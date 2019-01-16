А статью за дискредитацию ввести не хотите?

14 января в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Темой, обсуждаемой на заседании, стали два законопроекта, о которых я уже писал чуть больше месяца назад: проект закона, призванного бороться с так называемыми фейк-ньюс, и второй, который должен пресекать (и наказывать) оскорбления государственных символов и органов власти. С тех пор депутаты внесли в проекты некоторые изменения, ценность которых и должно показать данное обсуждение.Откровенно говоря, меня предельно смутило уже то, что инициаторы законопроектов, в частности, председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, не чураются использования выражения «фейк-ньюс». Англицизм на англицизме в нашей речи и без того достали хуже горькой редьки, а в данном случае, когда речь идет о проекте закона, это уже принципиальный вопрос. И очень хочется надеяться, что в окончательной редакции представленного в Думу законопроекта авторы постараются от подобных оборотов избавиться. Хотя надежда на это слабая – это для Толстого и Достоевского русский язык был великим и могучим, для нынешнего же поколения, увы, это далеко не очевидно…Среди мер, которые авторы предлагают применять к нарушителям нового закона, в первую очередь следует отметить штрафы: до 5 тысяч для обычных граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц и до миллиона для организаций. Если мне не изменяет память, по сравнению с прошлым разом увеличилась только сумма штрафа для организаций. Частные же лица вполне могут отделаться легким испугом даже за ту вакханалию, которую они устроили по поводу пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Напомню, тогда многие «топ-блогеры» с различных социальных платформ вовсю тиражировали непроверенную информацию о сотнях детей, погибших при пожаре, и о том, что власти намеренно искажают информацию о числе погибших. По моему скромному мнению, пять тысяч штрафа за подобное – слишком малая цена. Особенно если учесть, сколько подобные персоны зарабатывают на волнах подобного черного «хайпа».Сам Андрей Клишас, кстати сказать, заявил, что является сторонником более строгих мер, вплоть до уголовного преследования в особенно тяжелых случаях. По его мнению, предложенный в законопроекте подход гораздо либеральнее того, что есть во многих западных странах, где за подобные преступления действительно можно получить уголовный срок.Тут можно отметить только одно: если автор законопроекта считает возможным делать его менее строгим, чем требуют его собственная совесть и убеждения, значит, что-то идет не так. Компромиссы ещё до того, как законопроект увидел свет, – дело сомнительное. Обычно делается наоборот: проект изначально является максимально суровым, чтобы потом, в процессе обсуждений и согласований, было поле для компромисса, который не кастрирует будущий закон полностью. А сейчас мы имеем все шансы именно на такое развитие событий – дело идет к тому, что люди, будоражащие общество сознательными вбросами заведомо ложной информации, будут отделываться легкими штрафами. Остановит ли это адептов русского майдана? Вряд ли – Госдеп будет эти штрафы оплачивать оптом и даже не поморщится. То есть одна из неофициально декларируемых целей заранее является недостижимой.Тем не менее, работу именно над этим законопроектом нужно назвать весьма актуальной. Очень хочется надеяться, что в результате принятия данного законопроекта на пути вала ложной информации будет поставлен хоть какой-то заслон.Второй законопроект предполагает введение административных наказаний за оскорбление государства, общества, официальных государственных символов России, Конституции и органов власти. И вот тут, вероятно, все гораздо менее однозначно уже на этапе целеполагания.Сам я отношусь в тому редкому типу людей, которые считают, что государство не должно как-то отдельно защищать честь и достоинство каких-то персоналий. Даже если это президент или глава правительства. Позиция моя основывается на том, что указанные персоны, равно как и любые другие представители органов власти, являются гражданами России. И если мы сможем защитить честь и достоинство любого гражданина нашей страны от клеветы, посягательств и оскорблений, то и права указанных персон будут защищены более чем достаточно. То есть в данном случае я за универсальность закона и его применение абсолютно ко всем гражданам страны. Без отдельных закончиков для власть имущих…По сравнению с предыдущим рассмотрением закона была несколько изменена трактовка оскорбления. Если раньше это было просто «неуважение», то теперь «выраженное в неприличной форме явное неуважение». Ну что ж, теперь меня не отправят на 15 суток за утверждение, что наше правительство работает плохо, и это хорошо. Но если я напишу, что оно работает отвратительно (а оно именно так и работает)? Достаточно ли приличная это форма? Или, при известном желании, метлу в руки всучить все-таки можно?Как обычно в таких случаях, вопрос трактовок приобретает очень большую важность. Что посчитает приличным прокурор, что посчитает таковым судья – угадать заранее, согласитесь, сложно. Поэтому очень хотелось бы просто исключить из законопроекта часть, касающуюся органов власти. Нет, правда – давайте уважать государственные символы и Конституцию, давайте наказывать за явное неуважение (выраженное в неприличной форме) к государству и обществу, но сразу прикроем возможность оказывать давление на прессу и рядовых граждан за критические высказывания в адрес какого-нибудь депутата или губернатора. Потому что слишком много не только чести, но и соблазнов. А как у нас это работает, мы все прекрасно знаем.В комментариях к прошлой статье читатели резонно предлагали распространить действие данного законопроекта на чиновников и чиновниц, своими заявлениями просто унижающих органы государственной власти и управления. Вот с таким предложением я целиком и полностью согласен. Даешь статью за дискредитацию органов государственной власти!Хотя вряд ли, конечно. Если такую норму ввести в УК РФ, половину чиновников придется посадить, а остальные резко разучатся говорить.А послушать их иногда полезно. Хотя бы для того, чтобы лишних иллюзий не питать…