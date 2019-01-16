Проект РСЗО «Вiльха»: чрезмерный оптимизм
В последние годы Украина предпринимает попытки создания собственных образцов вооружения и военной техники. Имеющийся промышленный потенциал заметным образом ограничивает реальные возможности страны, поэтому каждый успех в деле разработки нового оружия получает широкую огласку. Так, в последние недели украинские чиновники и эксперты неоднократно поднимали тему перспективной реактивной системы залпового огня «Вiльха» («Ольха») – варианта глубокой модернизации изделия «Смерч» старой советской разработки.
Примечательно, что официальные лица Украины не только хвастаются теми или иными успехами, но и оглашают новую информацию. Так, в конце прошлого года стало известно, сколько стране пришлось заплатить за перспективную РСЗО. 20 декабря ряд украинских средств массовой информации распространил заявления министра экономического развития и торговли и первого вице-премьера Степана Кубива. По его словам, на разработку «Ольхи» государство потратило более 1 млрд гривен – порядка 35 млн долларов США или почти 2,4 млрд российских рублей.
Член правительства отметил, что в этих числах учтены как собственно разработка проекта, так и создание производственных линий, необходимых для выпуска серийного оружия. Так, на проектирование затратили 130 млн гривен (чуть более 4,6 млн долларов США). Еще 800 миллионов (28,5 млн долларов) ушло на подготовку производства твердого топлива для перспективных ракет.
По словам С. Кубива, к декабрю прошлого года в киевском ГККБ «Луч» было завершено создание линии по производству новых ракет комплекса «Вiльха». Также к выпуску таких изделий привлекаются некоторые другие предприятия. Так, за выпуск твердого ракетного топлива отвечает Павлоградский химический завод. Таким образом, речь идет об освоении полного цикла производства нового оружия – без участия зарубежных поставщиков каких-либо комплектующих. Этот факт регулярно называют поводом для гордости украинской промышленности.
На протяжении нескольких последних месяцев украинские чиновники неоднократно упоминали скорый запуск серийного производства новой РСЗО. В очередной раз подобные сообщения появились несколько дней назад. 10 января здание «Урядовий кур’єр» опубликовало интервью с министром обороны Степаном Полтораком. В разговоре с прессой министр раскрыл новые подробности процесса создания новых вооружений и перевооружения армии.
С. Полторак рассказал, что в декабре вооруженные силы Украины получили дополнительное финансирование в размере 4 млрд гривен (более 140 млн долларов). Эти средства предназначаются для закупки новой военной техники и продолжения перевооружения армии. Вместе с другими образцами Минобороны планирует закупать серийные РСЗО «Вiльха» и ракеты для них. Глава военного ведомства отметил, что промышленность уже запускает серийный выпуск таких изделий.
К сожалению, военное и политическое руководство Украины пока не уточняет свои планы и не раскрывает количество планируемых к заказу реактивных систем залпового огня. Кроме того, остаются неизвестными планируемые траты на их закупку. Так, в своем недавнем интервью министр обороны сообщил лишь о дополнительных ассигнованиях на закупки, но не об их распределении между разными контрактами.
Любопытные сведения о ходе проекта «Ольха» и о перспективах этой РСЗО были оглашены на днях. 14 января украинское интернет-издание «Сегодня» опубликовало интервью с директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Згурцем, темой которого стала система нового типа. С. Згурец раскрыл некоторые интересные особенности перспективного проекта, а также рассказал о возможных событиях обозримого будущего. Из его интервью следует, что развитие РСЗО «Вiльха» продолжится, и в дальнейшем сможет появиться ее модернизированный вариант.
Директор Defense Express отметил, что система «Вiльха» является одним из нескольких современных образцов высокоточного вооружения украинской разработки. При этом на его создание ушло сравнительно немного времени. Суть проекта заключалась в глубокой модернизации старой советской РСЗО «Смерч» за счет применения автоматизированных систем управления и совершенно новой управляемой ракеты.
