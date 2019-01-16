Необъявленные войны: ДТП и взрывы газа

На месте трагедии в ростовском городе Шахты завершена поисково-спасательная операция. Сотрудники регионального отряда МЧС под завалами верхних этажей шахтинской девятиэтажки обнаружили тело 5-го погибшего. Это 23-летняя девушка, которая была одной из жительниц дома.Напомним, что взрыв на верхнем этаже многоквартирного дома прогремел утром 14 января. В результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры на 8 и 9 этажах здания. Также повреждёнными оказались квартиры на 7-м этаже и кровля части этого же кирпичного дома с меньшей этажностью. Из-под завалов было спасено 7 человек, двое из них, включая полуторагодовалую девочку, находятся в больнице.По факту случившегося в Шахтах возбуждено уголовное дело. Для него подобрали статью 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Основной версией взрыва при этом называют утечку бытового газа.Сегодня в Ростовской области объявлен траур по погибшим.В связи с трагедиями в Магнитогорске (31 декабря) и Шахтах (14 января) предлагаются различные варианты усиления контроля газового оборудования. Одна из обсуждаемых мер – создание так называемой «газовой полиции», которая якобы позволила бы газовщикам получить доступ в квартиры жильцов для проверки эксплуатируемой газовой инфраструктуры.На фоне взрывов газа в домах городов России стоит обратить внимание и на другую «необъявленную войну». Войну, которую граждане ведут сами с собой. Речь идёт о другом направлении гражданской беспечности – соблюдении (точнее - несоблюдении) правил дорожного движения. Ежегодно на дорогах нашей страны продолжают гибнуть тысячи россиян.Один из ужасных примеров – ДТП, произошедшее накануне в Нижнедевицком районе Воронежской области на трассе А-144. В результате вылета автомобиля Lexus на встречную полосу в трёх автомобилях погибли 8 человек. Два автомобиля полностью выгорели. Какую «полицию» (по аналогии с «газовой») нужно вводить в этой ситуации? Или, как говорил классик, всё-таки дело не в клозетах, а в головах?..