Террористы захватили пятизвёздочный отель в столице Кении
Агентство «Reuters» сообщает, что вечером 15 января боевики террористической группировки «Харакат аш-Шабаба аль-Муджахеддин» («Движение молодых моджахедов») совершили нападение на отель 5* в центре столицы Кении Найроби.
В начале у элитного гостиничного и презентационного комплекса Dusit Nairobi 5* произошло два взрыва (вероятно, в подъехавшие на парковку автомобили были заложены бомбы), что создало панику и позволило небольшой группе вооружённых боевиков ворваться в здание и частично захватить отель.
Нападавшие смогли захватить небольшое число заложников, но многим удалось бежать, а большинству гостей, находившихся на верхних этажах, удалось забаррикадировать все входы.
На место произошедшего оперативно прибыли части кенийского спецназа, которые достаточно быстро пошли на штурм, что не позволило боевикам увеличить число заложников и укрепиться в отеле.
Отметим, что данный комплекс зданий расположен в элитном районе города и является одним из популярнейших мест проживания и работы иностранцев в кенийской столице, и в этом же районе было совершено нападение исламистов в 2013 году, когда в ходе атаки на ТЦ Westgate погибло 67 человек.
Вообще, Кения как достаточно развитая африканская страна с преимущественно христианским населением уже долгие годы является одной из главных целей джихадистов из Сомали и Южного Судана, которые неоднократно совершали похожие нападения на её территории. Самым кровавым терактом в Кении стал захват вооружёнными исламистами заложников в университете Найроби в 2015 году, в ходе которого погибло более 150 человек.
По последним данным, в результате атаки боевиков было убито 7 и ранено 25 человек, среди которых есть иностранцы.
Также вчера в своём официальном заявлении по телефону арабским СМИ пресс-секретарь группировки «Аш-Шабаб» Абд-эль-Азиз Абу-Муса подтвердил ответственность данной террористической организации за нападение.
В начале у элитного гостиничного и презентационного комплекса Dusit Nairobi 5* произошло два взрыва (вероятно, в подъехавшие на парковку автомобили были заложены бомбы), что создало панику и позволило небольшой группе вооружённых боевиков ворваться в здание и частично захватить отель.
Нападавшие смогли захватить небольшое число заложников, но многим удалось бежать, а большинству гостей, находившихся на верхних этажах, удалось забаррикадировать все входы.
На место произошедшего оперативно прибыли части кенийского спецназа, которые достаточно быстро пошли на штурм, что не позволило боевикам увеличить число заложников и укрепиться в отеле.
Отметим, что данный комплекс зданий расположен в элитном районе города и является одним из популярнейших мест проживания и работы иностранцев в кенийской столице, и в этом же районе было совершено нападение исламистов в 2013 году, когда в ходе атаки на ТЦ Westgate погибло 67 человек.
Спасение группы мирных граждан в ходе захвата отеля террористами
Вообще, Кения как достаточно развитая африканская страна с преимущественно христианским населением уже долгие годы является одной из главных целей джихадистов из Сомали и Южного Судана, которые неоднократно совершали похожие нападения на её территории. Самым кровавым терактом в Кении стал захват вооружёнными исламистами заложников в университете Найроби в 2015 году, в ходе которого погибло более 150 человек.
Один из боевиков, захвативших отель в Найроби
По последним данным, в результате атаки боевиков было убито 7 и ранено 25 человек, среди которых есть иностранцы.
Предварительная хронология террористической атаки в Найроби
Также вчера в своём официальном заявлении по телефону арабским СМИ пресс-секретарь группировки «Аш-Шабаб» Абд-эль-Азиз Абу-Муса подтвердил ответственность данной террористической организации за нападение.
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