Трамп: отдам курдов «в добрые руки» Эрдогана

В течение всего одного дня президент США Дональд Трамп перешел в полемике с турецким коллегой от угроз «разорить Турцию» к просьбам «не обижать курдов».На днях Анкара объявила о моментальной готовности начать беспрецедентную по масштабам операцию на севере Сирии. Ради этого на границе САР, согласно сообщениям проправительственных турецких СМИ, развернута ударная группировка численностью 80 тысяч штыков. Причем, как информирует газета Yeni Şafak, речь идет не о боевиках джихадистских бандформирований, сведенных турецкими офицерами в «Сирийскую свободную армию» (ССА), а о военнослужащих регулярной армии.Для сравнения напомним, что в ходе двух предыдущих операций на территории САР Анкара использовала несравненно меньшие воинские контингенты. Так, в «Щите Евфрата» участвовали, по некоторым данным, от 4 до 8 тысяч турецких военнослужащих, в операции «Оливковая ветвь» — около 6500 турецких штыков.Ясно, что эти силы нацелены отнюдь не против боевиков «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) (дочерней структуры запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»). Напомним, ХТШ на прошлой неделе полный контроль над зоной деэскалации «Идлиб» — последним крупным оплотом сирийской оппозиции, ответственность за ситуацию в которой несет Турция (подконтрольные Анкаре боевики группировки «Ахрар аль-Шам» были вытеснены с территории провинции, и ушли в Африн).Происшедшее, конечно, крайне неприятно для Эрдогана, взявшего на себя ответственность перед российскими и иранскими партнерами за зону деэскалации в Идлибе, но сегодня для него приоритетной целью являются контролируемые боевиками курдских формирований приграничные районы Сирии.В Анкаре этого и не скрывают. 11 января министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции готовы к освобождению от «террористов» (так в Турции обозначают курдские «Отряды народной самообороны» YPG) сирийского Манбиджа и районов Сирии к востоку от реки Евфрат. По словам главы турецкого военного ведомства, планирование операции на северо-востоке Сирии завершено, подготовка к ней активно продолжается. «ВС Турции в нужное для Анкары время начнут очищать от террористов районы Сирии к востоку от Евфрата, как делали это раньше в других сирийских регионах», — подчеркнул Акар, добавив, что «единственной целью Турции в Сирии являются террористы».Согласно данным источников из Генштаба Турции, возможным действием Анкары станет размещение войск вдоль 500-километровой приграничной линии и дальнейшее продвижение в глубь сирийской территории на 10 километров. На первом этапе планируется очистить от курдских боевиков территорию площадью около 30 тысяч квадратных километров. На второй стадии турецкие войска углубятся на сирийской территории ещё на 10 км.Собственно, подобный план действий обсуждался Эрдоганом с Трампом на полях встречи G-20 и во время последующих телефонных переговоров. Однако в их ходе Трамп почему-то «упустил» судьбу курдских формирований, взятых американскими оккупантами под опеку.И, как мы видим, никаких планов по «обустройству» курдов после вывода американских войск с Севера Сирии у Вашингтона не было. Возможно, что эта неопределенность, по расчетам Трампа, должна была спровоцировать конфликт турок с сирийцами и Россией, чьим покровительством теперь пытается заручиться часть курдских формирований.Но каковы бы не были резоны и расчеты американского главы (если они вообще были) в курдском вопросе, но американцы, уходя, просто бросают на произвол судьбы своих питомцев, поверивших их гарантиям и сделавших на них ставку.И это вызвало категорическое неприятие некоторых представителей администрации США и практически всего силового блока. Не то чтобы их сильно волновала судьба курдов, американцам и раньше частенько доводилось бросать своих «союзников» на произвол судьбы. Но столь циничный и демонстративный «слив» проамериканских коллаборационистов может привести к серьезным репутационным потерям и к тому, что в дальнейшем с американцами просто не станут сотрудничать. И от Трампа начали требовать если не отказа от вывода войск, то хотя бы «коррекции» его сирийской программы.Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прямо объявил, что на президента США оказывается серьёзное давление. «Силовые структуры США давят на главу Белого дома, добиваясь от Дональда Трампа отказа от вывода американских войск из Сирии», — считает глава внешнеполитического ведомства Анкары.И это мнение Чавушоглу дает достаточно убедительное объяснение странным действиям американского лидера 14 января, которые можно назвать метанием из крайности в крайность.Этот день «мятущийся» американский глава начал с того, что обрушился с угрозами на Анкару, пообещав той «экономическое опустошение», если она после ухода США нанесет удары по YPG.На этот выпад незамедлительно последовал ответ турецкой стороны. Причем отповедь Трампу дал не Эрдоган, а глава МИД, и не в специальном заявлении, а во время совместной пресс-конференции с люксембургским коллегой Жаном Ассельборном в Анкаре, как бы походя, намеренно и демонстративно понижая статус американского президента, продолжая таким образом линию, взятую во время недавнего визита в Анкару советника Трампа по национальной безопасности, с которым не стали встречаться ни Эрдоган, ни главы министерств, а только их заместители.