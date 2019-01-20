Другой ленд-лиз. LVT-4. Буйвол, сын Аллигатора

Наш герой сегодня — плавающий транспортер LVT-4 (Landing Vehicle Tracked), более известный в армейских кругах как водяной буйвол (Water Buffalo). Машина интереснейшая, но довольно редко встречавшаяся в СССР. Соответственно, и в наших музеях тоже. Просто из-за достаточно небольших объемов поставок. О причине такого положения несколько ниже.Те, кому доведется посмотреть экспозиции зарубежных музеев, лучше всего американских, удивятся ещё одному названию этой машины – «Амтрэк». Название, по американской традиции, как мы уже неоднократно указывали, происходит от соединения двух слов. Амфибийный (плавающий) трактор. Ам плюс Трэк (англ. tractor).Внимательные читатели уже заметили, что представленная машина выпускалась серией. Если есть 4-й вариант, значит были предыдущие 3 как минимум. Это действительно так. И рассказ о 4-й LVT невозможен без рассказа, пусть поверхностного, о первых машинах этой серии.Вообще, амфибийные автомобили для армии США жизненно необходимы. Сама структура Вооруженных сил создана так, что ВМС в ней имеет достаточно большой вес. Морская пехота для американцев приоритетный вид войск. А Корпус морской пехоты вообще самостоятелен, как наши ВДВ и имеет много чего в своем составе.Именно по заказу ВМС США уже в середине 30-х годов инженер Д. Роблинг создал первые военные плавающие транспортеры. Данная же модель была разработана в 1938-41 годах. И в 1941 году была запущена в серийное производство. Итак — LVT-1.Первая модель "плавающего танка Роблинга", а именно такой транспарант, судя по фото, был расположен на борту первой серийной машины -"ROEBLING AMPHIBIAN TANK", выпущена летом 1941 года. И сразу же "на ура" принята военными.Первоначальный контракт на производство LVT-1 предусматривал выпуск всего 200 машин. Но, буквально через несколько дней после начала серии, контракт был увеличен до 1225 машин. А сам "танк" получил кровожадную кличку "Аллигатор".540 транспортеров получил Корпус морской пехоты, 485-переданы в армию США. Остальные машины были отправлены для просмотра в армии союзников.Обратили внимание на "прыжки" авторов в названии — "танк-транспортер"? Казалось бы, чего проще придерживаться того названия, которое дал своему детищу автор. Мы же стараемся дать объективную картину по машине. А там от "танка" только буква "Т", да и то в неправильной расшифровке аббревиатуры.Английское название официально звучит так — Landing Vehicle Tracked. И был "Аллигатор" небронированным плавающим гусеничным транпортером.Машина имела корытообразный корпус, ширина которого равнялась почти половине длины. Корпус делился на три отделения. Представляете это классическое "корыто"? Спорить о машине можно бесконечно. а вот попробуйте поспорить по грузоподъемности. Особенно на плаву.Отделение управления имело вид рубки, максимально смещенной вперед, возвышавшейся над водой и снабженной крышей. В ней размещались командир машины, механик-водитель и помощник механика-водителя. В лобовом листе рубки имелись три смотровых окна.Еще по одному окну (лючку) имелось в вертикальных бортах, что в целом давало экипажу неплохой обзор. На машинах первых серий лобовые окна были разнесены, позже их выполняли ближе друг к другу.Непосредственно за отделением управления располагалось открытое сверху десантное отделение (оно же — грузовое), вмещавшее 20 солдат в полной экипировке или около 2 т груза.В кормовой части находилось закрытое моторно-трансмиссионное отделение, где устанавливался 6-цилиндровый карбюраторный двигатель «Геркулес» WXLC-3 мощностью 146 л.с. По бокам от двигателя стояли топливные баки общей вместимостью 303 л, что обеспечивало запас хода до 121 км по суше или до 80,5 км по воде.К бортам корпуса крепились пустотелые сварные понтоны, повышавшие плавучесть и остойчивость машины. Каждый понтон разделялся внутри на пять секций, и при пробитии одной из них машина сохраняла запас плавучести и остойчивость. Понтоны служили каркасом для монтажа деталей и агрегатов ходовой части.Ведущее колесо монтировалось на корпусе вблизи кормы, а направляющее колесо — в переднем верхнем углу понтона. Узел крепления направляющего колеса имел гидравлический механизм регулировки натяжения гусеницы.Ширина трака гусеницы — 260 мм. На траки наклонно крепились высокие штампованные грунтозацепы, служившие на плаву лопатками-гребками. Поворот, как на плаву, так и на суше, осуществлялся торможением гусеницы одного борта.Сварной корпус собирался из листов мягкой (неброневой) стали разной толщины, поскольку LVT-1 рассматривался не как боевая («штурмовая») машина морского десанта, а только как транспортер, позволяющий быстро доставить солдат или грузы с корабля непосредственно на берег.