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Киев будет просить западных партнёров ввести "азовский" пакет санкций

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Украина будет просить своих западных "партнеров" ввести новые экономические санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает украинское издание УНИАН.

Киев будет просить западных партнёров ввести "азовский" пакет санкций



Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, выступая на заседании парламента, призвала депутатов апеллировать к Соединенным Штатам и Евросоюзу о введении нового пакета ограничительных мер против России, связанного с действиями Москвы в Керченском проливе и Азовском море. Она предложила депутатам рассмотреть в четверг ряд законопроектов, направленных на защиту "военнопленных моряков", незаконно задержанных российскими пограничниками.

Геращенко заявила, что украинский президент Порошенко "уже начал работу по введению "азовского пакета" санкций, апеллируя к западным коллегам о введении таких ограничительных мер. Кроме того, первый вице-спикер сообщила, что на следующей неделе украинская делегация "начнет апеллировать" к своим коллегам в ПАСЕ тему российской провокации в Азовском море и относительно требования немедленного освобождения украинских моряков.

Также в Киеве потребовали немедленно освободить всех "незаконно задержанных моряков" без каких-либо условий и требований.

Между тем стало известно, что на данный момент в трех судах Москвы продлили арест до 24 апреля уже 12 задержанным морякам из 24 задержанных.
Использованы фотографии:
УНИАН
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