В своем комментарии Чавушоглу заявил, что Турция не боится давления, а экономические угрозы со стороны США ни к чему не приведут. Далее главный турецкий дипломат прочитал американскому лидеру нотацию, указав, что стратегическим партнёрам не пристало выступать в соцсетях со взаимными нападками. А также напомнил, что инициатива президента США о создании 20-мильной зоны безопасности на севере Сирии у границ Турции была озвучена «на фоне решимости Анкары продолжить борьбу с террористами в Сирии».Кроме Чавушоглу, на американский выпад ответил и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, подчеркнувший, что официальная Анкара ожидает от Соединённых Штатов «уважения стратегического партнёрства» между двумя странами.«Господин Дональд Трамп, террористы не могут быть партнёрами или союзниками США. Турция ожидает от США выполнения обязательств, исходящих из договорённостей по стратегическому партнёрству между нашими странами. Пропаганда терроризма не должна наносить ущерб турецко-американским отношениям», — такой комментарий оставил Калын под размещённым в Twitter сообщением Трампа.Надо признать, что угрозы американского лидера в адрес Анкары выглядели по меньшей мере пустыми. Возможности США «опустошить» Турцию выглядят сомнительными не только с технической стороны этого вопроса, но и по той причине, что Вашингтон по сей день крайне нуждается в услугах этой страны и по этой причине постарается избежать жесткой конфронтации с ней. Даже на экономическом поле Турция нужна США больше, чем США Турции, которая в последнее время усиленно диверсифицирует свою экономику.Напомним, что «опустошить» Россию, Иран и КНДР у США не получилось. И с Турцией, занимающей ключевое геополитическое положение в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, у них вряд ли получится достичь успеха.Не менее странной выглядит и угроза превратить в «зону безопасности» 20-мильную зону, то есть именно ту территорию, которая, согласно достигнутым Трампом и Эрдоганом договоренностям, должна перейти под турецкий контроль. Между прочим, вывод из приграничья формирований YPG предполагает и «дорожная карта» по Манбиджу, согласованная Анкарой и Вашингтоном несколько месяцев назад, но так и не реализованная из-за саботажа американцев.Кроме того, не совсем понятно, как американцы вообще собираются обеспечивать эту «зону безопасности» в свете вывода своего 2-тысячного контингента.Таким образом, угроза Трампа выглядела крайне неубедительно и говорила всему миру не о его силе и решительности, а скорее о растерянности и беспомощности. Это ощущение Трамп подкрепил еще более странным обращением к Турции «не обращаться плохо» с курдами в Сирии, сделанным в тот же день чуть позже.Эту просьбу американского лидера озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.«Он подчеркнул, что США важно, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и другими участниками Демократических сил Сирии, с которыми мы сражались вместе, добиваясь разгрома террористов», — привела Сандерс просьбу Дональда Трампа, добавив, что он выразил желание «совместно работать над разрешением обеспокоенности Турции безопасностью на северо-востоке Сирии».Заметим, что это «желание» озвучивалось в течение последних лет неоднократно, но никакого реального варианта, способного удовлетворить Анкару, предложено не было. Американцы просто тянули время.Просьба же Трампа «не обращаться плохо с курдами» сделала его похожим на хозяина, который привел своего барбоса к живодеру и при этом лицемерно бормочет, что отдает «любимца» в «добрые руки».Наконец, этот непростой для него день американский президент закончил телефонным разговором с Реджепом Эрдоганом, в ходе которого лидеры «отметили необходимость выполнения дорожной карты по сирийскому Манбиджу, что позволило бы избежать вакуума в регионе», а также отметили необходимость предотвратить попытки «определенных элементов» помешать выводу американских войск из Сирии.Как мы видим помешать выводу пытаются «определенные элементы» в администрации самого Трампа, в Пентагоне и ЦРУ (курды просто не в состоянии этому препятствовать). Неужели президент США намерен им противодействовать совместно с турецким коллегой?И вообще, что это было? Какой смысл был в столь противоречивых выступлениях Дональда Трампа, и какую задачу он намеревался решить с их помощью? В голову приходит только одна мысль: с их помощью он пытался убедить курдов из СДС, что Америка с ними, что она их не бросает. Чтобы дать козыри тем из них, кто выступает против установления контактов с сирийскими властями и Россией и против признания суверенитета Дамаска над территориями северной Сирии, находящимися под контролем YPG.В любом случае, 14 января показало не только отсутствие у Вашингтона продуманной и долгосрочной политики на Ближнем Востоке, но и глубокие противоречия по данному вопросу в руководстве США. А как показывает опыт последних лет, отсутствие выверенного плана действий и конкретной программы Вашингтон стремится компенсировать применением силы (если это не несет большого риска) или провокациями.