Для подавления возможного огня противника и самообороны от ближней атаки машину решили вооружить одним 12,7-мм пулеметом М2НВ и одним 7,62-мм М1919, либо двумя пулеметами М1919. Кстати, при установке пулеметов использовалась уже известная нашим читателям рельсовая направляющая. Чего, собственно, изобретать велосипед?В некоторых машинах можно видеть другое вооружение. Иногда это "техническое творчество" местных оружейников, но чаще это заводское исполнение запросов конкретных частей или даже конкретных подразделений.Такое большое внимание "Аллигатору" мы уделили потому, что не смотря на достаточно небольшой выпуск этих машин, именно они выявили некоторые недостатки и проблемы решений инженера Роблинга.Прежде всего, традиционный для того времени, недостаток — двигатель. В тех режимах, в которых приходилось работать "Аллигатору", двигатель достаточно часто просто разрушался. Прочность оставляла желать, как говорится.Но самую большую проблему представляли собой гусеницы. Отказ от водного движителя в пользу гусениц, наряду с положительными моментами, имеет и ряд существенных недостатков.Прежде всего разнородность среды использования и её агрессивность практически во всех моментах. Морская вода разъедает металл не хуже кислоты. Особенно это относится к шарнирам.Потом — выход на песок. Тут даже комментировать не нужно. Тут к шарнирам добавлялись лопатки. Короче, вариант плавания с использованием гусениц, достаточно сложно реализуем.Даже обычный грунт для "плавающих" гусениц смертельно опасен. А для ремонтников — постоянная головная боль с заменой на новые.Те недостатки, что заметили мы, заметили и конструкторы. Поэтому, уже к декабрю в основном была готова новая машина. Японцы, своим нападением на Пёрл-Харбор, ускорили принятие на вооружение "Водяного буйвола"(Water Buffalo) — LVT-2. Буйволом машину назвали американские солдаты.Транспортер существенно отличался от "Аллигатора". Фактически LVT-2 совершенно другая машина.Корпус имел более "морские" обводы. Это не только улучшило мореходные качества транспортера, но и, как бы это странно не звучало, значительно облегчило сам выход машины на берег.Отделение управления сместилось назад, машина получила удлиненный «нос» с большим наклоном листов. Корпус сваривался из стальных листов, внутри на днище приваривалась решетчатая рама, на ней монтировались основные агрегаты. Носовая часть усиливалась трубчатой балкой со скобами под тросы.Машина оказалась длиннее и шире предыдущей, рубка отделения управления была ниже, имела два больших смотровых люка в лобовом листе с откидными вперед плексигласовыми окнами (так что люки в критической ситуации могли использоваться как лазы) и небольшие смотровые лючки в скулах.Но самое главное, машина получила ходовую часть и двигатель танка!На LVT-2 установили двигатель и трансмиссию легкого танка МЗА1 «Стюарт». В моторном отделении, отгороженном от десантного перегородкой, монтировался звездообразный радиальный карбюраторный четырехтактный двигатель «Континенталь» W-670-9 воздушного охлаждения мощность. 250 л.с. при 2400 об/мин.Ходовая часть получила индивидуальную подвеску с резиновыми упругими элементами, получившую название Torsilastic. Все 11 опорных катков подвешивались к бортовым понтонам корпуса на качающихся рычагах, при этом 1-й и 11-й катки были приподняты над грунтом, воспринимая нагрузку при выходе из воды на берег и преодолении вертикальных препятствий, а также обеспечивая натяжение гусеничных цепей.Удельное давление всего в 0,6 кг/см2 позволяло машине выходить на песчаный берег, двигаться по рыхлому песку, грязи, болоту — LVT часто проходили там, где вязли другие транспортные машины. Длина опорной поверхности составляла 3,21 м, ширина колеи — 2,88 м. Их соотношение около 1,1 позволяло машине на суше развернуться с радиусом, равным ее длине, пустив гусеницы в противоположных направлениях.Удельная мощность двигателя по сравнению с LVT-1 увеличилась с 14,7 до 18 л.с./т, грузоподъемность возросла до 2,7 — 2,9 т, возможный десант — до 24 полностью экипированных бойцов.Поскольку посадка и высадка могли производиться только через борт, в бортовых листах понтонов выполнялись четыре уступа-ступени. Сверху ходовая часть прикрывалась надкрылками.По периметру корпус имел скобы для фиксации машины на палубе транспортного судна, они же использовались при креплении грузов в десантном отделении.Машину вооружали одним 12,7-мм пулеметом М2НВ и двумя-тремя 7,62-мм М1919А4, которые монтировались на подвижных установках М35 с вертлюгом, перемещавшихся по рельсовой направляющей по периметру десантного отделения.