Мифы об автомате Калашникова: так что там по поводу Шмайсера?

Серьёзно! Если бы меня попросили найти два более непохожих друг на друга автомата, мне было бы достаточно сложно это сделать.

Техконсультант Калашников Media Владимир Онокой коснулся вопроса, который так или иначе обсуждается уже несколько десятилетий. Вопрос выглядит конспирологически и звучит так: Калашников в итоге изобрёл не собственное оружие , а «Шмайсер»? Дошло до того, что многие так называемые «эксперты» для себя решили, что именно так оно и было. И это стало подпитывать миф о «копировании» автомата с немецкого «оригинала».В ролике представлен комментарий одного из таких конспирологов, заявляющего, что автомат Калашникова «сделал Хуго Шмайсер, находясь в плену».Владимир Онокой даёт понять, что говорить о схожести немецкого и советского автоматов могут лишь те люди, которые вообще ничего не понимают в стрелковом оружии.Эксперт Калашников Media:Единственное, что можно назвать схожим, у оружия Шмайсера и АК – изогнутый магазин. Хотя это обычное дело для магазинов под промежуточный патрон. Можно назвать похожей систему газоотвода, но практически такая же применяется и на советском пулемёте ДП-27, который производился с 1928 года.В ролике представлен детальный обзор двух автоматов, после которого эксперт предлагает конспирологам ответить на вопрос, так в чём же реальная «схожесть» этих двух вариантов автоматического стрелкового оружия.