Британский парламент рекордным числом голосов отверг вариант премьер-министра Терезы Мэй по выходу Соединённого королевства из Евросоюза. В Палате общин против проголосовали рекордным большинством в 230 парламентариев, чего в ходе голосования в Британии не было около века (точнее – 95 лет).Повторное голосование намечено на сегодня. Если вариант Мэй будет отвергнут большинством голосов, то главе кабмина придётся формировать альтернативный вариант состава правительства.Представитель канцелярии Терезы Мэй заявляет, что его начальник уходить с поста главы кабинета министров не собирается, при этом она «весьма разочарована итогами голосования», которое состоялось накануне.Сама Мэй заявила, что отказом от голосования за предлагаемый ею вариант брекзита парламентарии фактически отказывают от ведения Британией самостоятельной торговой политики. В ответ на это оппоненты Мэй, которых в королевстве становится всё больше, заявляют, что из-за действий правительства Британия уже потеряла рекордные объёмы инвестиций – около 800 млрд фунтов стерлингов.Мэй заявляет, что предлагаемая сделка с Брюсселем позволит экономически «освободить» Соединённое королевства, но если парламентарии в конечном итоге в сделке откажут, то брекзит может состояться и без каких-либо предварительных условий.