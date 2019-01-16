А статью за дискредитацию ввести не хотите?
14 января в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Темой, обсуждаемой на заседании, стали два законопроекта, о которых я уже писал чуть больше месяца назад: проект закона, призванного бороться с так называемыми фейк-ньюс, и второй, который должен пресекать (и наказывать) оскорбления государственных символов и органов власти. С тех пор депутаты внесли в проекты некоторые изменения, ценность которых и должно показать данное обсуждение.
Откровенно говоря, меня предельно смутило уже то, что инициаторы законопроектов, в частности, председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, не чураются использования выражения «фейк-ньюс». Англицизм на англицизме в нашей речи и без того достали хуже горькой редьки, а в данном случае, когда речь идет о проекте закона, это уже принципиальный вопрос. И очень хочется надеяться, что в окончательной редакции представленного в Думу законопроекта авторы постараются от подобных оборотов избавиться. Хотя надежда на это слабая – это для Толстого и Достоевского русский язык был великим и могучим, для нынешнего же поколения, увы, это далеко не очевидно…
Среди мер, которые авторы предлагают применять к нарушителям нового закона, в первую очередь следует отметить штрафы: до 5 тысяч для обычных граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц и до миллиона для организаций. Если мне не изменяет память, по сравнению с прошлым разом увеличилась только сумма штрафа для организаций. Частные же лица вполне могут отделаться легким испугом даже за ту вакханалию, которую они устроили по поводу пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Напомню, тогда многие «топ-блогеры» с различных социальных платформ вовсю тиражировали непроверенную информацию о сотнях детей, погибших при пожаре, и о том, что власти намеренно искажают информацию о числе погибших. По моему скромному мнению, пять тысяч штрафа за подобное – слишком малая цена. Особенно если учесть, сколько подобные персоны зарабатывают на волнах подобного черного «хайпа».
Сам Андрей Клишас, кстати сказать, заявил, что является сторонником более строгих мер, вплоть до уголовного преследования в особенно тяжелых случаях. По его мнению, предложенный в законопроекте подход гораздо либеральнее того, что есть во многих западных странах, где за подобные преступления действительно можно получить уголовный срок.
Тут можно отметить только одно: если автор законопроекта считает возможным делать его менее строгим, чем требуют его собственная совесть и убеждения, значит, что-то идет не так. Компромиссы ещё до того, как законопроект увидел свет, – дело сомнительное. Обычно делается наоборот: проект изначально является максимально суровым, чтобы потом, в процессе обсуждений и согласований, было поле для компромисса, который не кастрирует будущий закон полностью. А сейчас мы имеем все шансы именно на такое развитие событий – дело идет к тому, что люди, будоражащие общество сознательными вбросами заведомо ложной информации, будут отделываться легкими штрафами. Остановит ли это адептов русского майдана? Вряд ли – Госдеп будет эти штрафы оплачивать оптом и даже не поморщится. То есть одна из неофициально декларируемых целей заранее является недостижимой.
Тем не менее, работу именно над этим законопроектом нужно назвать весьма актуальной. Очень хочется надеяться, что в результате принятия данного законопроекта на пути вала ложной информации будет поставлен хоть какой-то заслон.
Второй законопроект предполагает введение административных наказаний за оскорбление государства, общества, официальных государственных символов России, Конституции и органов власти. И вот тут, вероятно, все гораздо менее однозначно уже на этапе целеполагания.
Сам я отношусь в тому редкому типу людей, которые считают, что государство не должно как-то отдельно защищать честь и достоинство каких-то персоналий. Даже если это президент или глава правительства. Позиция моя основывается на том, что указанные персоны, равно как и любые другие представители органов власти, являются гражданами России. И если мы сможем защитить честь и достоинство любого гражданина нашей страны от клеветы, посягательств и оскорблений, то и права указанных персон будут защищены более чем достаточно. То есть в данном случае я за универсальность закона и его применение абсолютно ко всем гражданам страны. Без отдельных закончиков для власть имущих…
По сравнению с предыдущим рассмотрением закона была несколько изменена трактовка оскорбления. Если раньше это было просто «неуважение», то теперь «выраженное в неприличной форме явное неуважение». Ну что ж, теперь меня не отправят на 15 суток за утверждение, что наше правительство работает плохо, и это хорошо. Но если я напишу, что оно работает отвратительно (а оно именно так и работает)? Достаточно ли приличная это форма? Или, при известном желании, метлу в руки всучить все-таки можно?
Как обычно в таких случаях, вопрос трактовок приобретает очень большую важность. Что посчитает приличным прокурор, что посчитает таковым судья – угадать заранее, согласитесь, сложно. Поэтому очень хотелось бы просто исключить из законопроекта часть, касающуюся органов власти. Нет, правда – давайте уважать государственные символы и Конституцию, давайте наказывать за явное неуважение (выраженное в неприличной форме) к государству и обществу, но сразу прикроем возможность оказывать давление на прессу и рядовых граждан за критические высказывания в адрес какого-нибудь депутата или губернатора. Потому что слишком много не только чести, но и соблазнов. А как у нас это работает, мы все прекрасно знаем.
В комментариях к прошлой статье читатели резонно предлагали распространить действие данного законопроекта на чиновников и чиновниц, своими заявлениями просто унижающих органы государственной власти и управления. Вот с таким предложением я целиком и полностью согласен. Даешь статью за дискредитацию органов государственной власти!