Всего таких красавцев было выпущено 2 962. 1 355 машин забрал Корпус морской пехоты, 1 507 — армия США и всего 100 единиц получили союзники. Зная привередливость американских военных, становится понятно качество этих машин.Кстати, именно эти машины мы видим на некоторых фото с 37-мм пушкой, снятой с "Аэрокобры"(истребитель Р-39). На эти же машины устанавливались пусковые установки для НУРСов. На эти же машины ставили противоминные тралы и другое инженерное оборудование.Тут есть нюанс. Конструкция машины имела один небольшой, но неприятный недостаток. Карданный вал проходил по середине десантного отделения и мешал располагать там серьезное вооружение.Морские пехотинцы и те, кто по роду службы был связан с частыми переправами, из числа читателей, уже с удовольствием потирают руки в предвкушении ехидных комментариев. Зря авторы так хвалят эту машину. Буйвол, он и есть буйвол. сила есть — ума не надо.При десантировании с кораблей, либо при переправе через водные преграды у транспортера должно быть качество, которого нет у "Водного Буйвола". А именно, погрузка и выгрузка не только через борт, но и через специальные двери или аппарели в машине. Причем для удобства в бою, аппарели должны находиться в корме!Открыл и вперед. Быстрая погрузка-выгрузка личного состава, грузов, вооружения. Ведь морпехам приходится действовать под шквальным огнем противника, где каждая секунда промедления означает смерть. Американцы это знают не хуже нас.Короче говоря, главный недостаток и "Аллигатора" и "Водяного Буйвола" был заложен в самом конструкторском решении. Это... моторное отделение. Точнее, его расположение. Кормовое расположение моторного отделения лишает машину именно аппарели.Конструкторы кузова активно давили на "мотористов". Необходимо перенести двигатель вперед. В этом случае в кузове появится собственная откидная аппарель. А это значит, возможность загрузки машины прямо с грунта.Именно эту машину мы и видим сегодня в Музее военной техники УГМК, что в Верхней Пышме. И проходит она под индексом LVT-4.LVT-4 создали на основе LVT-2, но с расположением моторного отделения непосредственно за отделением управления. В крыше нового моторного отделения выполнили жалюзи. Десантное отделение сместилось назад, а вместо его задней стенки установили откидную аппарель, управляемую ручной лебедкой.Аппарель с лебедкой прибавили машине более чем тонну массы. Зато амфибия могла нести в своем более просторном (за счет устранения карданного вала) десантном отделении на 1135 кг больше груза, а возможная длина последнего увеличилась на 0,6 м.В новой модели сохранились элементы конструкции корпуса, двигатель, агрегаты трансмиссии, подвеска, гусеницы LVT-2.При грузоподъемности до 4 т транспортер мог перевозить до 30 полностью экипированных бойцов, а также легкие машины (скажем джип «Виллис») или полевые орудия.В десантном отделении можно было, например, разместить 105-мм гаубицу М2А1 со снятыми колесами, а с некоторыми приспособлениями гаубица в собранном виде могла крепиться на корпус сверху.Для облегчения загрузки машин и орудий с внутренней стороны аппарели имелись ребристые дорожки. Рубка отделения управления оборудовалась двумя смотровыми окнами в лобовом листе и смотровыми лючками в скулах. По сравнению с LVT-2 стали выше борта машины.В войска этот транспортер начал поступать в 1944 году. Всего изготовили 8 351 LVT-4, что составило чуть менее половины всех выпущенных LVT. Более 6 000 из них получила армия США, чуть больше 1 700 — Корпус морской пехоты, еще 5 00 передали по ленд-лизу союзникам.В нашу армию попало несколько десятков таких транспортеров. Но ни один из них не использовался по прямому назначению. Машины придавались разведывательным подразделениям и действовали как тягачи. Что, в принципе и понятно.Машина, предназначенная для морской пехоты и прекрасно приспособленная именно к морскому десанту, в полевых условиях теряет многие свои преимущества. Как утка среди куриц. Вроде ходит, даже не отстает от других. Но со стороны глядя, становится понятным — утка должна плавать!ТТХ LVT-4Боевая масса: 18,144 кг;Длина: 7975,6 мм;Ширина: 3251,2 мм;Высота (с зенитным пулемётом): 3111,5 мм;Объём внутренних топливных баков: 530 л (140 галлонов);Запас хода: 241 км;Максимальная скорость движения на воде: 11 км/ч (7 миль/ч);Максимальная скорость движения по суше: 24 км/ч;Радиус разворота: 9,144 м (30 футов).Двигатель: Continental W670-9A, карбюраторный авиационный, воздушного охлаждения;Объём двигателя: 10,95 л (668 куб. дюймов);Мощность двигателя: 250 л.с. при 2400 об./мин.Вооружение: 12,7-мм пулемёт M2HB и 7,62-мм пулемёт.Десант на борту: до 30 чел. или до 4 тонн груза.