С. Згурец также напомнил о паре основных отличий «Вiльхи» от базового «Смерча». Первое заключается в разных возможностях и боевых качествах. Так, советская РСЗО своим залпом накрывала площадь, сравнимую с несколькими футбольными полями. «Ольха» может одним залпом атаковать несколько разных целей, причем каждая из них уничтожается точным попаданием отдельной ракеты. Второе ключевое отличие кроется в применении автоматизированной системы управления. Благодаря ей украинская РСЗО может назначить для каждой ракеты свою собственную цель.
Также упоминалась характерная проблема ракетных войск и артиллерии украинской армии. Гарантийный срок ракет РСЗО «Смерч» составляет 20 лет, и к настоящему времени все имеющиеся реактивные снаряды оказались непригодными к эксплуатации по причине деградации твердого топлива. Ракеты для системы «Вiльха» комплектуются двигателями нового производства, которые могут храниться и использоваться и в будущем.
В этом году войска должны будут получить первые серийные образцы перспективного оружия, а также освоить его. Параллельно конструкторское бюро «Луч» будет продолжать работу по совершенствованию «Ольхи». Основной задачей проекта «Вiльха-М», по мнению С. Згурца, является повышение дальности стрельбы. Впрочем, более подробная информация о проекте модернизации недавно созданной РСЗО пока отсутствует.
Таким образом, сообщения последних месяцев раскрывают текущее положение дел в перспективном украинском проекте. Реактивная система залпового огня «Вiльха», основанная на сравнительно старом комплексе «Смерч», прошла испытания и рекомендована к серийному производству. Уже в этом году – возможно, в ближайшие месяцы – армия получит первые серийные образцы. По всей видимости, производство «Ольхи» будет осуществляться путем ремонта и модернизации существующих боевых машин «Смерч» при параллельном выпуске ракет новых моделей.
оенное и политическое руководство Украины возлагает большие надежды на новые системы собственной разработки, в том числе на РСЗО «Вiльха». Этот проект фактически преследует две основные цели. С его помощью армия сможет отказаться от устаревшего оружия с вышедшими сроками хранения, а также получить изделия с новыми возможностями и повышенными характеристиками. По этой причине проект «Ольха» удостаивается самых высоких оценок и регулярно упоминается в качестве повода для гордости украинской оборонной промышленности. Впрочем, известные факты могут делать любой оптимизм излишним.
***
Украина достаточно долго предпринимала попытки создания собственного ракетного вооружения разных классов. Неоднократно предлагались проекты реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов. Тем не менее, ограниченные финансовые возможности Минобороны, сократившийся потенциал промышленности и другие негативные факторы мешали успешной реализации задумок и предложений, и они не выходили из стадии проектных работ и продвижения на выставках. Ситуация начала меняться в лучшую сторону лишь несколько лет назад.
В конце января 2016 года президент Украины Петр Порошенко в ходе одного из заседаний в верхах поручил оборонной промышленности создать новый вариант РСЗО с повышенными характеристиками. Несколько предприятий совместными усилиями должны были разработать проект глубокой модернизации существующего комплекса «Смерч» советской разработки. Согласно планам того времени, до конца 2017 года должны были завершиться опытно-конструкторские годы, а на 2018-й ставился запуск серийного производства.
По всей видимости, ГККБ «Луч» и смежные предприятия уже имели определенные наработки по тематике модернизации «Смерча», что позволило в кратчайшие сроки запустить испытания. Первые огневые испытания макетного образца ракеты «Вiльха» прошли в конце марта 2016 года. В последние дни августа того же года состоялся одновременный запуск 14 ракет с новой системой управления. В ноябре испытали ракеты с боевой частью. В 2017 году, по известным данным, прошли две серии пусков, направленных на проверку и доводку новых компонентов. В прошлом году участники проекта осуществили государственные испытания, по результатам которых было принято решение о скором запуске серийного производства и принятии на вооружение.
Согласно открытым данным, проект «Вiльха» предусматривал глубокую модернизацию РСЗО «Смерч» с обновлением приборов пусковой установки и применением совершенно новой управляемой ракеты. По результатам такой перестройки реактивная система залпового огня получает некоторые возможности оперативно-тактического ракетного комплекса. Впрочем, ввиду известных особенностей такой потенциал «Ольхи» определенным образом ограничен.
