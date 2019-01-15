Представитель Госдепа назвала встречу с Россией по ДРМСД разочаровывающей

Госдепартамент США назвал встречу замгоссекретаря США Андреа Томпсон с с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разочаровывающей. Соответствующее заявление от имени Томпсон сделала пресс-служба постоянного представительства США в Женеве после прошедших двухчасовых переговоров представителей США и России по ДРМСД.По словам представительницы американского Госдепа, встреча с Рябковым была разочаровывающей, поскольку Россия не готова объяснить США, как она планирует вернуться к полному и проверяемому выполнению положений договора, который продолжает нарушать. Томпсон пояснила, что ранее Вашингтон дал России "четкий сигнал", в котором ясно говорилось, что Россия должна немедленно уничтожить все ракеты, не соответствующие договору. Если Москва до истечения 60-дневного срока, о котором заявил 4 декабря 2018 года Майкл Помпео, не вернется к беспрекословному выполнению условий договора, то США выйдут из него, уведомив своих партнеров, в том числе НАТО о "прошедших дискуссиях".В МИД РФ встречу с представителями США никак не комментировали.Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Вашингтоне принято уже давно, а в настоящее время администрация США делает все возможное, чтобы в своем выходе из договора обвинить Россию, которая якобы нарушает положения договора и всячески старается прекратить его действие.