Киев будет просить западных партнёров ввести "азовский" пакет санкций
Украина будет просить своих западных "партнеров" ввести новые экономические санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает украинское издание УНИАН.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, выступая на заседании парламента, призвала депутатов апеллировать к Соединенным Штатам и Евросоюзу о введении нового пакета ограничительных мер против России, связанного с действиями Москвы в Керченском проливе и Азовском море. Она предложила депутатам рассмотреть в четверг ряд законопроектов, направленных на защиту "военнопленных моряков", незаконно задержанных российскими пограничниками.
Геращенко заявила, что украинский президент Порошенко "уже начал работу по введению "азовского пакета" санкций, апеллируя к западным коллегам о введении таких ограничительных мер. Кроме того, первый вице-спикер сообщила, что на следующей неделе украинская делегация "начнет апеллировать" к своим коллегам в ПАСЕ тему российской провокации в Азовском море и относительно требования немедленного освобождения украинских моряков.
Также в Киеве потребовали немедленно освободить всех "незаконно задержанных моряков" без каких-либо условий и требований.
Между тем стало известно, что на данный момент в трех судах Москвы продлили арест до 24 апреля уже 12 задержанным морякам из 24 задержанных.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, выступая на заседании парламента, призвала депутатов апеллировать к Соединенным Штатам и Евросоюзу о введении нового пакета ограничительных мер против России, связанного с действиями Москвы в Керченском проливе и Азовском море. Она предложила депутатам рассмотреть в четверг ряд законопроектов, направленных на защиту "военнопленных моряков", незаконно задержанных российскими пограничниками.
Геращенко заявила, что украинский президент Порошенко "уже начал работу по введению "азовского пакета" санкций, апеллируя к западным коллегам о введении таких ограничительных мер. Кроме того, первый вице-спикер сообщила, что на следующей неделе украинская делегация "начнет апеллировать" к своим коллегам в ПАСЕ тему российской провокации в Азовском море и относительно требования немедленного освобождения украинских моряков.
Также в Киеве потребовали немедленно освободить всех "незаконно задержанных моряков" без каких-либо условий и требований.
Между тем стало известно, что на данный момент в трех судах Москвы продлили арест до 24 апреля уже 12 задержанным морякам из 24 задержанных.
- Использованы фотографии:
- УНИАН
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