Трамп стоит как стена
Американское правительство частично приостановило свою работу, находится в «шатдауне»: президент Трамп не подписывает его бюджет, пока Конгресс США не утвердит бюджет на строительство его стены на границе с Мексикой. Конгресс отказывается выделять деньги, сравнительно небольшие, и Трамп, оттолкнувшись от своей стены, пошёл в наступление на Конгресс: сделал этот вопрос принципиальным в своём противоборстве с Конгрессом.
Причём Трамп пошёл на это обострение, когда большинство в Палате представителей Конгресса получили демократы, и импичмент Трампа стал более реален.
Но это ещё не всё! Трамп послал куда подальше спецпрокурора Роберта Мюллера с его вопросами, демонстративно отказался на них отвечать, хотя раньше он допускал встречу с Мюллером. Спецпрокурор Мюллер является, по сути, тараном Конгресса, с помощью его расследования «рашагейта» конгрессмены-демократы угрожают Трампу импичментом, он же отвечает "шатдауном" и угрожает введением чрезвычайного положения в стране. Так интерпретируют последние события в США наши американисты, и вполне справедливо.
Добавим, из этого следует, что Трамп перехватывает инициативу в свои руки или пытается перехватить. Во всяком случае, он ужесточает свои позиции и, кажется, намеревается разгромить политически Конгресс, который стал для него олицетворением всего «вашингтонского болота». Введение в стране чрезвычайного положения – это политический разгром Конгресса, поскольку ЧП даёт президенту США большие полномочия.
Вообще, стена на границе с Мексикой – это не просто «хотелка» Дональда Трампа, она из его предвыборной программы, то есть одобрена народом США, поэтому Конгресс выступает сейчас не только против Трампа, но и народа США! Конгресс выступает против американской «народной демократии», будучи сам как бы выборным демократическим органом! Трампу самое время вспомнить, как проходили выборы в этот Конгресс, сколько там было грязи и манипуляций.
Демократическая система США показывает всё своё ничтожество, показывает, чего реально стоят все её ценности, и откровенно говоря, это выгодно России, выгодно, что американская «демократия» показывает миру своё настоящее лицо. То, что в Америке на деле нет никакой демократии, но есть демагогия, фейк-ньюз, власть олигархии и междоусобица среди её элит. Все институты западной демократии, о которых стенает наша прозападная либеральная партия, по факту оказываются филиалами спецслужб, так или иначе контролируются ими.
Но это ещё не всё! Политический кризис дополняется финансовым: в США появляются признаки финансовой паники на биржах. После очередного обрушения фондового рынка министр финансов Стивен Мнучин лично связывался с шестью финансовыми компаниями, чтобы узнать, как обстоят у них дела. Американские обозреватели отмечают, что подобные телефонные переговоры проводил министр финансов Хэнк Полсон перед крахом финансового ранка десять лет назад.
В этой ситуации финансовые санкции США против России, Китая и даже Европы в связи со строительством «Северного потока 2» угрожают всей долларовой системе: мир всё более отворачивается от доллара. Россия уже перевела свои финансовые резервы из доллара, в основном в юань и евро. А в Вашингтоне появились слухи об отставке архитектора этих санкций Стивена Мнучина.
Но и это ещё не всё! Отчиталась Счётная палата: «У США нет вооружений, которые могут противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая». При чём здесь Счётная палата США, почему она делает заявление в духе Госдепа?
Видимо, это подготовка американского общественного мнения через контролируемые администрацией Трампа ведомства, поскольку основные СМИ работают против президента Трампа. В этом же духе делают заявления американские генералы. Например, экс-глава Северного командования США генерал Говард Томпсон признал, что Россия достигла «четвёртого измерения в вооружении», то есть гиперзвукового, которого у США просто нет. Эти трамповские генералы в случае введения чрезвычайного положения в США могут легко вернуться на службу. Заметим, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис ничего не говорит о значении гиперзвукового оружия, даже после своей отставки.
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес работает сейчас военным аналитиком, он обрадовал мировую общественность своим пророчеством о военном столкновении США и Китая в течение ближайших 10 лет, но главное он сказал после этого. Ходжес обосновал китайской угрозой отказ США от выполнения военных обязательств перед Европой, поскольку войны на два фронта, с Китаем и Россией, США позволить себе не могут. Поэтому Европе не стоит рассчитывать на помощь США в случае «агрессии России».
Заметим, что эти генералы США выступают в духе трамповской, а также экс-госсекретаря Киссинджера доктрины сдерживания в первую очередь Китая и политики противодействия сближению России и Китая. Поэтому Трамп говорит о необходимости «поладить с Россией» и воюет с яро антироссийским Конгрессом.
Чем на всё это отвечает Россия? Наш сторожевик «Пытливый» впервые взял на сопровождение корабль ВМС США «Форт Макгенри» в Чёрном море. «Осуществлял комплекс мероприятий по контролю». Раньше такого никогда не было. На языке американских пропагандистов это ясное послание Вашингтону, что Россия не потерпит провокаций США у своих границ. Одновременно наш МИД отправляет Госдепу, то есть Майку Помпео и Дональду Трампу, оливковую ветвь: Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, заявил, что Москва готова к консультациям с США по ДРСМД на уровне экспертов.
Если президент Трамп со своей стеной устоит против Конгресса при помощи дружественных ему генералов, то консультации по ДРСМД на уровне экспертов могут начаться.
Причём Трамп пошёл на это обострение, когда большинство в Палате представителей Конгресса получили демократы, и импичмент Трампа стал более реален.
Но это ещё не всё! Трамп послал куда подальше спецпрокурора Роберта Мюллера с его вопросами, демонстративно отказался на них отвечать, хотя раньше он допускал встречу с Мюллером. Спецпрокурор Мюллер является, по сути, тараном Конгресса, с помощью его расследования «рашагейта» конгрессмены-демократы угрожают Трампу импичментом, он же отвечает "шатдауном" и угрожает введением чрезвычайного положения в стране. Так интерпретируют последние события в США наши американисты, и вполне справедливо.
Добавим, из этого следует, что Трамп перехватывает инициативу в свои руки или пытается перехватить. Во всяком случае, он ужесточает свои позиции и, кажется, намеревается разгромить политически Конгресс, который стал для него олицетворением всего «вашингтонского болота». Введение в стране чрезвычайного положения – это политический разгром Конгресса, поскольку ЧП даёт президенту США большие полномочия.
Вообще, стена на границе с Мексикой – это не просто «хотелка» Дональда Трампа, она из его предвыборной программы, то есть одобрена народом США, поэтому Конгресс выступает сейчас не только против Трампа, но и народа США! Конгресс выступает против американской «народной демократии», будучи сам как бы выборным демократическим органом! Трампу самое время вспомнить, как проходили выборы в этот Конгресс, сколько там было грязи и манипуляций.
Демократическая система США показывает всё своё ничтожество, показывает, чего реально стоят все её ценности, и откровенно говоря, это выгодно России, выгодно, что американская «демократия» показывает миру своё настоящее лицо. То, что в Америке на деле нет никакой демократии, но есть демагогия, фейк-ньюз, власть олигархии и междоусобица среди её элит. Все институты западной демократии, о которых стенает наша прозападная либеральная партия, по факту оказываются филиалами спецслужб, так или иначе контролируются ими.
Но это ещё не всё! Политический кризис дополняется финансовым: в США появляются признаки финансовой паники на биржах. После очередного обрушения фондового рынка министр финансов Стивен Мнучин лично связывался с шестью финансовыми компаниями, чтобы узнать, как обстоят у них дела. Американские обозреватели отмечают, что подобные телефонные переговоры проводил министр финансов Хэнк Полсон перед крахом финансового ранка десять лет назад.
В этой ситуации финансовые санкции США против России, Китая и даже Европы в связи со строительством «Северного потока 2» угрожают всей долларовой системе: мир всё более отворачивается от доллара. Россия уже перевела свои финансовые резервы из доллара, в основном в юань и евро. А в Вашингтоне появились слухи об отставке архитектора этих санкций Стивена Мнучина.
Но и это ещё не всё! Отчиталась Счётная палата: «У США нет вооружений, которые могут противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая». При чём здесь Счётная палата США, почему она делает заявление в духе Госдепа?
Видимо, это подготовка американского общественного мнения через контролируемые администрацией Трампа ведомства, поскольку основные СМИ работают против президента Трампа. В этом же духе делают заявления американские генералы. Например, экс-глава Северного командования США генерал Говард Томпсон признал, что Россия достигла «четвёртого измерения в вооружении», то есть гиперзвукового, которого у США просто нет. Эти трамповские генералы в случае введения чрезвычайного положения в США могут легко вернуться на службу. Заметим, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис ничего не говорит о значении гиперзвукового оружия, даже после своей отставки.
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес работает сейчас военным аналитиком, он обрадовал мировую общественность своим пророчеством о военном столкновении США и Китая в течение ближайших 10 лет, но главное он сказал после этого. Ходжес обосновал китайской угрозой отказ США от выполнения военных обязательств перед Европой, поскольку войны на два фронта, с Китаем и Россией, США позволить себе не могут. Поэтому Европе не стоит рассчитывать на помощь США в случае «агрессии России».
Заметим, что эти генералы США выступают в духе трамповской, а также экс-госсекретаря Киссинджера доктрины сдерживания в первую очередь Китая и политики противодействия сближению России и Китая. Поэтому Трамп говорит о необходимости «поладить с Россией» и воюет с яро антироссийским Конгрессом.
Чем на всё это отвечает Россия? Наш сторожевик «Пытливый» впервые взял на сопровождение корабль ВМС США «Форт Макгенри» в Чёрном море. «Осуществлял комплекс мероприятий по контролю». Раньше такого никогда не было. На языке американских пропагандистов это ясное послание Вашингтону, что Россия не потерпит провокаций США у своих границ. Одновременно наш МИД отправляет Госдепу, то есть Майку Помпео и Дональду Трампу, оливковую ветвь: Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, заявил, что Москва готова к консультациям с США по ДРСМД на уровне экспертов.
Если президент Трамп со своей стеной устоит против Конгресса при помощи дружественных ему генералов, то консультации по ДРСМД на уровне экспертов могут начаться.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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