На модернизируемой самоходной пусковой установке предлагается монтировать новые приборы навигации и управления стрельбой. Они обеспечивают более точную топопривязку, а также отвечают за ввод данных в системы самонаведения ракет. Кроме того, осуществлена автоматизация всех основных процессов при подготовке к стрельбе, от расчета углов наведения до перемещения пакета направляющих.
Ракета для РСЗО «Вiльха», насколько известно, представляет собой одноступенчатое твердотопливное изделие с собственными системами наведения. Длина ракеты – около 7 м, диаметр корпуса – 300 мм. Стартовый вес – 800 кг, из них на боевую часть, по разным данным, приходится от 170 до 250 кг. Имеется информация о разработке осколочно-фугасной, кассетной и термобарической боевой части. Все заряды выполняются в унифицированном корпусе и не влияют на конструкцию ракеты.
Изначально украинские официальные лица сообщали о возможности достижения дальности стрельбы свыше 100 км. В дальнейшем появлялись более смелые оценки, но к настоящему времени стали известны реальные расчетные характеристики. Согласно результатам испытаний, «Ольха» может лететь на расстояние до 120 км. При этом верхняя точка баллистической траектории может находиться на высотах до 35-40 км.
Известно, что неуправляемые ракеты не могут эффективно использоваться на таких дальностях, и поэтому одной из главных особенностей изделия «Вiльха» является наличие систем наведения. На ракете присутствует головка самонаведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Управление полетом осуществляется при помощи газодинамических и газоструйных рулей. Утверждается, что при стрельбе на максимальную дальность круговое вероятное отклонение не превышает 5 м. При этом существуют определенные ограничения: ракеты одного залпа – без дополнительного наведения пусковой установки перед каждым запуском – могут атаковать цели в секторе ограниченной ширины.
Новая управляемая ракета позволяет «Ольхе» решать задачи, свойственные как реактивным системам залпового огня, так и оперативно-тактическим комплексам. Наличие самонаведения позволяет обстреливать как площадные, так и точечные цели во всем диапазоне заявленных дальностей. Наличие нескольких вариантов боевой части тоже расширяет круг решаемых задач. С этой точки зрения новый украинский комплекс повторяет старый советский «Смерч».
***
Согласно последним сообщениям, Украина завершила разработку РСЗО «Вiльха» и готова запустить серийное производство ракет при параллельной модернизации боевых машин для них. По всей видимости, в связи с высоким военным и политическим приоритетом этого проекта недавно на закупку серийной техники были выделены дополнительные средства. В этом году промышленность должна передать армии первые серийные образцы, и та начнет их освоение. Кроме того, по некоторым данным, будет продолжено развитие проекта, и в дальнейшем сможет появиться система «Вiльха-М». Когда это произойдет – если произойдет – неизвестно.
Военное и политическое руководство Украины считает новую РСЗО «Вiльха» настоящим поводом для гордости и одной из главных надежд армии. Кроме того, разработка этого проекта была связана с вопросами престижа. Однако оптимизм украинских чиновников может быть излишним. Планы по перспективной программе могут столкнуться с объективными проблемами, присущими вооруженным силам и промышленности Украины.
В последние годы, в связи с событиями на Донбассе, финансирование украинской армии улучшилось, но все еще остается не в полной мере достаточным. Это известным образом затрудняет заказ новых вооружений и техники, как уже существующих, так и перспективных типов. Также имеют место проблемы в промышленности, которая из-за дефицита кадров, технологий и финансирований не в состоянии быстро и качественно производить нужные изделия. В итоге складывается неприятная для Киева ситуация, в которой массовое производство требуемых образцов оказывается, как минимум, серьезно затрудненным.
Последние сообщения с Украины в контексте перспективного проекта «Вiльха» показывают оптимизм военного и политического руководства. Однако этот оптимизм может оказаться чрезмерным и неоправданным – на фоне реальной обстановки и характерных проблем страны. Таким образом, украинская армия действительно сможет получить некоторое количество систем «Ольха». Однако ей пока не приходится надеяться на массовое производство, способное обеспечить полноценное перевооружение ракетных войск и артиллерии.
