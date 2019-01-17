Генералы, которые не предали Николая II

До нас дошли сведения о крупных событиях. Прошу Вас не отказать повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого Монарха. 2370. 3 марта. 14 ч. 45 м. Генерал-адъютант Хан-Нахичеванский

Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то там Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь Император в такой момент мог добровольно бросить армию и Россию.

Отречение императора Николая II от российского престола до сих пор вызывает противоречивые оценки. Удивительно, но монарх огромной России практически не предпринял никаких попыток остаться у власти. И, более того, подавляющее большинство и царедворцев, и министров, и генералов русской императорской армии восприняли это отречение как нечто, само собой разумеющееся и не выступили в защиту своего государя.Когда 2 марта 1917 года император, чей вагон в то время находился на железнодорожной станции с символичным названием «Дно», подписал Акт об отречении, о верности Николаю II заявили только два генерала русской армии. Одним из них был генерал от кавалерии Гусейн Хан Нахичеванский. Как только он, командовавший в то время Гвардейским кавалерийским корпусом, узнал о том, что Николай II отрекается от престола, он сразу же отправил телеграмму начальнику штаба Верховного главнокомандующего генералу от инфантерии Михаилу Васильевичу Алексееву.В телеграмме говорилось:Однако генерал Михаил Алексеев (на фото) телеграмму царю не передал. В этом не было ничего удивительного, поскольку генерал Алексеев, находясь под влиянием сообщений от правительственных чиновников из Петрограда, самолично убеждал императора отречься от престола. В противном случае, как говорил генерал, власть в стране может перейти в руки крайних сил.Тем не менее, даже когда генерал Гусейн Хан Нахичеванский узнал об отречении Николая II от престола, он отказался присягать на верность Временному правительству и безуспешно пытался убедить и Великого князя Николая Николаевича также отказаться от присяги. Но не смог.Гусейн Хан Нахичеванский вообще был очень примечательной личностью. Несмотря на знатное происхождение, пятидесятитрехлетний генерал от кавалерии все свои звания получал заслуженно, своевременно и даже с некоторым опозданием. Гусейн Хан Нахичеванский родился 28 июля (9 августа) 1863 года в Нахичевани Эриванской губернии в семье ротмистра Келбали Хана Нахичеванского и его супруги Хуршид. Гусейн был седьмым из восьми детей Келбали Хана и приходился родным внуком последнему правителю Нахичеванского ханства Эхсан Хану Нахичеванскому.Будучи выходцем одной из знатнейших фамилий Закавказья, Гусейн Хан в декабре 1873 года, десяти лет от роду, был определен пажом к двору российского императора, а 7 февраля 1877 года зачислен в Пажеский Его Императорского Величества корпус. Учебу в корпусе Гусейн Хан завершил в 1883 году, в двадцатилетнем возрасте, после чего был произведен в корнеты и распределен в лейб-гвардии Конный полк.С 1885 по 1886 гг. он служил в качестве прикомандированного офицера в 43-м Тверском драгунском полку, а в 1887 году получил чин поручика. В 1893-1894 гг. он командовал полковой учебной командой, а в 1894 году был произведен в штабс-ротмистры. Как видим, не столь и головокружительная карьера – в 31 год Гусейн Хан только получил чин штабс-ротмистра (капитана). Первую серьезную командную должность Гусейн Хан получил лишь в 1898 году, в 35 лет, став командиром 3-го эскадрона и получив чин ротмистра (майора). К этому времени он уже почти 15 лет служил в Конной гвардии, за что в 1899 году получил орден Святой Анны 3-й степени.Только в апреле 1903 года, в год своего сорокалетия, Гусейн Хан Нахичеванский был произведен в полковники и выполнял обязанности помощника командира полка сначала по строевой части, затем по хозяйственной части. Во время Русско-японской войны полковник Гусейн Хан Нахичеванский командовал 2-м Дагестанским конным полком, затем временно командовал Кавказской конной бригадой, а 24 ноября 1905 года был назначен командиром 44-го драгунского Нижегородского полка. 4 апреля 1906 года он был назначен флигель-адъютантом свиты Его Императорского Величества, а 4 июля 1906 года стал командиром лейб-гвардии Конного полка, в котором когда-то начинал службу. 