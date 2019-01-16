Американцы потребовали от РФ уничтожить ракету 9М729

На переговорах мы выразились ясно: Россия должна уничтожить свою ракету, не соответствующую договору,

Убедившись, что россияне не поддаются нажиму и ультиматуму, американские коллеги заявили, что Россия якобы не готова к выполнению своих обязательств по договору. Что совершенно не так,