По материалам сайтов:
https://segodnya.ua/
https://ukurier.gov.ua/
https://mil.in.ua/
http://svpressa.ru/
https://vz.ru/world/
https://bmpd.livejournal.com/
Примечательно, что официальные лица Украины не только хвастаются теми или иными успехами, но и оглашают новую информацию. Так, в конце прошлого года стало известно, сколько стране пришлось заплатить за перспективную РСЗО. 20 декабря ряд украинских средств массовой информации распространил заявления министра экономического развития и торговли и первого вице-премьера Степана Кубива. По его словам, на разработку «Ольхи» государство потратило более 1 млрд гривен – порядка 35 млн долларов США или почти 2,4 млрд российских рублей.
Член правительства отметил, что в этих числах учтены как собственно разработка проекта, так и создание производственных линий, необходимых для выпуска серийного оружия. Так, на проектирование затратили 130 млн гривен (чуть более 4,6 млн долларов США). Еще 800 миллионов (28,5 млн долларов) ушло на подготовку производства твердого топлива для перспективных ракет.
По словам С. Кубива, к декабрю прошлого года в киевском ГККБ «Луч» было завершено создание линии по производству новых ракет комплекса «Вiльха». Также к выпуску таких изделий привлекаются некоторые другие предприятия. Так, за выпуск твердого ракетного топлива отвечает Павлоградский химический завод. Таким образом, речь идет об освоении полного цикла производства нового оружия – без участия зарубежных поставщиков каких-либо комплектующих. Этот факт регулярно называют поводом для гордости украинской промышленности.
На протяжении нескольких последних месяцев украинские чиновники неоднократно упоминали скорый запуск серийного производства новой РСЗО. В очередной раз подобные сообщения появились несколько дней назад. 10 января здание «Урядовий кур’єр» опубликовало интервью с министром обороны Степаном Полтораком. В разговоре с прессой министр раскрыл новые подробности процесса создания новых вооружений и перевооружения армии.
С. Полторак рассказал, что в декабре вооруженные силы Украины получили дополнительное финансирование в размере 4 млрд гривен (более 140 млн долларов). Эти средства предназначаются для закупки новой военной техники и продолжения перевооружения армии. Вместе с другими образцами Минобороны планирует закупать серийные РСЗО «Вiльха» и ракеты для них. Глава военного ведомства отметил, что промышленность уже запускает серийный выпуск таких изделий.
К сожалению, военное и политическое руководство Украины пока не уточняет свои планы и не раскрывает количество планируемых к заказу реактивных систем залпового огня. Кроме того, остаются неизвестными планируемые траты на их закупку. Так, в своем недавнем интервью министр обороны сообщил лишь о дополнительных ассигнованиях на закупки, но не об их распределении между разными контрактами.
Любопытные сведения о ходе проекта «Ольха» и о перспективах этой РСЗО были оглашены на днях. 14 января украинское интернет-издание «Сегодня» опубликовало интервью с директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Згурцем, темой которого стала система нового типа. С. Згурец раскрыл некоторые интересные особенности перспективного проекта, а также рассказал о возможных событиях обозримого будущего. Из его интервью следует, что развитие РСЗО «Вiльха» продолжится, и в дальнейшем сможет появиться ее модернизированный вариант.
Директор Defense Express отметил, что система «Вiльха» является одним из нескольких современных образцов высокоточного вооружения украинской разработки. При этом на его создание ушло сравнительно немного времени. Суть проекта заключалась в глубокой модернизации старой советской РСЗО «Смерч» за счет применения автоматизированных систем управления и совершенно новой управляемой ракеты.
С. Згурец также напомнил о паре основных отличий «Вiльхи» от базового «Смерча». Первое заключается в разных возможностях и боевых качествах. Так, советская РСЗО своим залпом накрывала площадь, сравнимую с несколькими футбольными полями. «Ольха» может одним залпом атаковать несколько разных целей, причем каждая из них уничтожается точным попаданием отдельной ракеты. Второе ключевое отличие кроется в применении автоматизированной системы управления. Благодаря ей украинская РСЗО может назначить для каждой ракеты свою собственную цель.
