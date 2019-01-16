Путин ответил на вопросы о гонке вооружений и украинском томосе

Одной из тем, затронутых в большом интервью, которое дал сербским СМИ президент России Владимир Путин, стала ситуация с церковью на Украине.Российский лидер заявил, что создание «новой церкви» путём предоставления томоса об автокефалии - это есть не что иное как попытка заинтересованных сил добиться легализации раскольнических общин на территории Украины, что, в свою очередь, является грубым нарушением православных канонов.Как отметил российский президент, украинские власти вполне отдают себе отчёт в серьёзных последствиях, которые могут иметь их попытки «загнать верующих в чужой храм». Тем не менее, власти в Киеве готовы принести в жертву межконфессиональное согласие в стране ради проведения предвыборной кампании действующего украинского президента Петра Порошенко, в основе которой лежит поиск врагов, а также сохранение власти любыми способами.Владимир Путин уверен, что «новая церковь» - это политический проект, целью которого является разделение народов Украины и России. Заявления украинских властей об «окончательном обретении независимости от Москвы» подтверждают это. Между тем Путин заверил, что российское руководство не будет вмешиваться в ход религиозных процессов в соседнем государстве.Кроме того, у Владимира Путина журналисты поинтересовались вопросами возможной новой гонки вооружений. По словам президента, Россия не намерена в гонке вооружений участвовать, но и закрывать глаза на отдельные действия других стран не собирается. Путин отметил, что сегодня США заняты тем, что пытаются демонтировать существовавший относительный баланс в Европе и готовятся к дополнительному размещению своих ракет в европейских странах.