Израиль, Сирия, Иран. Может, проще объявить войну?

Скажем честно и открыто, говорить об ударах израильских ВВС по территории Сирии уже не то чтобы неинтересно, смысла особого не вижу.То, что Израиль как бомбил, так и будет бомбить избранные объекты на территории соседа, это непонятно только наиболее упертым господам, все еще не потерявших надежды в своих влажных мечтах увидеть сбитые израильские самолеты наяву.Наверное, это долгий и муторный процесс, поскольку ни наши С-400, ни поставленные Сирии С-300 ситуацию выправить не смогли. Чем, наверное, сильно разочаровали интернет-сообщество боевых хомячков и бурундуков и диванных борцов с Израилем.Сбитых израильских самолетов как не было, так и нет. И, как мне кажется, не будет.Наверное, тут все не просто, а очень просто. Наши точно стрелять не станут, поскольку есть очевидная команда свыше. На рожон не лезть, войны не провоцировать. Доказательств нет, но нет и удачных пусков С-400 или перехватов нашими Су-35 или чем еще.Что касается сирийцев… Использование сложной современной техники ими – ну давайте честно признаемся, не их конек. Ситуация с Ил-20 четко показала, на что способны сирийские ПВО. Скажем так, не очень на многое. Что, собственно, последующие налеты и подтвердили.За минувший месяц это второй случай атаки Израиля по объектам на территории Сирии. Мировое сообщество, безусловно, тревожит вопрос: чего добивается режим Израиля?Мировому сообществу, если серьезно, глубоко наплевать на все, что происходит в Сирии. Кроме, понятное дело, тех, кто кровно заинтересован в ситуации в регионе.А заинтересована, собственно, совсем уж небольшая группа государств.Саудовская Аравия, которая так или иначе причастна к подготовке, снабжению и финансированию тех, по кому работают и сирийские военные, и российские. Но даже саудиты не так причастны к поддержанию положения в регионе, как вторая сторона.Иран. Вроде бы закулисная война Израиля с Исламской Республикой Иран все больше и больше набирает обороты, и это факт.Уже многие СМИ, вообще не заморачиваясь, сообщают, что «большинство ракет, выпущенных израильскими ВВС по позициям ИРИ в Сирии, были перехвачены и уничтожены».То есть фактически признается наличие на территории Сирии каких-то позиций Ирана.Наблюдая за всем происходящем в Сирии, сегодня можно с уверенностью сделать вывод о том, что ни Израиль, ни Иран абсолютно не делают никакого секрета.Израильтяне открыто говорят, что работают по объектам, принадлежащим Ирану, а Иран не делает секретов из своего присутствия на территории Сирии своих военнослужащих и их гибели.В ночь на 12 января израильская авиация нанесла новые авиаудары по целям в Сирии. И сошлюсь я здесь на сообщение приснопамятного Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Центр находится в Лондоне, что совершенно не мешает ему освещать происходящее в Сирии.Учитывая, что СЦМ является откровенно антиасадовским ресурсом, то его сообщения здесь наиболее интересны.Так вот, СЦМ сообщает, что результате очередного авианалета были уничтожены склады иранских сил и группировки «Хезболла». Сирийские средства ПВО выпустили несколько ракет в попытке отразить удар, но как всегда, не преуспели. В результате в аэропорту Дамаска были уничтожены три иранских грузовых самолета Hercules.Что было в самолетах, не освещается, равно как и то, что было на складе, в который попали израильские ракеты.В принципе, это не так уж и важно. Главное, что не прилетело в объекты российской инфраструктуры.Нынешняя операция ВВС Израиля проведена спустя чуть более двух недель после предыдущего аналогичного налета, который был совершен 25 декабря.Причем стоит заметить, что бомбардировки проходят на фоне недавних поставок в Сирию российских зенитных комплексов С-300, которые, вызвали вполне предсказуемую реакцию ура-патриотичных масс в нашей стране.Крики на тему того, что теперь израильтяне «крепко присели на пятую точку» и так далее, теперь, наверное, если не стихнут, то будут выглядеть не столь однозначно.Да, С-300 в Сирию поставили, но… Что-то явно мешает «приземлению» израильской авиации.Почему так происходит, сказать сложно. Россия и Сирия то ли не смогли, то ли не захотели задействовать комплексы против израильской авиации.25 декабря погибли 17 военных, в том числе три высокопоставленных офицера. Были атакованы 10 различных целей. Тогда генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 14 из 16 управляемых авиабомб GBU-39, сброшенных израильскими самолетами, якобы были сбиты сирийцами.Было бы неплохо на самом деле, если бы оказалось правдой. Увы, спутниковые снимки объектов инфраструктуры, получивших серьезные повреждения, это опровергают.Впрочем, наше Минобороны довольно часто делало заявления, которые впоследствии не подтверждались. Это, в принципе, нормально, если речь не идет о наших.Самое здесь главное – разделение. Израильские власти заявляли, что и после переброски в регион систем С-300 продолжат атаковать размещенные на сирийской территории иранские военные объекты, которые угрожают безопасности еврейского государства. И, надо отметить, что слово свое они держат. То есть продолжают атаковать, несмотря на якобы угрозу, исходящую от С-300.Пока наши комплексы не сильно им мешают.