Также упоминалась характерная проблема ракетных войск и артиллерии украинской армии. Гарантийный срок ракет РСЗО «Смерч» составляет 20 лет, и к настоящему времени все имеющиеся реактивные снаряды оказались непригодными к эксплуатации по причине деградации твердого топлива. Ракеты для системы «Вiльха» комплектуются двигателями нового производства, которые могут храниться и использоваться и в будущем.
В этом году войска должны будут получить первые серийные образцы перспективного оружия, а также освоить его. Параллельно конструкторское бюро «Луч» будет продолжать работу по совершенствованию «Ольхи». Основной задачей проекта «Вiльха-М», по мнению С. Згурца, является повышение дальности стрельбы. Впрочем, более подробная информация о проекте модернизации недавно созданной РСЗО пока отсутствует.
Таким образом, сообщения последних месяцев раскрывают текущее положение дел в перспективном украинском проекте. Реактивная система залпового огня «Вiльха», основанная на сравнительно старом комплексе «Смерч», прошла испытания и рекомендована к серийному производству. Уже в этом году – возможно, в ближайшие месяцы – армия получит первые серийные образцы. По всей видимости, производство «Ольхи» будет осуществляться путем ремонта и модернизации существующих боевых машин «Смерч» при параллельном выпуске ракет новых моделей.
оенное и политическое руководство Украины возлагает большие надежды на новые системы собственной разработки, в том числе на РСЗО «Вiльха». Этот проект фактически преследует две основные цели. С его помощью армия сможет отказаться от устаревшего оружия с вышедшими сроками хранения, а также получить изделия с новыми возможностями и повышенными характеристиками. По этой причине проект «Ольха» удостаивается самых высоких оценок и регулярно упоминается в качестве повода для гордости украинской оборонной промышленности. Впрочем, известные факты могут делать любой оптимизм излишним.
***
Украина достаточно долго предпринимала попытки создания собственного ракетного вооружения разных классов. Неоднократно предлагались проекты реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракетных комплексов. Тем не менее, ограниченные финансовые возможности Минобороны, сократившийся потенциал промышленности и другие негативные факторы мешали успешной реализации задумок и предложений, и они не выходили из стадии проектных работ и продвижения на выставках. Ситуация начала меняться в лучшую сторону лишь несколько лет назад.
В конце января 2016 года президент Украины Петр Порошенко в ходе одного из заседаний в верхах поручил оборонной промышленности создать новый вариант РСЗО с повышенными характеристиками. Несколько предприятий совместными усилиями должны были разработать проект глубокой модернизации существующего комплекса «Смерч» советской разработки. Согласно планам того времени, до конца 2017 года должны были завершиться опытно-конструкторские годы, а на 2018-й ставился запуск серийного производства.
По всей видимости, ГККБ «Луч» и смежные предприятия уже имели определенные наработки по тематике модернизации «Смерча», что позволило в кратчайшие сроки запустить испытания. Первые огневые испытания макетного образца ракеты «Вiльха» прошли в конце марта 2016 года. В последние дни августа того же года состоялся одновременный запуск 14 ракет с новой системой управления. В ноябре испытали ракеты с боевой частью. В 2017 году, по известным данным, прошли две серии пусков, направленных на проверку и доводку новых компонентов. В прошлом году участники проекта осуществили государственные испытания, по результатам которых было принято решение о скором запуске серийного производства и принятии на вооружение.
Согласно открытым данным, проект «Вiльха» предусматривал глубокую модернизацию РСЗО «Смерч» с обновлением приборов пусковой установки и применением совершенно новой управляемой ракеты. По результатам такой перестройки реактивная система залпового огня получает некоторые возможности оперативно-тактического ракетного комплекса. Впрочем, ввиду известных особенностей такой потенциал «Ольхи» определенным образом ограничен.
На модернизируемой самоходной пусковой установке предлагается монтировать новые приборы навигации и управления стрельбой. Они обеспечивают более точную топопривязку, а также отвечают за ввод данных в системы самонаведения ракет. Кроме того, осуществлена автоматизация всех основных процессов при подготовке к стрельбе, от расчета углов наведения до перемещения пакета направляющих.
