Экспериментальному истребителю пятого поколения МиГ 1.44 исполнилось 20 лет

МиГ 1.44

F-22 Raptor

МиГ 1.44 в четырёх проекциях

МиГ 1.44

МиГ 1.44 на МАКС-2015

Источники информации:

http://rusnext.ru/news/1547496503

http://www.airwar.ru/enc/xplane/mfi.html

http://bastion-karpenko.ru/1-44

Материалы из открытых источников

20 лет прошло с того момента, как руководство АНПК (сегодня РСК) «МиГ» представило публике свой новый опытный экземпляр многофункционального фронтового истребителя – МФИ. Эта машина получила сначала шифр 1.42, а позднее стала более известной, как МиГ 1.44. Презентация данного самолета прошла в подмосковном Жуковском в Летно-испытательном институте имени М. М. Громова. Данное событие стало одним из главных и самых ярких для отечественной авиации рубежа конца 1990-х начала 2000-х годов. В этом нет ничего странного, ведь самолет, который при запуске в серийное производство должен был получить индекс МиГ-35, представлял собой опытно-экспериментальный прототип истребителя пятого поколения.Тогда на демонстрации истребителя присутствовали первые лица государства: министр обороны России Игорь Сергеев, министр экономики Андрей Шаповальянц, помощник президента Евгений Шапошников и главнокомандующий ВВС России Анатолий Корнуков. К собравшимся в ЛИИ имени Громова гостям новый самолет выкатывал герой Российской Федерации летчик-испытатель Владимир Горбунов. Публичный показ нового истребителя был приурочен к 60-летию знаменитого микояновского КБ и изначально задумывался, как настоящий праздник.От момента первого публичного показа до первого полета опытно-экспериментального истребителя прошло совсем немного времени. Впервые в воздух истребитель МиГ 1.44 поднялся 29 февраля 2000 года. Первый полет нового самолета продлился 18 минут и прошел в полном соответствии с полетным заданием. Во время полета истребитель набрал высоту 1000 метров и пролетел два круга над аэродромом Летно-исследовательского института на скорости примерно 500-600 км/ч, после чего успешно совершил посадку. После завершения полета заслуженный летчик-испытатель Владимир Горбунов отметил: «полет, которого все мы так долго ждали, прошел на удивление буднично, самолет вел себя послушно, хотя, естественно, по своим пилотажным качествам перед нами принципиально новая машина, работа над которой еще впереди». Слова шеф-пилота РСК МиГ не стали пророческими, уже в 2002 году работы над проектом были полностью прекращены, а единственный построенный опытно-экспериментальный образец находится сегодня на хранении на аэродроме в подмосковном Жуковском, соседствуя здесь с другими экспонатами отечественной авиационной техники.Хотя специалисты «МиГа» называли свою машину абсолютно новым самолетом, как и любые образцы современной авиационной техники, он успел пройти долгий путь создания. Первые работы над проектом нового фронтового истребителя стартовали еще в СССР в конце 1970-х годов, когда в общих чертах определились все требования, которые военные предъявляли к истребителям будущего. К ним относились многофункциональность, малозаметность во всех спектрах наблюдения, сверхманевренность и возможность совершать полет на крейсерской сверхзвуковой скорости. Первые общие черты будущего самолета оформились уже в начале 1980-х годов.Фактически набор предъявляемых к новому боевому самолету требований был набором требований, предъявляемых к самолетам пятого поколения. Примерно в то же время к работам по созданию перспективного тактического истребителя ATF (Advanced Tactical Fighter) приступил главный геополитический противник Советского Союза. В США работы над таким самолетом стартовали в 1983 году и уже в 1986 году ВВС США определили победителей конкурса, среди которых были фирмы «Локхид» и «Нортроп», которым предстояло представить на испытания опытные образцы будущих боевых машин. Победителем данного конкурса стала компания Lockheed, которая представила истребитель пятого поколения, получивший индекс F-22 Raptor. Первый предсерийный образец поднялся в небо в 1997 году, а уже в 2001 году развернулось серийное производство самолета F-22, который стал первым истребителем пятого поколения принятым на вооружение. Всего было выпущено 187 серийных самолетов, которые находятся на вооружении ВВС США.