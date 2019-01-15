ВМС США получили очередной корабль прибрежной зоны "Уичито" (LCS-13)

Очередной боевой корабль прибрежной зоны "Уичито" (LCS-13) введен в боевой состав Военно-морских сил США. Торжественная церемония ввода прошла на военно-морской базе "Мэйпорт", сообщает ЦАМТО со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin, являющейся подрядчиком наряду с Austal USA, осуществляющими строительство кораблей LCS по альтернативным проектам.Как сообщатся, до настоящего времени консорциум, возглавляемый Lockheed Martin, передал ВМС США 7 кораблей класса "Freedom", включая новый LCS-13 "Уичито". Еще примерно шесть кораблей данного класса находятся на различных стадиях строительства или запланированы к закладке.LCS – Littoral Combat Ship (корабль прибрежной зоны) ВМС США, способный выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Строятся по двум альтернативным проектам: Lockheed Martin строит быстроходные монокорпусные корабли, а Austal USA - тримараны. Оба типа кораблей полностью удовлетворяют требованиям ВМС США. Основные функции: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.LCS-13 "Уичито" от Lockheed Martin оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21 на основе "Иджис". Скорость 45 узлов (4 водометных движителя), дальность плавания - 3500 миль на 18 узлах, автономность - 21 день. Экипаж - до 75 человек.Вооружение: в базовом варианте несет 57-мм артустановку Мк 110 (разработки шведской фирмы "Бофорс"), четыре 12,7-мм пулемета, установлена система самообороны от противокорабельных ракет SeaRAM с ракетами RIM-116, созданная на базе 20-мм шестиствольного зенитного артиллерийского комплекса Mk-15 Mod.31 "Фаланкс", имеются беспилотные аппараты в противолодочной версии, роботизированные катера для поиска и уничтожения мин, а также защиты от малых быстроходных судов.