Юмористическое шоу "Выборы президента Украины"

Кто бы ни был автором идеи выдвинуть кандидатом на пост президента Украины комика Зеленского, он, несомненно, гений. В отличие от прочих кандидатов, Зеленский может высмеивать своих конкурентов со сцены, издеваться над ними, чего не могут позволить себе его противники, уже много лет позиционирующие себя как «серьёзные политики». При этом если прочие кандидаты вкладывают в свою кампанию немалые средства, Зеленский напротив, намерен на своих выступлениях заработать.В марте, в месяц выборов, на экраны Украины выходит 3-й сезон телесериал «Слуга народа» производства студии «Квартал-95». Однако отдельные фрагменты телесериала уже с сентября ходят по интернету. Без сомнения, в марте зрители-избиратели сделают кандидату Зеленскому кассу.* * *— Негодяй, какой негодяй! – Пётр Порошенко мотал головой из стороны в сторону. – Какой мерзавец!— Петя, успокойся, это же просто шутка.— Цыц, мохнатая! – Порошенко смахнул с плеча рыжую белочку. – Что ты понимаешь в предвыборной кампании! Этот ролик уже собрал сотни тысяч просмотров! Вся молодёжь теперь его электорат. Тимошенко, говорят, в эротическом ролике собирается сняться — все мужики за неё проголосуют. А за меня, за меня кто голосовать будет?Порошенко снова закачался из стороны в сторону.— Может, мне тоже в эротическом ролике сняться? Как ты думаешь, женщины за меня проголосуют?Он снял пиджак, рубашку и подошёл к зеркалу.— Ой, халтура, ой, халтура, — застонала белочка, — нет, Петя, не Шварценеггер ты, не Шварценеггер.Порошенко устало сел на диван.— Так что же, мне, президенту Украины, подобно этому юнцу из себя клоуна изображать?Белочка прыгнула к нему на колени:— Ну, зачем же лично, Петя? Зачем тебе так опускаться? Пусть это сделает кто-то другой. И даже лучше, чтобы он был не один.Порошенко задумчиво погладил белочку:— Правильно. Только это должны быть совершенно посторонние люди.— Конечно.— И не из моей партии.— Разумеется.* * *Трус и Балбес нарезали круги в районе правительственного квартала. Время от времени они останавливались, Балбес делал скорбное лицо, а Трус обращался к прохожим:— Граждане свободной Украины! Вашему вниманию предлагается хит всех времён и народов «Постой, паровоз». В соответствии с законом Украины шлягер исполняется на государственном языке.И Балбес трогал струны:На словахкогда суровые мужики начинали кусать губы, девушки утыкались в плечи своих кавалеров, а пожилые женщины доставали платочки и начинали утирать навернувшиеся на глаза слёзы, Трус снимал шапку:— Уважаемые жители и гости города Киева! Ссудите кто сколько может скромным труженикам массовой культуры!И шёл вдоль рядов:— Спасибо… спасибо… тронут… напрасно… сам пошёл!За спиной Балбеса появился Бывалый:— Сворачивайтесь. Есть дело.* * *Несколько минут спустя подвале резиденции президента Украины, стилизованного под бандеровский схрон, Пётр Алексеевич разливал по стаканам водку.— Итак, что нас может спасти от нового майдана и справедливого народного суда?— Простите, не нас, а вас, — поправил его Трус.Порошенко криво улыбнулся и опрокинул стопочку.— От майдана нас может спасти только шоу.— Евровидение? – встрепенулся Балбес и потянулся за гитарой.— Война? – Бывалый принялся засучивать рукава.— Евровидение уже было. — Балбес с огорчением поставил гитару на место.— Война идёт сейчас, можете на неё ехать хоть прямо из этого кабинета. — Бывалый стал быстро раскатывать рукава обратно.— Выборы президента! — Порошенко улыбнулся своим гостям. — Когда все увлечены обсуждением кандидатов и надеются, что с новым президентом всё будет лучше, чем с предыдущим, никто не бунтует и не устраивает беспорядки. Уразумели?— А наша-то какая роль? – Балбес опорожнил свой стакан и протянул его Порошенко. — На концертах в поддержку кандидатов выступать?Пётр Алексеевич поспешно наполнил стакан.— Вы выдвигаете свои кандидатуры. Все три. Собираете голоса. Регистрируетесь в качестве независимых кандидатов и начинаете предвыборную борьбу за кресло президента Украины. Сущие пустяки!Трус достал из кармана планшет, застучали клавиши и он начал читать вслух:— Украина. Некогда процветающая республика в составе СССР. Ныне самое нищее из бывших республик. Миллиардные долги. Уничтоженная промышленность. Гражданская война.Он с сожалением закрыл планшет:— Не пойдёт, – и посмотрел на своих товарищей, — всё уже украдено до нас.Порошенко улыбнулся:— Так ведь выборов не будет. Президентом же буду я. Ваше дело дурачиться, паясничать и поливать грязью моих конкурентов. Особенно этого… Зеленского. И за этот цирк я плачу реальные деньги. Теперь поняли?Бывалый посмотрел на товарищей, перевёл взгляд на Порошенко:— Сумма?— Каждый получит по миллиону!— Миллиону чего?— Гривен, разумеется!— Это несерьёзно. — Бывалый поднялся и направился к выходу.Вслед за ним поднялись Трус и Балбес.— Ищи дурачков!— Мы на «Паровозе» больше заработаем!— Стойте! – Порошенко встал перед троицей, раскинув руки и загородив им выход. – Ваши предложения?Балбес подошёл к Порошенко, снял с головы шапку и бросил её оземь:— Полтора!Рядом с Балбесом появился Бывалый:— Евро!Порошенко помялся и с тоской произнёс:— Согласен.* * *Троица, радостно переговариваясь, покинула кабинет. Порошенко выдвинул ящик стола, достал бутылку «Горилки з перцем», плеснул треть стакана, выпил и устало опустился в кресло.«Клоун, фигляр, пацан. Мал ты ещё со мной тягаться», – подумал он о Зеленском.— Ну как, Петя? – пушистая белочка забралась ему на плечо. – Нашёл достойных кандидатов в президенты?— Нашёл. Теперь мне Зеленский не страшен. Но вот что делать с Тимошенко? Хорошо бы и против неё выставить кандидата, тоже женщину, любимицу народа…Он помолчал несколько минут, потом погладил белочку по шёрстке:— Слушай, а ты не знаешь, где сейчас Верка Сердючка?