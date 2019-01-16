Удар террористов предотвращён в Каталонии

Испанские спецназовцы у входа в дом, где находилась одна из точек базирования объединения джихадистов

Телеканал «Euronews» сообщает о проведении испанскими силами национальной безопасности вечером 15 января 2019 года успешной антитеррористической операции в двух городах Каталонии – Барселоне и Игуаладе.Всего было захвачено с поличным 17 мусульманских экстремистов из числа магрибских иммигрантов; всем им предъявлено обвинение в подготовке к совершению теракта или в пособничестве террористам.По данным испанской полиции, все арестованные – выходцы из Алжира и Марокко. Ранее были известны в криминальной среде, и часть из них уже привлекалась к небольшим уголовным срокам ответственности за кражи, воровство, угон автомобилей и т.п.Однако в последние несколько недель данные криминальные группировки объединились в террористическое сообщество, которое поставило задачу «продолжить джихад на земле Аль-Андалуса» и отомстить за ячейки джихадистов, выявленные и уничтоженные в Каталонии 2 года назад.В квартирах, где находились экстремисты, силами испанского спецназа было захвачено много исламистской литературы, оружие , схемы взрывных устройств и т.п.Напомним, что в данный момент не только в Каталонии, но и по всей Испании объявлен 4-й уровень террористической опасности из пяти возможных.