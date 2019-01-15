Минобороны смягчит правила исключения из очереди на квартиру
Российское военное ведомство изменит критерии, по которым военнослужащих исключают из очереди на получение квартиры, сообщают Известия.
В настоящее время, подготовленные министерством поправки в постановление правительства №512, проходят межведомственные согласования.
Газета поясняет, что сегодня для снятия контрактников и офицеров с учета военные чиновники руководствуются ст. 6 упомянутого постановления. Согласно документу, военнослужащий исключается из очереди на получение квартиры, если будет установлено, что он ухудшил свои жилищные условия. Например, добровольно отказался от своей доли в недвижимости, не сообщил о получении наследства, ранее покупал квартиры или земельные участки и т.п. Исключенному из очереди можно повторно встать на учет только через 5 лет.
Подготовленные же ведомством поправки вводят несколько исключений из общего правила. Так в категорию очередников перейдут те военнослужащие, чьи квартиры признаны непригодными для проживания. Останутся в очереди и те, чьи сделки по покупки жилых помещений признаны в установленном порядке недействительными. Также будут признаны нуждающимися в жилье военнослужащие, вселившиеся в квартиру родителей или детей – прописка у близких родственников не станет поводом для лишения права на получение жилья.
Как отметил эксперты, предложенные военным ведомством поправки крайне необходимы, поскольку восстанавливают справедливость в отношении тех контрактников и офицеров, жилищные условия которых были ухудшены не по их вине.
Как ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в 2018 году постоянным жильем были обеспечены 8,3 тыс. военнослужащих.
В настоящее время, подготовленные министерством поправки в постановление правительства №512, проходят межведомственные согласования.
Газета поясняет, что сегодня для снятия контрактников и офицеров с учета военные чиновники руководствуются ст. 6 упомянутого постановления. Согласно документу, военнослужащий исключается из очереди на получение квартиры, если будет установлено, что он ухудшил свои жилищные условия. Например, добровольно отказался от своей доли в недвижимости, не сообщил о получении наследства, ранее покупал квартиры или земельные участки и т.п. Исключенному из очереди можно повторно встать на учет только через 5 лет.
Подготовленные же ведомством поправки вводят несколько исключений из общего правила. Так в категорию очередников перейдут те военнослужащие, чьи квартиры признаны непригодными для проживания. Останутся в очереди и те, чьи сделки по покупки жилых помещений признаны в установленном порядке недействительными. Также будут признаны нуждающимися в жилье военнослужащие, вселившиеся в квартиру родителей или детей – прописка у близких родственников не станет поводом для лишения права на получение жилья.
Как отметил эксперты, предложенные военным ведомством поправки крайне необходимы, поскольку восстанавливают справедливость в отношении тех контрактников и офицеров, жилищные условия которых были ухудшены не по их вине.
Как ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в 2018 году постоянным жильем были обеспечены 8,3 тыс. военнослужащих.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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