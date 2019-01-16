Авиация США провела новый облёт Черноморского побережья РФ
Во вторник БЛА RQ-4B Global Hawk и патрульный самолет P-8A Poseidon ВВС США провели многочасовые разведывательные полеты близ Крыма и Краснодарского края, передает Интерфакс.
По данным западных авиационных интернет-ресурсов, дальний беспилотник RQ-4B, поднявшийся в воздух с авиабазы Сигонелла (Сицилия), начиная с 17:00 мск, более 5 часов курсировал в районах южного и юго-западного побережья Крымского полуострова, Керченского пролива и побережья Кубани. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов.
Около 20:00 к нему присоединился американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла. Сначала он обследовал побережье Краснодарского края близ Новороссийска, затем взял курс на Крымский полуостров, где курсировал более 2,5 часов, приближаясь на расстояние 40 км к главной базе Черноморского флота в Севастополе.
Ранее сообщалось, что во вторник тот же беспилотник RQ-4B, перед тем как приступить к обследованию Черноморского побережья, около 6 часов провел над линией соприкосновения в Донбассе, совершая ее облет со стороны территории, контролируемой Киевом. При этом БЛА неоднократно приближался на расстояние до 40 км к границе РФ в районе Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.
Кроме того, во вторник был зафиксирован полет американского разведывательного самолета RC-135V, который совершал облет западной границы России. Самолет поднялся с авиабазы в Британии и, находясь в воздушном пространстве Польши, провел близ границы с Калининградской областью около 3 часов.
По данным западных авиационных интернет-ресурсов, дальний беспилотник RQ-4B, поднявшийся в воздух с авиабазы Сигонелла (Сицилия), начиная с 17:00 мск, более 5 часов курсировал в районах южного и юго-западного побережья Крымского полуострова, Керченского пролива и побережья Кубани. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов.
Около 20:00 к нему присоединился американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла. Сначала он обследовал побережье Краснодарского края близ Новороссийска, затем взял курс на Крымский полуостров, где курсировал более 2,5 часов, приближаясь на расстояние 40 км к главной базе Черноморского флота в Севастополе.
Ранее сообщалось, что во вторник тот же беспилотник RQ-4B, перед тем как приступить к обследованию Черноморского побережья, около 6 часов провел над линией соприкосновения в Донбассе, совершая ее облет со стороны территории, контролируемой Киевом. При этом БЛА неоднократно приближался на расстояние до 40 км к границе РФ в районе Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.
Кроме того, во вторник был зафиксирован полет американского разведывательного самолета RC-135V, который совершал облет западной границы России. Самолет поднялся с авиабазы в Британии и, находясь в воздушном пространстве Польши, провел близ границы с Калининградской областью около 3 часов.
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