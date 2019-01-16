Китай поставит на корабли загоризонтные РЛС

По материалам сайтов:

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https://timesnownews.com/

https://timesofindia.indiatimes.com/

https://news.com.au/

https://vnexpress.net/

Китай намерен стать региональным лидером, а затем поспорить и за ведущие места в мире. Одним из инструментов для подобной борьбы являются военно-морские силы, способные проецировать силу в разных районах Мирового океана. Для повышения боеспособности и общего потенциала ВМС осуществляется строительство новых кораблей, а также ведется разработка новых технологий и устройств. Несколько дней назад стало известно, что в будущем китайские корабли смогут получить принципиально новые средства обнаружения.В последних числах первой декады января китайские средства массовой информации опубликовали материалы, посвященные последним событиям в сфере науки и техники. Было официально объявлено, что китайские ученые смогли создать радиолокационную станцию загоризонтного обзора, отличающимися высокими характеристиками, а также имеющую сокращенные габариты. За создание такого проекта руководитель работ получил высшую премию Китая.О последних достижениях китайской науки в области радиолокации рассказал профессор Лю Юнтан – сотрудник отдела информационных технологий Харбинского технологического института. Лю Юнтан возглавляет программу изучения и разработки перспективных радиолокационных систем и отвечает за появление всех новых образцов, вне зависимости от их класса, типа и предназначения. В последнее время отдел информационных технологий занимался проблематикой РЛС загоризонтного обнаружения. В этой области были получены выдающиеся результаты, сразу признанные китайскими властями.За выдающийся вклад в развитие технологий и создание принципиально новых образцов Лю Юнтан 8 января был награжден президентской премией КНР. В ходе церемонии вручения премий ученый рассказал о своих работах и огласил некоторые сведения об их результатах. Впрочем, лауреат президентский премии не стал вдаваться в подробности ввиду общей секретности проекта и его важности.Как сообщает китайская пресса, Лю Юнтан и его коллеги занимались развитием и совершенствованием уже известных и отработанных технологий. Речь шла о радиолокационных станциях загоризонтного обзора. Подобные системы предназначаются для наблюдения за воздушной и наземной обстановкой на больших расстояниях, за пределами имеющегося радиогоризонта. Принцип действия таких РЛС основывается на отражении радиоволн от ионосферы и, в некоторых случаях, от поверхности земли или воды. Обработка отраженных и принимаемых при помощи сложных алгоритмов обеспечивает поиск различных движущихся и стационарных объектов.По известным данным, Китай располагает несколькими загоризонтными РЛС, задействованными в системе предупреждения о ракетном нападении. Эти объекты представляют собой крупные стационарные сооружения и располагаются на суше. Их задача заключается в слежении за опасными направлениями и выявлении пусков ракет или иной активности вероятного противника. РЛС загоризонтного обзора имеют большое значение для безопасности Китая, однако большие размеры и требования к энергоснабжению накладывают определенные ограничения и приводят к рискам.В последние годы Харбинский технологический институт работал над развитием технологий загоризонтной локации, и в итоге получил весьма примечательные результаты. Итоги проекта оказались настолько важными, что его руководитель получил высшую премию страны как лучший ученый года. Суть работы Лю Юнтана и его коллег заключалась в сокращении габаритов РЛС и уменьшении требований к ее энергоснабжению при получении основных характеристик на требуемом уровне.В итоге был создан проект сравнительно небольшой загоризонтной РЛС, способной решать задачи поиска и обнаружения различных целей за пределами радиогоризонта. К сожалению, точные характеристики такого изделия пока не сообщаются. Лю Юнтан указал лишь то, что подобное изделие может быть установлено на надводном кораблей. Таким образом, производство и внедрение новых РЛС позволит заметным образом повысить возможности военно-морских сил НОАК в контексте наблюдения, обнаружения и целеуказания.В своем интервью для издания South China Morning Star профессор Лю назвал основные преимущества перспективных радиолокаторов. Так, используя современные станции, построенные на основе освоенных технологий, ВМС НОАК может следить только за 20% своих территориальных вод. При полноценном внедрении новых технологий покрытие этих акваторий достигнет 100% с понятными результатами для возможностей флота.Ожидается, кто корабельные загоризонтные РЛС можно будет использовать не только для защиты побережья, но и в океанской зоне. В этом случае корабельное соединение сможет следить за окружающей обстановкой в увеличенной зоне и раньше узнавать об угрозах. Таким образом, у кораблей останется больше времени для правильной реакции на действия противника. В целом, новые системы локации могут стать универсальными средствами, обеспечивающими решение задач в разных условиях и ситуациях.Китайские специалисты и средства массовой информации пока не сообщали подробности будущего внедрения корабельных РЛС загоризонтного обзора. Мало того, пока до конца не ясно, будет ли осуществляться подобная программа с прицелом на практические применение. Если подобные планы и существуют, командование Народно-освободительной армии Китая не спешит уточнять, какие корабли, и как скоро получат новые средства обнаружения.