Комплексы «Уран-6» получили новую платформу для транспортировки
Робототехнические мобильные комплексы «Уран-6» получили новую платформу для транспортировки – автомобиль КамАЗ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в состав мобильного саперного комплекса вошел четырехосный автомобиль КамАЗ, оснащенный специальной платформой с системой «мультилифт».
Отмечается, что такая платформа существенно сократила время подготовки комплекса к работе.
Теперь «Уран-6» будет штатно размещаться на специальной платформе, которая с помощью гидравлического привода спустит его на землю и поднимет обратно. При этом времени на одну операцию понадобится не более 3 минут, говорится в релизе.
До конца января первые робототехнические комплексы на новой платформе поступят в Международный противоминный центр ВС России.
Напомним, беспилотный комплекс «Уран-6» создан для выполнения задач по разминированию с целью снижения опасности для личного состава. Его образцы были успешно испытаны на учениях, а также в ходе боевых действий в Сирии.
Комплексом управляет оператор, находящийся от него на расстоянии около одной тысячи метров. «Уран-6» оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Агрегат в состоянии обнаружить, распознать и нейтрализовать практически любой взрывоопасный предмет. Вес комплекса – до 7 тонн, способен выдерживать взрыв до 60 кг тротила.
По данным ведомства, в состав мобильного саперного комплекса вошел четырехосный автомобиль КамАЗ, оснащенный специальной платформой с системой «мультилифт».
Отмечается, что такая платформа существенно сократила время подготовки комплекса к работе.
Теперь «Уран-6» будет штатно размещаться на специальной платформе, которая с помощью гидравлического привода спустит его на землю и поднимет обратно. При этом времени на одну операцию понадобится не более 3 минут, говорится в релизе.
До конца января первые робототехнические комплексы на новой платформе поступят в Международный противоминный центр ВС России.
Напомним, беспилотный комплекс «Уран-6» создан для выполнения задач по разминированию с целью снижения опасности для личного состава. Его образцы были успешно испытаны на учениях, а также в ходе боевых действий в Сирии.
Комплексом управляет оператор, находящийся от него на расстоянии около одной тысячи метров. «Уран-6» оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Агрегат в состоянии обнаружить, распознать и нейтрализовать практически любой взрывоопасный предмет. Вес комплекса – до 7 тонн, способен выдерживать взрыв до 60 кг тротила.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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