Экономический кризис 2008 года и очень большая стоимость истребителя F-22 заставили американское правительство отказаться от дальнейших закупок данного самолета (по первоначальным планом планировалось построить 750 «Рапторов»), сделав упор на программу создания нового малозаметного многофункционального семейства истребителей-бомбардировщиков F-35. К разработке самолета, который должен был стать унифицированным истребителем-бомбардировщиком стран НАТО, были привлечены многие государства, которые также вложились в этот проект. В то же время в 1990-е годы создаваемый специалистами РСК «МиГ» новый истребитель МФИ мог считаться потенциальным конкурентом американского F-22. Другое дело, что разразившийся в стране кризис, развал СССР и практически настоящий крах всей экономики делали перспективу первого отечественного истребителя пятого поколения весьма туманной.МиГ 1.44 представлял собой одноместный моноплан, выполненный по схеме «утка» с двухкилевым оперением. По принятой в нашей стране классификации самолет был близок к тяжелому истребителю. Среди немногих официально обнародованных характеристик самолета выделяли длину – 20 метров, размах крыла – 15 метров и максимальную взлетную массу – порядка 30 тонн. В конструкции нового самолета широко применялись полимерные композиты и углепластик, доля которых в общей массе конструкции должна была составить порядка 30 процентов. В этой связи необходимо отметить, что на тот момент времени на смену идеи всеобъемлющего использования композитных материалов пришла идея их разумной достаточности. Для МиГ 1.44 из них планировалось выпускать панели крыла, крышки и створки люков, переднее горизонтальное оперение. К новинкам данного проекта можно было отнести также широкое применение в конструкции самолета легких и прочных алюминиево-литиевых сплавов, доля которых должна была составить 35 процентов, на сталь и титан приходилось еще 30 процентов, а оставшиеся 5 процентов на другие материалы (стекло, резину и т.д.). Стоит отметить, что подобным же изменениям в конструкции в свое время подвергся и F-22 Raptor, создатели которого пошли на снижение использования доли композитных материалов, меняя их на сталь и титан.Сердцем нового самолета должны были стать двигатели с управляемым вектором тяги АЛ-41Ф, разработанные конструкторами НПО «Сатурн». Этот авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой, работа над которым стартовала в 1982 году, изначально создавался для самолета пятого поколения. Двигатель позволял самолету развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета без использования форсажа. Заявленная максимальная скорость истребителя МиГ 1.44 должна была составить 2,6 Маха, а крейсерская скорость полета – около 1,4 Маха. Помимо этого новый боевой самолет должен был получить современную бортовую РЛС с активной фазированной антенной решеткой и электродистанционную цифровую систему управления.Самолет был оснащен подфюзеляжным воздухозаборником, который был разделен на две секции (каждая должна был обслуживать свой двигатель). Воздухозаборники обладали верхним регулируемым горизонтальным клином и нижней отклоняемой губой, которые обеспечивали плавное регулирование потока воздуха на входе (на американском истребителе F-22 имелись нерегулируемые воздухозаборники, оптимизированные для сверхзвукового режима полета). Расположение воздухозаборников снизу было выгодно по предъявляемым к новому самолету высоким маневренным характеристикам, позволяя машине избежать срыва потока при совершении интенсивных маневров в виражах и выходах на большие углы атаки.Снижения радиолокационной заметности самолета в общем случае достигаемого компоновкой машины и радиопоглощающим покрытием поверхностей, у истребителя МиГ 1.44 можно было оценить лишь по специфическим конструкторским решениям, предусмотренным специалистами КБ МиГ, снижающим ЭПР, и экранирующим ряд особенно заметных в этом спектре агрегатов самолета. В то же время покрытия, которое не было необходимо для проведения первичных летных испытаний будущего истребителя, самолет никогда не получал. При этом сейчас очевидно, что ряд решений, которые относились к индивидуальным особенностям проекта, достаточно плохо вписываются в современные требования, которые предъявляются к путям снижения ЭПР и актуальны для самолетов пятого поколения, к примеру, нижние кили МиГ 1.44, которые играли роль уголковых отражателей.