Китай традиционно не публикует все подробности своих новых проектов, но и оглашенная информация о новой разработке Харбинского технологического института позволяет составить любопытную картину. Речь идет о завершении части работ по теме компактных и не слишком требовательных к энергоснабжению РЛС особого рода. Такие особенности в теории позволяют монтировать подобную аппаратуру на надводных кораблях основных классов, обеспечивая им новые возможности. В будущем китайская оборонная промышленность сможет завершить текущие работы и представить ВМС полноценные радиолокационные станции загоризонтного обзора.По известным данным, наиболее совершенной из китайских корабельных РЛС является изделие «Тип 346». В зависимости от высоты установки активной фазированной антенной решетки, эта станция способна следить за надводной и воздушной обстановкой в радиусе 400-450 км – в пределах радиогоризонта. Ввиду больших габаритов и массы «Тип 346» может устанавливаться только на крупных надводных кораблях с водоизмещением не менее 7-8 тыс.т. Так, основными ее носителями являются эсминцы проектов «Тип 052D» и «Тип 55».Какие характеристики может показывать перспективная загоризонтная РЛС для кораблей – неизвестно. По всей видимости, ее дальность обнаружения будет не менее 450-500 км; при этом нельзя исключать возможность получения еще более высоких характеристик, соответствующим образом расширяющих возможности корабля и ордера в целом.Следует отметить, что загоризонтные РЛС корабельного базирования создаются не только в Китае. Еще в 2016 году американская компания Raytheon предложила свой вариант такого изделия, который затем планировалось предложить потенциальным заказчикам. Станция от «Рейтеон» соответствует требованиям и ограничениям существующих надводных кораблей американской постройки, но при этом показывает заметные преимущества перед серийными изделиями «традиционного» типа.В объемах существующих кораблей и с использованием доступного энергоснабжения инженеры Raytheon смогли создать радиолокатор с дальностью обнаружения до 1000 км. Таким образом, один корабль с такой РЛС сможет следить за обстановкой в зоне размером 3,14 млн кв.км. Для сравнения, такая страна как Индия имеет общую площадь чуть менее 3,3 млн кв.км. Три корабля с РЛС от Raytheon смогут перекрыть площадь, эквивалентную территории Китая.Пока не сообщалось, какие характеристики удалось получить китайским инженерам, но характер их разработки подсказывает, что речь идет о станции с дальностью наблюдения, превышающей радиогоризонт. Преимущества такой системы очевидны. Корабельное соединение сможет раньше выявлять угрозы, а также быстрее реагировать на них. Также упростится целеуказание и сократится необходимость в воздушных судах дальнего радиолокационного обзора.Впрочем, при всех своих преимуществах, загоризонтная радиолокационная станция корабельного базирования имеет несколько недостатков. В первую очередь, при разработке таких систем возникают проблемы, связанные с габаритами аппаратуры и ее размещением на носителе. Достижение высоких технических характеристик прямо связано с размерами элементов РЛС и с потребляемой мощностью. В связи с этим возникает необходимость одновременной разработки станции и корабля, и оба проекта должны учитывать особенности друг друга.В силу специфики принципов работы загоризонтная РЛС не может быть единственным средством обнаружения на борту корабля. Подобную систему придется дополнить «обычной» станцией, способной следить за целями до радиогоризонта. Кроме того, необходимы РЛС целеуказания и наведения вооружения. Все это предъявляет к носителю новые требования.Известно, что загоризонтные радиолокаторы разрабатывались и разрабатываются в ряде ведущих стран мира, и некоторые из таких разработок несут боевое дежурство, осуществляя слежение за опасными направлениями. Во всех случаях речь идет о крупных стационарных наземных объектах. Параллельно с их эксплуатацией несколько стран пытаются разрабатывать компактные и облегченные РЛС, пригодные для использования, прежде всего, на море. В этом деле уже были получены определенные успехи, но в целом ситуация пока выглядит не слишком оптимистичной.Несколько лет назад свой вариант корабельной РЛС загоризонтного обзора предложила американская промышленность, но этот проект, насколько известно, пока не дошел до практической реализации и внедрения в эксплуатацию. Теперь было объявлено о существовании аналогичного китайского проекта. Он тоже находится на ранних стадиях, и пока не может привести к появлению полноценных образцов радиоэлектронной аппаратуры, пригодной для установки на кораблях.По имеющимся данным, специалисты Соединенных Штатов и Китая продолжают различные работы по созданию перспективных корабельных систем, и в обозримом будущем могут представить готовые результаты. При этом реальные перспективы предложенных РЛС до конца не ясны. Так, Пентагон проявлял интерес к проекту компании «Рейтеон», но о строительстве кораблей с такими станциями пока речи не идет. Информация об интересе военных к китайскому проекту пока отсутствует. Вполне возможно, что об установке загоризонтных РЛС на китайских кораблях станет известно только после начала их службы.К настоящему времени китайские ученые и инженеры успели провести часть необходимых научно-исследовательских работ и получить желаемые результаты. За проведенную работу руководитель проекта получил высшую премию КНР. Утверждается, что работы по проекту будут продолжаться, и в будущем приведут к резкому росту некоторых возможностей ВМС НОАК. Однако точные параметры новой аппаратуры и сроки ее развертывания все еще остаются неизвестными. Так или иначе, Китай делает все возможное для развития своего военного флота, обеспечивающего защиту берегов страны и планирующего закрепиться в океанской зоне.