20 июля 1907 года 44-летний Гусейн Хан Нахичеванский получил чин генерал-майора свиты Его Императорского Величества. 18 апреля 1912 года он стал начальником 1-й Отдельной кавалерийской бригады, а 16 января 1914 года получил чин генерал-лейтенанта и был назначен начальником 2-й кавалерийской дивизии.Когда началась Первая мировая война, генерал-лейтенант Гусейн Хан Нахичеванский принял командование Сводным кавалерийским корпусом в составе 1-й и 2-й гвардейских кавалерийских, 2-й и 3-й кавалерийских дивизий. Он зарекомендовал себя невероятно храбрым командиром, отвагой которого восхищались и другие военачальники, и рядовые солдаты.Несмотря на высокий чин и должность, генерал лично участвовал в боях, был ранен. 13 октября 1914 г. генерал-лейтенант Гусейн Хан Нахичеванский был назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса, в состав которого входили 12-я кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Алексея Максимовича Каледина и Кавказская туземная конная дивизия генерал-майора великого князя Михаила Александровича. 1 июня 1915 года он был произведен в генерал-адъютанты, а 23 января 1916 года – в генералы от кавалерии.9 апреля 1916 года генерал от кавалерии Гусейн Хан Нахичеванский был назначен командиром Гвардейского кавалерийского корпуса. Под командованием Гусейн Хана корпус участвовал в боевых действиях Западного и Юго-Западного фронтов, в знаменитом Брусиловском прорыве. Однако в конце 1916 года, когда интендантские службы потеряли способность оперативно подвозить фураж, корпус был переведен в тыл, в район Ровно. Здесь он и встретил известие о Февральской революции в Петрограде и об отречении Николая II от престола.Гусейн Хан, направляя телеграмму императору, был готов выступить на защиту монархии во главе подчиненных ему частей и подразделений конной гвардии. Это была довольно мощная и хорошо подготовленная сила, а сам генерал пользовался в корпусе заслуженным авторитетом. То есть, он был весьма опасной, по мнению противников монархии, фигурой, поэтому уже 16 апреля 1917 года Верховный главнокомандующий генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов своим приказом отстранил от занимаемой должности в числе 47 высокопоставленных офицеров и генерала Гусейн Хана Нахичеванского. Он был переведен в резерв чинов при штабе Киевского, а затем Петроградского военного округа. Когда произошла Октябрьская революция, Гусейн Хан со своим семейством проживал в Петрограде. Судя по всему, он до конца и не понял, какие потрясения ждали Россию уже в самом ближайшем будущем.Уже 18 мая 1918 года Гусейн Хана арестовали по распоряжению Петроградской ЧК и поместили в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице. Вместе с генералом в этом арестном доме находились великие князья Георгий Михайлович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Павел Александрович, а также великий князь Гавриил Константинович. Когда 30 августа 1918 года был убит Моисей Соломонович Урицкий и в тот же день ранен Владимир Ильич Ленин, все арестанты Дома Предварительного Заключения были взяты в заложники.29 января 1919 года великие князья Павел Александрович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович были расстреляны в Петропавловской крепости. Судя по всему, вместе с ними расстреляли и генерала от кавалерии Гусейн Хана Нахичеванского. По крайней мере, после этого дня о судьбе генерала более ничего не было известно.Несмотря на то, что Гусейн Хан Нахичеванский был мусульманином по вероисповеданию, он оказался одним из двух царских генералов, кто до последнего сохранили верность русскому православному императору и отказались присягать Временному правительству. Вторым генералом, кто направил Николаю II телеграмму о верности и готовности выступить на защиту монархии, был командир 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии граф Федор Артурович Келлер.