Хотя вряд ли, конечно. Если такую норму ввести в УК РФ, половину чиновников придется посадить, а остальные резко разучатся говорить.
А послушать их иногда полезно. Хотя бы для того, чтобы лишних иллюзий не питать…
Откровенно говоря, меня предельно смутило уже то, что инициаторы законопроектов, в частности, председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, не чураются использования выражения «фейк-ньюс». Англицизм на англицизме в нашей речи и без того достали хуже горькой редьки, а в данном случае, когда речь идет о проекте закона, это уже принципиальный вопрос. И очень хочется надеяться, что в окончательной редакции представленного в Думу законопроекта авторы постараются от подобных оборотов избавиться. Хотя надежда на это слабая – это для Толстого и Достоевского русский язык был великим и могучим, для нынешнего же поколения, увы, это далеко не очевидно…
Среди мер, которые авторы предлагают применять к нарушителям нового закона, в первую очередь следует отметить штрафы: до 5 тысяч для обычных граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц и до миллиона для организаций. Если мне не изменяет память, по сравнению с прошлым разом увеличилась только сумма штрафа для организаций. Частные же лица вполне могут отделаться легким испугом даже за ту вакханалию, которую они устроили по поводу пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Напомню, тогда многие «топ-блогеры» с различных социальных платформ вовсю тиражировали непроверенную информацию о сотнях детей, погибших при пожаре, и о том, что власти намеренно искажают информацию о числе погибших. По моему скромному мнению, пять тысяч штрафа за подобное – слишком малая цена. Особенно если учесть, сколько подобные персоны зарабатывают на волнах подобного черного «хайпа».
Сам Андрей Клишас, кстати сказать, заявил, что является сторонником более строгих мер, вплоть до уголовного преследования в особенно тяжелых случаях. По его мнению, предложенный в законопроекте подход гораздо либеральнее того, что есть во многих западных странах, где за подобные преступления действительно можно получить уголовный срок.
Тут можно отметить только одно: если автор законопроекта считает возможным делать его менее строгим, чем требуют его собственная совесть и убеждения, значит, что-то идет не так. Компромиссы ещё до того, как законопроект увидел свет, – дело сомнительное. Обычно делается наоборот: проект изначально является максимально суровым, чтобы потом, в процессе обсуждений и согласований, было поле для компромисса, который не кастрирует будущий закон полностью. А сейчас мы имеем все шансы именно на такое развитие событий – дело идет к тому, что люди, будоражащие общество сознательными вбросами заведомо ложной информации, будут отделываться легкими штрафами. Остановит ли это адептов русского майдана? Вряд ли – Госдеп будет эти штрафы оплачивать оптом и даже не поморщится. То есть одна из неофициально декларируемых целей заранее является недостижимой.
Тем не менее, работу именно над этим законопроектом нужно назвать весьма актуальной. Очень хочется надеяться, что в результате принятия данного законопроекта на пути вала ложной информации будет поставлен хоть какой-то заслон.
Второй законопроект предполагает введение административных наказаний за оскорбление государства, общества, официальных государственных символов России, Конституции и органов власти. И вот тут, вероятно, все гораздо менее однозначно уже на этапе целеполагания.
Сам я отношусь в тому редкому типу людей, которые считают, что государство не должно как-то отдельно защищать честь и достоинство каких-то персоналий. Даже если это президент или глава правительства. Позиция моя основывается на том, что указанные персоны, равно как и любые другие представители органов власти, являются гражданами России. И если мы сможем защитить честь и достоинство любого гражданина нашей страны от клеветы, посягательств и оскорблений, то и права указанных персон будут защищены более чем достаточно. То есть в данном случае я за универсальность закона и его применение абсолютно ко всем гражданам страны. Без отдельных закончиков для власть имущих…
По сравнению с предыдущим рассмотрением закона была несколько изменена трактовка оскорбления. Если раньше это было просто «неуважение», то теперь «выраженное в неприличной форме явное неуважение». Ну что ж, теперь меня не отправят на 15 суток за утверждение, что наше правительство работает плохо, и это хорошо. Но если я напишу, что оно работает отвратительно (а оно именно так и работает)? Достаточно ли приличная это форма? Или, при известном желании, метлу в руки всучить все-таки можно?
Как обычно в таких случаях, вопрос трактовок приобретает очень большую важность. Что посчитает приличным прокурор, что посчитает таковым судья – угадать заранее, согласитесь, сложно. Поэтому очень хотелось бы просто исключить из законопроекта часть, касающуюся органов власти. Нет, правда – давайте уважать государственные символы и Конституцию, давайте наказывать за явное неуважение (выраженное в неприличной форме) к государству и обществу, но сразу прикроем возможность оказывать давление на прессу и рядовых граждан за критические высказывания в адрес какого-нибудь депутата или губернатора. Потому что слишком много не только чести, но и соблазнов. А как у нас это работает, мы все прекрасно знаем.
В комментариях к прошлой статье читатели резонно предлагали распространить действие данного законопроекта на чиновников и чиновниц, своими заявлениями просто унижающих органы государственной власти и управления. Вот с таким предложением я целиком и полностью согласен. Даешь статью за дискредитацию органов государственной власти!
Хотя вряд ли, конечно. Если такую норму ввести в УК РФ, половину чиновников придется посадить, а остальные резко разучатся говорить.
А послушать их иногда полезно. Хотя бы для того, чтобы лишних иллюзий не питать…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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