В РСК «МиГ» говорили о том, что одним из достижений при разработке нового многофункционального фронтового истребителя было то, что была реализована возможность размещения вооружения внутри корпуса самолета. Такой шаг также был направлен на решение проблемы малой заметности машины. При этом во внутренних отсеках истребителя мог разместиться далеко не весь его арсенал, поэтому в конструкции самолета имелись и внешние точки подвески вооружений, использование которых в боевых действиях не только уменьшало показатели малозаметности истребителя, но и не позволяло самолету совершать крейсерский полета со сверхзвуковой скоростью. Справедливости ради стоит отметить, что варианты внешней подвески вооружения были не основными и могли использоваться лишь для решения ограниченных задач.Всего в рамках реализации проекта по созданию нового многофункционального фронтового истребителя конструкторами МиГ были разработаны следующие машины:Истребитель с шифром 1.42 был опытным образцом, на котором специалисты КБ МиГ отрабатывали новые технологии, в 1994 году был построен единственный прототип, который применялся для статических испытаний.Истребитель с шифром 1.44 представлял собой доработанный 1.42. Данная модель должна была пойти в серийное производство и в дальнейшем пополнить парк самолетов отечественных ВВС. В 1999 году был построен единственный экземпляр, еще 4 самолета в различной степени готовности находились на заводе «Сокол» на момент закрытия проекта.Истребитель с шифром 1.46 представлял собой глубокую модернизацию 1.44, существенно превосходя своего предшественника по ЛТХ. На момент закрытия проекта шел процесс подготовки к постройке первого опытного экземпляра самолета. Некоторые эксперты считают, что часть технологий и общий вид машины были переданы КНР и при создании своего истребителя J-20 Китай использовал чертежи проекта 1.46, приобретенные у РСК «МиГ». Представители РСК «МиГ» выступали с официальным опровержением данной информации.Проект создания истребителя МиГ 1.44 был окончательно закрыт в 2002 году. Виной, скорее всего, стало переплетение самых разных факторов. К примеру, на начало 2000-х годов новый российский истребитель по-прежнему оставался сырым проектом. Как показал опыт разработки F-22 и F-35, он мог потребовать интенсивной доработки в течение 10-15 лет без гарантии получения на выходе положительного результата. При этом уже тогда было очевидно, что в технологическом отношении машина отстает от американского истребителя пятого поколения Raptor. Свое значение сыграла и слабость российской экономики, которая в начале 2000-х годов просто не могла вытянуть подобный проект и серийное создание самолетов стоимостью порядка 70 миллионов долларов. Отдельно выделяют и череду финансовых скандалов, в том числе коррупционной направленности, которые потрясли предприятие МиГ в начале 2000-х годов и тоже могли быть причиной постановки точки в создании истребителя МиГ 1.44 и передаче задания на создание истребителя пятого поколения конкурентам в лице ОКБ Сухого.При этом очевидно, что боевой самолет пятого поколения России нужен был и тогда, нужен он и сегодня. Реализуемая с начала 2000-х годов программа создания истребителя ПАК ФА, он же Т-50, он же Су-57 (официально утвержденное обозначение серийных машин) также развивается достаточно медленно. Стоит отметить, что по прошествии 19 лет с момента первого полета перспективного опытно-экспериментального истребителя МиГ 1.44 Россия по-прежнему не имеет на вооружении ни одного серийного истребителя пятого поколения. Первая серийная машина должна поступить в состав ВКС страны в 2019 году, это будет Су-57 с двигателем первого этапа, второй серийный самолет (в рамках заключенного в 2018 году контракта на две машины) российские военные получат уже в 2020 году.В то же время РСК МиГ продвигает сегодня на рынке многофункциональный истребитель МиГ-35, который не имеет ничего общего с проектом МиГ 1.44. Речь идет не о самолете пятого поколения, а о многоцелевом легком истребителе поколения 4++, являющимся глубокой модернизацией истребителей МиГ-29. Государственные испытания нового самолета должны завершиться в 2019 году, а единственным контрактом на данный момент является заказ от Минобороны России. Контракт был заключен в рамках работы форума «Армия-2018» и предполагает закупку очень небольшой партии из 6 самолетов до 2023 года.