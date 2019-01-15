Россию назвали надёжным, но ослабевающим партнёром Индии

Намерения наших противников могут измениться в одночасье, и нам нужно быть к этому готовыми.

Командующий ВВС Индии маршал авиации Берендер Сингх Дханоа заявил, что ни одна страна не сталкивается с такими угрозами, с какими сталкивается Индия. По словам маршала авиации, Индия «помнит тяжёлый военный конфликт с Китаем», и на западе вынуждена "отвлекать силы и средства" на тлеющий конфликт с другой ядерной державой – Пакистаном.Из заявления маршала Дханоа:По словам командующего индийскими ВВС, покупка у России зенитных ракетных комплексов С-400 – своевременная мера, которая снижает уровень угрозы.Маршал Дханоа напомнил, что пока единственной страной, обладающей С-400, помимо России, является Китай. Первые поставки в Индию этих современных систем ПВО начнутся в 2020 году. Завершатся в 2023-м.Тем временем, на страницах индийской прессы появилось заявление замдиректора департамента по контролю над рисками в Индии и Южной Азии Пратьюша Рао. По словам этого человека, Нью-Дели в условиях принятия в США санкционного пакета CAATSA пришлось делать сложный дипломатический шаг «на канате», который натянут «с одной стороны над надёжным, но ослабевающим, с другой – над растущим, но чересчур эмоциональным, партнёрами». Надёжный, но ослабевающий – это Россия, растущий и эмоциональный – Соединённые Штаты Америки. При этом в Индии не скрывают восторга от того, что удалось заключить сделку с Россией на предмет покупки С-400 и одновременно убедить США отказаться от введения санкций.