Другой вопрос: а должны?Давайте попробуем посмотреть на ситуацию со стороны. Вообще со стороны. А почему, собственно, нас так должны волновать налеты израильтян на Сирию?В чем суть нахождения российских войск на территории Сирии? Правильно, борьба с террористами из различных бандформирований. Именно об этом нас просил Асад, именно это является основной целью пребывания российского контингента на территории Сирии.Израильские самолеты мы сбивать не подряжались, тем более, если они стреляют не в нашу сторону.В чем суть нахождения (доказанного) иранских войск на территории Сирии? Не знаю, да и не должно это меня волновать, в принципе. Если у Сирии и Ирана есть на эту тему договоренности (а они, уверен, есть), то это их дела.Израиль не видит угрозы для себя в нахождении российского контингента в Сирии. Но видит угрозу в пребывании иранского. И по иранским объектам постоянно прилетает.Российская инфраструктура ни разу от действий израильских ВВС не пострадала. Сейчас многие начнут говорить о сбитом Ил-20, но это я комментировать и обсуждать отказываюсь. Поскольку, к сожалению, имею представление о том, что происходит на экранах радаров в такой ситуации. И мое мнение, что в гибели нашего самолета виноваты сирийские ПВО, не изменить никакими воплями.Кстати, косвенно «работа» сирийцев в операторских С-300 подтверждает мою правоту. Победных реляций о сбитых F-15 и F-35 с опознавательными знаками израильских ВВС мы так и не увидели. Хотя с того трагичного сентября прошло 4 месяца и невесть сколько налетов израильтян на Сирию.Отсюда напрашивается только один вывод: то ли С-300 «не торт», то ли сирийские бойцы ПВО. Конечно, предпочитаю второй вариант.Тогда что на выходе? А на выходе то, что на территории Сирии сегодня ведется не один военный конфликт.Первый: армия САР и российский контингент против террористов.Второй: Израиль против Ирана.Третий: Израиль против Сирии.Причем если в первом случае все четко расставлено по местам (насколько это вообще возможно), то вот второй и третий конфликты, мягко говоря, не всегда понятны.Если иранцев устраивают потери, которые им причиняет израильская авиация – это один расклад. Если нет – ну как бы это проблемы армии Ирана, соответственно, она их и решать должна. Те же лицензионные С-300 и «Торы» с «Панцирями» у них есть.Видимо, потери в допустимых пределах, раз реакции особой не наблюдается.Что же касается войны Израиля и Сирии, то тут тоже есть непонятные моменты. Если между странами действует перемирие – это одно. Если нет – другое.Если Израиль не считает возможным соблюдать нерушимость границ и все сопутствующее, атакуя из воздушного пространства третьей страны (Ливана) объекты на территории Сирии, то немного непонятно, что мешает Сирии отвечать Израилю в израильском же ключе.Столько раз наши читатели из Израиля озвучивали этот принцип, «мы отвечаем на атаку», что сирийцам вполне можно было бы и взять этот принцип на вооружение. А там пусть в ООН разбираются, кто все-таки первым начал, а кто отвечал.Но очень жирно подчеркну: за 4 месяца никаких изменений. То есть как Израиль бомбил иранские объекты, так и бомбит, Сирия как не отвечала адекватно, так и не отвечает. То есть поставка С-300 явилась всего-навсего политическим шагом, не более того.И можно очень долго говорить об израильской агрессивности, о желании Израиля содействовать дестабилизации в регионе, если бы не одно маленькое «но».Что (или кто) и как мешает Сирии и Ирану, обладающим вполне современными средствами ПВО, отучить Израиль заниматься авианалетами?Сложный вопрос. Ответ на него сокрыт где-то глубоко.А раз так, то вывод только один напрашивается. Россия должна заниматься в Сирии тем, зачем ее, собственно, и пригласили. То есть помогать армии САР зачищать территорию от террористов. Предоставив Ирану и Сирии самостоятельно разбираться с Израилем.Если израильтянам так приятно пощекотать себе нервы тем, что в ходе авианалета можно лишиться самолета/пилота – это их святое право. Пусть щекочут дальше.Если сирийцев устраивает регулярное шоу «а мы плевать на вас хотели, бомбили, бомбим и будем бомбить» в исполнении израильтян – ну тоже не вопрос.Ближний Восток, где сегодня кровь мешается с нефтью один к одному – тот еще котел. Но чем меньше там окажется наших, тем лучше будет для нас же.А разрешить или запретить арабам, персам и евреям взаимно уничтожать друг друга, увы, не в наших силах. Наша основная задача – при минимальных потерях с нашей стороны обеспечить максимальные потери террористам. Все остальное – за рамками всех соглашений с Сирией.Возможно, в конце концов такая политика, проводимая Ираном, Израилем и Сирией, все-таки выльется в повсеместное безобразие регионального характера. И стороны однажды наплюют на шаткое перемирие и скрытую войну и возьмутся друг за друга всерьез.Понятно, что взяться решат господа мусульмане. Но довольно разнузданная и излишне агрессивная политика еврейского государства тоже дает поводы к этому.Главное при таком раскладе – максимально быстро вывести свой контингент из Сирии, чтобы у нас не было повода ввязываться в новую войну. Особенно если она будет спровоцирована Израилем.А победителю всегда можно будет по-американски нанести визит вежливости…