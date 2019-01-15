В Москве решают вопрос о продлении ареста украинским морякам
Сегодня в трех судах Москвы проходят рассмотрение ходатайства ФСБ о продлении ареста украинским морякам, задержанным в ходе провокации в Керченском проливе, еще на три месяца, передает РИА Новости.
По информации издания, всех моряков разбили на группы не более четырех человек в каждой. После того, как в Лефортовском суде задержанные моряки отказались давать какие -либо показания, кроме относящихся к биографии, суд удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл от слушателей заседание. Информации из двух других судов, где одновременно проходят заседания по делу украинских моряков, не поступало.
Присутствующая на заседании суда уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова ранее заявила, что украинские моряки не будут давать показания, поскольку считают себя военнопленными и подсудны только военному суду. При этом она считает, что "решение суда предрешено" и арест морякам будет продлен до 6 апреля 2019 года.
Адвокаты задержанных готовят ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд, обосновывая это рядом причин, в том числе тем, что "фактическому задержанию всех находившихся на украинских кораблях лиц предшествовали и сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной".
Как ранее сообщалось, все задержанные в ходе провокации в Керченском проливе назвали себя военнопленными и отказались давать показания, руководствуясь 17-ой статьей Женевской конвенции. В России задержанных моряков отказываются считать военнопленными, поскольку военных действий между Украиной и Россией не ведется и не велось во время задержания моряков, а вменяемое им преступление является общеуголовным и рассматривается судами общей юрисдикции.
По информации издания, всех моряков разбили на группы не более четырех человек в каждой. После того, как в Лефортовском суде задержанные моряки отказались давать какие -либо показания, кроме относящихся к биографии, суд удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл от слушателей заседание. Информации из двух других судов, где одновременно проходят заседания по делу украинских моряков, не поступало.
Присутствующая на заседании суда уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова ранее заявила, что украинские моряки не будут давать показания, поскольку считают себя военнопленными и подсудны только военному суду. При этом она считает, что "решение суда предрешено" и арест морякам будет продлен до 6 апреля 2019 года.
Адвокаты задержанных готовят ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд, обосновывая это рядом причин, в том числе тем, что "фактическому задержанию всех находившихся на украинских кораблях лиц предшествовали и сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной".
Как ранее сообщалось, все задержанные в ходе провокации в Керченском проливе назвали себя военнопленными и отказались давать показания, руководствуясь 17-ой статьей Женевской конвенции. В России задержанных моряков отказываются считать военнопленными, поскольку военных действий между Украиной и Россией не ведется и не велось во время задержания моряков, а вменяемое им преступление является общеуголовным и рассматривается судами общей юрисдикции.
- Использованы фотографии:
- https://yandex.fr/
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