Ко времени описываемых событий генералу Келлеру было уже почти шестьдесят лет. Он был на шесть лет старше Гусейн Хана Нахичеванского и тоже происходил из старинной аристократической фамилии. Как и Гусейн Хан, Федор Келлер все свои чины и должности выслуживал самостоятельно и довольно медленно. В 1877 году, после окончания подготовительного пансиона Николаевского кавалерийского училища, Федор Келлер поступил вольноопределяющимся 2-го разряда в 1-й лейб-драгунский Московский Его Величества полк, участвовал в Русско-турецкой войне. В 1878 году, выдержав офицерский экзамен при Тверском кавалерийском юнкерском училище, Федор Келлер получил чин прапорщика, а в 1880 году был переведен в 6-й гусарский Клястицкий полк, в котором прослужил четырнадцать лет.В 1887 году, в тридцать лет, он получил чин ротмистра, а в 1894 году стал подполковником в 24-м драгунском Лубенском полку, где в 1897 году занял должность помощника командира полка по строевой части. Чин полковника Федор Келлер получил 2 мая 1901 года, в возрасте 43 лет, заняв должность командира Крымского дивизиона. 16 февраля 1904 года Федор Келлер был назначен командиром 15-го драгунского Александрийского полка, а во время революции 1905 года временно занимал должность Калишского генерал-губернатора, на которой получил известность жестокими расправами над политическими заключенными.Боевая организация Польской партии социалистов приговорила Келлера к смерти, однако все покушения на жизнь полковника оказывались неудачными. Во время одного из покушений Келлер сумел поймать брошенную революционером бомбу на лету. Но во время второго покушения граф получил контузию и был ранен в ногу, в которой осталось около сорока осколков. 6 ноября 1906 года полковник Келлер получил под свое командование лейб-гвардии Драгунский полк, а в следующем году был пожалован во флигель-адъютанты и получил чин генерал-майора. В 1910 году Келлер был назначен командиром 1-й бригады в Кавказскую кавалерийскую дивизию, затем стал командиром 10-й кавалерийской дивизии и 31 мая 1913 года был произведен в генерал-лейтенанты.Как видим, граф Келлер, как и Гусейн Хан Нахичеванский, был жестким и отважным командиром и «служивым до мозга костей». Он и представить себе не мог измену присяге. Во время Первой мировой войны генерал-лейтенант Келлер показал себя с самой лучшей стороны, за что был назначен командиром 3-го кавалерийского корпуса и 15 января 1917 года, незадолго до Февральской революции, произведен в генералы от кавалерии.Как только генерал Келлер узнал об отречении императора от престола, он первым делом убедился в лояльности офицерского и унтер-офицерского состава корпуса, после чего построил все части и подразделения корпуса и объявил:Как и Гусейн Хан, Келлер направил императору телеграмму, в которой сообщал о верности престолу своей и своего корпуса. Но эта телеграмма была также перехвачена сторонниками Временного правительства. Прибывший в расположение корпуса генерал Карл Маннергейм пытался уговорить Келлера присягнуть Временному правительству, но получил жесткий отказ. Поэтому он был отстранен от командования корпусом, что воспринял очень горестно, и уехал в Харьков, где находилась семья шестидесятилетнего генерала.В Харькове генерала Келлера застала и Гражданская война. Он отказался принять предложение генерал-лейтенанта Антона Деникина присоединиться к его Добровольческой армии, так как был убежденным монархистом и не поддерживал господствовавшие среди значительной части деникинцев республиканские настроения. Затем к Келлеру прибыли эмиссары Германии, которые рассчитывали склонить старого генерала на свою сторону и добиться, чтобы он возглавил одну из армий, которые планировала создать Германия для свержения большевиков.В конце концов, Келлер согласился стать командующим Северной Псковской монархической армией. Гетман Павел Скоропадский, поддерживаемый немцами, предоставил генералу Келлеру огромные полномочия. Но как раз в это время вспыхнуло петлюровское восстание. Когда петлюровцы брали Киев, генерал Келлер во главе отряда из тридцати офицеров и юнкеров пытался держать оборону, однако понимая бесполезность своей затеи, приказал подчиненным снять погоны и разойтись, а сам остался ждать своей участи.Около 4 часов утра 21 декабря 1918 года генерал Келлер и оставшиеся с ним полковник Андрей Пантелеев и штаб-ротмистр Николай Иванов были убиты петлюровцами. Знаменитую шашку генерала преподнесли Симону Петлюре.Трагически закончились жизни двух генералов, сохранивших верность императору Николаю II. Они не пережили Гражданскую войну и ушли вскоре за монархом, которому сохраняли верность всю свою жизнь.