимают в стрелковом оружии.
Эксперт Калашников Media:
Серьёзно! Если бы меня попросили найти два более непохожих друг на друга автомата, мне было бы достаточно сложно это сделать.
Единственное, что можно назвать схожим, у оружия Шмайсера и АК – изогнутый магазин. Хотя это обычное дело для магазинов под промежуточный патрон. Можно назвать похожей систему газоотвода, но практически такая же применяется и на советском пулемёте ДП-27, который производился с 1928 года.
В ролике представлен детальный обзор двух автоматов, после которого эксперт предлагает конспирологам ответить на вопрос, так в чём же реальная «схожесть» этих двух вариантов автоматического стрелкового оружия.
- Использованы фотографии:
- Калашников Media, 2fons.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter