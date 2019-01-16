Мнения

Трамп стоит как стена

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Американское правительство частично приостановило свою работу, находится в «шатдауне»: президент Трамп не подписывает его бюджет, пока Конгресс США не утвердит бюджет на строительство его стены на границе с Мексикой. Конгресс отказывается выделять деньги, сравнительно небольшие, и Трамп, оттолкнувшись от своей стены, пошёл в наступление на Конгресс: сделал этот вопрос принципиальным в своём противоборстве с Конгрессом.




Причём Трамп пошёл на это обострение, когда большинство в Палате представителей Конгресса получили демократы, и импичмент Трампа стал более реален.

Но это ещё не всё! Трамп послал куда подальше спецпрокурора Роберта Мюллера с его вопросами, демонстративно отказался на них отвечать, хотя раньше он допускал встречу с Мюллером. Спецпрокурор Мюллер является, по сути, тараном Конгресса, с помощью его расследования «рашагейта» конгрессмены-демократы угрожают Трампу импичментом, он же отвечает "шатдауном" и угрожает введением чрезвычайного положения в стране. Так интерпретируют последние события в США наши американисты, и вполне справедливо.

Добавим, из этого следует, что Трамп перехватывает инициативу в свои руки или пытается перехватить. Во всяком случае, он ужесточает свои позиции и, кажется, намеревается разгромить политически Конгресс, который стал для него олицетворением всего «вашингтонского болота». Введение в стране чрезвычайного положения – это политический разгром Конгресса, поскольку ЧП даёт президенту США большие полномочия.

Вообще, стена на границе с Мексикой – это не просто «хотелка» Дональда Трампа, она из его предвыборной программы, то есть одобрена народом США, поэтому Конгресс выступает сейчас не только против Трампа, но и народа США! Конгресс выступает против американской «народной демократии», будучи сам как бы выборным демократическим органом! Трампу самое время вспомнить, как проходили выборы в этот Конгресс, сколько там было грязи и манипуляций.

Демократическая система США показывает всё своё ничтожество, показывает, чего реально стоят все её ценности, и откровенно говоря, это выгодно России, выгодно, что американская «демократия» показывает миру своё настоящее лицо. То, что в Америке на деле нет никакой демократии, но есть демагогия, фейк-ньюз, власть олигархии и междоусобица среди её элит. Все институты западной демократии, о которых стенает наша прозападная либеральная партия, по факту оказываются филиалами спецслужб, так или иначе контролируются ими.

Но это ещё не всё! Политический кризис дополняется финансовым: в США появляются признаки финансовой паники на биржах. После очередного обрушения фондового рынка министр финансов Стивен Мнучин лично связывался с шестью финансовыми компаниями, чтобы узнать, как обстоят у них дела. Американские обозреватели отмечают, что подобные телефонные переговоры проводил министр финансов Хэнк Полсон перед крахом финансового ранка десять лет назад.

В этой ситуации финансовые санкции США против России, Китая и даже Европы в связи со строительством «Северного потока 2» угрожают всей долларовой системе: мир всё более отворачивается от доллара. Россия уже перевела свои финансовые резервы из доллара, в основном в юань и евро. А в Вашингтоне появились слухи об отставке архитектора этих санкций Стивена Мнучина.

Но и это ещё не всё! Отчиталась Счётная палата: «У США нет вооружений, которые могут противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая». При чём здесь Счётная палата США, почему она делает заявление в духе Госдепа?

Видимо, это подготовка американского общественного мнения через контролируемые администрацией Трампа ведомства, поскольку основные СМИ работают против президента Трампа. В этом же духе делают заявления американские генералы. Например, экс-глава Северного командования США генерал Говард Томпсон признал, что Россия достигла «четвёртого измерения в вооружении», то есть гиперзвукового, которого у США просто нет. Эти трамповские генералы в случае введения чрезвычайного положения в США могут легко вернуться на службу. Заметим, экс-министр обороны США Джеймс Мэттис ничего не говорит о значении гиперзвукового оружия, даже после своей отставки.

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес работает сейчас военным аналитиком, он обрадовал мировую общественность своим пророчеством о военном столкновении США и Китая в течение ближайших 10 лет, но главное он сказал после этого. Ходжес обосновал китайской угрозой отказ США от выполнения военных обязательств перед Европой, поскольку войны на два фронта, с Китаем и Россией, США позволить себе не могут. Поэтому Европе не стоит рассчитывать на помощь США в случае «агрессии России».

Заметим, что эти генералы США выступают в духе трамповской, а также экс-госсекретаря Киссинджера доктрины сдерживания в первую очередь Китая и политики противодействия сближению России и Китая. Поэтому Трамп говорит о необходимости «поладить с Россией» и воюет с яро антироссийским Конгрессом.

Чем на всё это отвечает Россия? Наш сторожевик «Пытливый» впервые взял на сопровождение корабль ВМС США «Форт Макгенри» в Чёрном море. «Осуществлял комплекс мероприятий по контролю». Раньше такого никогда не было. На языке американских пропагандистов это ясное послание Вашингтону, что Россия не потерпит провокаций США у своих границ. Одновременно наш МИД отправляет Госдепу, то есть Майку Помпео и Дональду Трампу, оливковую ветвь: Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, заявил, что Москва готова к консультациям с США по ДРСМД на уровне экспертов.


Если президент Трамп со своей стеной устоит против Конгресса при помощи дружественных ему генералов, то консультации по ДРСМД на уровне экспертов могут начаться.
Автор:
Виктор Каменев
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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