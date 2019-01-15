Стало известно, почему офицер ВСУ стрелял в солдата в районе Старогнатовки
Украинская сторона в очередной раз допустила многократное нарушение режима прекращения огня в течение суток. Наиболее активными обстрелами территории ДНР отметились представители 79-й десантно-штурмовой бригады на Мариупольско-Новоазовском направлении. Сам факт присутствия штурмовой бригады в непосредственной близости от линии разграничения говорит о том, что командование ВСУ не отказывается от идеи осуществления наступления с попыткой прорыва к границе с Россией.
Военнослужащие 79-й бригады ВСУ применяли во время обстрелов не только стрелковое оружие, но также гранатомёты.
Пресс-служба Народной милиции ДНР со ссылкой на военную разведку сообщает о конфликте между офицером и рядовым составом 128-й бригады ВСУ. Заявлено, что в ходе словесной перепалки солдаты попытались применить силу в отношении офицера, но в итоге тот достал пистолет и выстрелил в наиболее активного военнослужащего - по фамилии Сладковский (контрактник в звании старший солдат). Чтобы как-то замять инцидент офицер впоследствии предложил раненому солдату записать его ранение как полученное в бою для получения тем соответствующих льгот. Изначально конфликт был вызван тем, что на смену рядовому составу в районе Старогнатовки уже которую неделю не приходят другие военнослужащие (в рамках плановой ротации).
Между тем, ситуацию на Донбассе прокомментировал глава кремлёвской пресс-службы. По словам Дмитрия Пескова, ситуация напрямую зависит от киевской позиции. Если в Киеве останется при власти «партия войны», то, по словам Пескова, никаких шансов на то, что конфликт себя исчерпает, не будет. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что надеется на победу на Украине партии мира и дипломатии.
Военнослужащие 79-й бригады ВСУ применяли во время обстрелов не только стрелковое оружие, но также гранатомёты.
Пресс-служба Народной милиции ДНР со ссылкой на военную разведку сообщает о конфликте между офицером и рядовым составом 128-й бригады ВСУ. Заявлено, что в ходе словесной перепалки солдаты попытались применить силу в отношении офицера, но в итоге тот достал пистолет и выстрелил в наиболее активного военнослужащего - по фамилии Сладковский (контрактник в звании старший солдат). Чтобы как-то замять инцидент офицер впоследствии предложил раненому солдату записать его ранение как полученное в бою для получения тем соответствующих льгот. Изначально конфликт был вызван тем, что на смену рядовому составу в районе Старогнатовки уже которую неделю не приходят другие военнослужащие (в рамках плановой ротации).
Между тем, ситуацию на Донбассе прокомментировал глава кремлёвской пресс-службы. По словам Дмитрия Пескова, ситуация напрямую зависит от киевской позиции. Если в Киеве останется при власти «партия войны», то, по словам Пескова, никаких шансов на то, что конфликт себя исчерпает, не будет. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что надеется на победу на Украине партии мира и дипломатии.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ВСУ
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