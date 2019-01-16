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Экс-министр Израиля признал себя иранским шпионом

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Египетское издание «The Egypt Independent», опираясь на Министерство юстиции Израиля, сообщает, что бывший израильский министр в ходе сделки о признании вины в обмен на всего лишь 11-летний срок, подтвердил, что является агентом иранской разведки.

Сегев Гонен, бывший капитан ВВС Израиля, бывший депутат Кнессета, бывший член Финансовой комиссии и Комиссии по вопросам «алии», ещё достаточно долгое время назад был выявлен в качестве иранского агента израильской службой безопасности «Шин-Бет».


Экс-министр Израиля признал себя иранским шпионом

Сегев Гонен после выдачи израильской полиции и службе безопасности


Следователи установили, что Сегев связался с посольством Ирана ещё в 2012 году, временно проживая в Нигерии, и впоследствии дважды посещал Исламскую Республику Иран, где встречался с курировавшими его офицерами спецслужб.

Согласно полученным данным, бывший израильский министр получил от иранской разведки зашифрованную систему связи и предоставил этой стране информацию касательно энергетического сектора Израиля, его особых объектов, а также армейских структур и органов безопасности.

Как известно, уже почти 40 лет Израиль и Иран находятся в состоянии «холодной войны», в ходе которой Тегеран поддерживает различные джихадистские движения, ведущие борьбу против еврейского государства, а Тель-Авив отвечает актами разнопланового саботажа (от заражения компьютерным вирусом промышленного оборудования на иранских ядерных объектах до убийства иранских учёных-атомщиков) иранской ядерной программы.
Использованы фотографии:
Egypt independent
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