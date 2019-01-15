В США обеспокоены российскими батискафами для спецопераций

Так что, когда Владимир Путин решит снова направить «зеленых человечков» в ту или иную страну, они смогут прибыть туда в этих футуристических батискафах,

Американских экспертов обеспокоила появившаяся в российских СМИ информация о том, что Минобороны РФ заказало строительство шести современных прозрачных батискафов для проведения специальных операций.Изначально глубоководные батискафы со сверхпрочными акриловыми стеклами в титановой оправе были разработаны для Газпрома, который с их помощью планирует проводить инспекции подводных трубопроводов на глубине до 2,5 км, поясняет издание Defense One Это, по мнению автора, означает, что военная версия батискафа сможет работать на дне во многих районах Мирового океана. А с учетом того, что носителем этих аппаратов может выступить любое судно (гражданское или военное), российские спецназовцы получат еще больше возможностей для своей деятельности.говорится в материале.Ранее сообщалось, что новые батискафы получат Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты. Электродвигатель подводного аппарата способен обеспечить его работу в течение суток. Батискаф будет оснащен различными манипуляторами и сможет опускаться на глубину до 2500 метров.Поданным Defense One, в США также разрабатываются пилотируемые военные батискафы. В 2016 году на их создание компания Lockheed Martin получила $166 млн. В настоящее время инженеры проводят испытания прототипа такого аппарата.