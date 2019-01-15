Ярош заявил о возможности проведения нового майдана на Украине

У людей на руках достаточно средств, чтобы действовать более эффективно

Бывший лидер запрещенной в России группировки националистического толка "Правый сектор", а ныне депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош допустил возможность проведения нового майдана в стране. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда ".По словам Яроша, новый майдан на Украине "вполне возможен", так как даже спустя пять лет после него, цели, которые были поставлены, так и не были реализованы в полной мере. Конечной целью майдана было "утверждение собственного полноценного и процветающего государства, где люди будут себя чувствовать достойно, но этого не удалось достичь". Поэтому, заявил Ярош, если будет понятно, что Украина капитулирует перед Россией, если будет "сдаваться" в языковой политике, культурной и экономической, то будет организован "новый майдан".Пр этом депутат Верховной Рады подчеркнул, что "уже никто покрышки жечь не будет", а будут действовать другими методами.- добавил он, не пояснив, что имел ввиду.Напомним, что столкновения на киевской площади майдан Незалежности начались 21 ноября 2013 года, когда противники действующего президента Украины Виктора Януковича выступили против украинских властей, прикрываясь лозунгом об евроитеграции страны. В итоге переворота к власти пришла нынешняя власть во главе с Порошенко.