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Стало известно о сроках появления полка "Авангардов" в ВС РФ

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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о сроках формирования нового подразделения в составе Вооружённых сил страны. Речь идёт о начале развёртывания ракетного полка, на вооружении которого будут стоять новейшие гиперзвуковые стратегические ракетные комплексы «Авангард». Ракетный полк с вооружением в виде грозных «Авангардов» в составе Вооружённых сил России будет сформирован уже в текущем году.

Стало известно о сроках появления полка "Авангардов" в ВС РФ



Сергей Шойгу отметил, что создание такого полка позволит продолжить совершенствование и укрепление боевого потенциала СЯС (стратегических ядерных сил).

Напомним, что ракетный комплекс «Авангард» прошёл все необходимые испытания. Уникальность комплекса не только в скорости его боевой части, но и в невероятной маневренности. Всё это позволяет «Авангарду» прорывать любую противоракетную оборону, как существующую, так и перспективную.

Ранее было заявлено, что боевой блок гиперзвукового стратегического ракетного комплекса набрал скорость в 27 М (27 скоростей звука) и успешно поразил цель на удалении от стартовой площадки в несколько тысяч км.

Отдельные западные партнёры, называющие себя «военными экспертами», никак не могут смириться с тем, у «отсталой России – страны бензоколонки с разорванной в клочья экономикой» появилось мощнейшее оружие, которое действительно не имеет аналогов за рубежом. А ведь ещё несколько месяцев назад многие рассуждали, что всё это «блеф Кремля» и «мультики» для внутреннего потребления.

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