Лукашенко указал на угрозу для суверенитета РБ с Запада и с Востока

(В 2019-2020 годах) республика и на Западе и на Востоке будет подвергнута серьёзной ревизии на предмет суверенитета, независимости. Но если наша власть будет работать эффективно, нас никто не сдвинет.

Президент Белоруссии в очередной раз завёл тему о суверенитете возглавляемого им государства, добавив, что 2019 и 2020 годы будут для РБ «особыми». По словам Лукашенко, два ближайших года станут для Белоруссии насыщенными политсобытиями. При этом, как снова заявил белорусский лидер, политические силы в стране будут пытаться «сдвинуть» извне. И «сдвигать» будут пытаться, по твёрдой уверенности Лукашенко, с двух сторон.Заявление президента РБ приводит информационная служба БелТА:Фактически эти заявления говорят о том, что в Белоруссии начинается очередной предвыборный цикл, и Александр Лукашенко не нашёл ничего более действенного для добывания политических (рейтинговых) очков, чем заявить о том, что «кругом враги». Именно этот тезис вытекает из его заявления о попытках «сдвинуть» представителей белорусских властей. При этом белорусский президент не упомянул о том, что желающих сдвинуть конкретно его с должности хватает и в самой Республике Беларусь.Лукашенко также добавил, что главной задачей властей РБ должно являться повышение уровня жизни граждан, иначе никому «суверенитет не будет нужен». Лукашенко подчеркнул, что властям необходимо активнее работать в регионах.