Ракета для РСЗО «Вiльха», насколько известно, представляет собой одноступенчатое твердотопливное изделие с собственными системами наведения. Длина ракеты – около 7 м, диаметр корпуса – 300 мм. Стартовый вес – 800 кг, из них на боевую часть, по разным данным, приходится от 170 до 250 кг. Имеется информация о разработке осколочно-фугасной, кассетной и термобарической боевой части. Все заряды выполняются в унифицированном корпусе и не влияют на конструкцию ракеты.
Изначально украинские официальные лица сообщали о возможности достижения дальности стрельбы свыше 100 км. В дальнейшем появлялись более смелые оценки, но к настоящему времени стали известны реальные расчетные характеристики. Согласно результатам испытаний, «Ольха» может лететь на расстояние до 120 км. При этом верхняя точка баллистической траектории может находиться на высотах до 35-40 км.
Известно, что неуправляемые ракеты не могут эффективно использоваться на таких дальностях, и поэтому одной из главных особенностей изделия «Вiльха» является наличие систем наведения. На ракете присутствует головка самонаведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Управление полетом осуществляется при помощи газодинамических и газоструйных рулей. Утверждается, что при стрельбе на максимальную дальность круговое вероятное отклонение не превышает 5 м. При этом существуют определенные ограничения: ракеты одного залпа – без дополнительного наведения пусковой установки перед каждым запуском – могут атаковать цели в секторе ограниченной ширины.
Новая управляемая ракета позволяет «Ольхе» решать задачи, свойственные как реактивным системам залпового огня, так и оперативно-тактическим комплексам. Наличие самонаведения позволяет обстреливать как площадные, так и точечные цели во всем диапазоне заявленных дальностей. Наличие нескольких вариантов боевой части тоже расширяет круг решаемых задач. С этой точки зрения новый украинский комплекс повторяет старый советский «Смерч».
***
Согласно последним сообщениям, Украина завершила разработку РСЗО «Вiльха» и готова запустить серийное производство ракет при параллельной модернизации боевых машин для них. По всей видимости, в связи с высоким военным и политическим приоритетом этого проекта недавно на закупку серийной техники были выделены дополнительные средства. В этом году промышленность должна передать армии первые серийные образцы, и та начнет их освоение. Кроме того, по некоторым данным, будет продолжено развитие проекта, и в дальнейшем сможет появиться система «Вiльха-М». Когда это произойдет – если произойдет – неизвестно.
Военное и политическое руководство Украины считает новую РСЗО «Вiльха» настоящим поводом для гордости и одной из главных надежд армии. Кроме того, разработка этого проекта была связана с вопросами престижа. Однако оптимизм украинских чиновников может быть излишним. Планы по перспективной программе могут столкнуться с объективными проблемами, присущими вооруженным силам и промышленности Украины.
В последние годы, в связи с событиями на Донбассе, финансирование украинской армии улучшилось, но все еще остается не в полной мере достаточным. Это известным образом затрудняет заказ новых вооружений и техники, как уже существующих, так и перспективных типов. Также имеют место проблемы в промышленности, которая из-за дефицита кадров, технологий и финансирований не в состоянии быстро и качественно производить нужные изделия. В итоге складывается неприятная для Киева ситуация, в которой массовое производство требуемых образцов оказывается, как минимум, серьезно затрудненным.
Последние сообщения с Украины в контексте перспективного проекта «Вiльха» показывают оптимизм военного и политического руководства. Однако этот оптимизм может оказаться чрезмерным и неоправданным – на фоне реальной обстановки и характерных проблем страны. Таким образом, украинская армия действительно сможет получить некоторое количество систем «Ольха». Однако ей пока не приходится надеяться на массовое производство, способное обеспечить полноценное перевооружение ракетных войск и артиллерии.
По материалам сайтов:
https://segodnya.ua/
https://ukurier.gov.ua/
https://mil.in.ua/
http://svpressa.ru/
https://vz.ru/world/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- СНБО Украины, Минобороны Украины
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