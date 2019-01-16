Песков заявил, что от слов Путина иногда стынет кровь
В издании «Аргументы и факты» приводятся ответы на вопросы пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу деятельности Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, высказанным в интервью газете, в 23:00 в Кремле – «разгар рабочего дня».
При этом журналистов заинтересовал вопрос, ругается ли Владимир Путин матом. Песков напрямую не ответил на этот вопрос, отметив, что президент, «как любой нормальный мужик может выразить своё негативное отношение к человеку или процессу». По словам главы пресс-службы Кремля, сделать этот президент может так, что иногда «кровь стынет».
Нужно напомнить, что вопрос по поводу ненормативной лексики возник не случайно. Дело в том, что не так давно, на Совете по культуре (Совет при президенте) обсуждался вопрос разрешения или запрета на употребление мата в художественных произведениях – в том числе, со сцены и экрана. Владимир Путин тогда, пошутив, предложил обсудить этот вопрос с применением ненормативной лексики прямо в ходе заседания президентского совета.
Возвращаясь к заявления пресс-секретаря президента – Песков заявил, что не знает, прибегал ли Путин к услугам специалистов по ораторскому искусству. При этом Дмитрий Песков добавил, что президент не перестаёт учиться, в том числе и ораторским навыкам.
Ранее в западной прессе вышла статья-исследование на предмет популярности Владимира Путина среди простых россиян. Западные журналисты отметили эрудицию Владимира Путина, его участие в многочасовых пресс-конференциях и прямых линиях и отличное знание географии, чего нельзя сказать о многих западных политиках.
Поинтересовались у Пескова и вопросом переговоров с Японией. Журналист спросил у пресс-секретаря президента, "не означают ли переговоры с Японией, что мы Курилы отдадим вместе с людьми?" Песков ответил достаточно витиевато:
При этом журналистов заинтересовал вопрос, ругается ли Владимир Путин матом. Песков напрямую не ответил на этот вопрос, отметив, что президент, «как любой нормальный мужик может выразить своё негативное отношение к человеку или процессу». По словам главы пресс-службы Кремля, сделать этот президент может так, что иногда «кровь стынет».
Нужно напомнить, что вопрос по поводу ненормативной лексики возник не случайно. Дело в том, что не так давно, на Совете по культуре (Совет при президенте) обсуждался вопрос разрешения или запрета на употребление мата в художественных произведениях – в том числе, со сцены и экрана. Владимир Путин тогда, пошутив, предложил обсудить этот вопрос с применением ненормативной лексики прямо в ходе заседания президентского совета.
Возвращаясь к заявления пресс-секретаря президента – Песков заявил, что не знает, прибегал ли Путин к услугам специалистов по ораторскому искусству. При этом Дмитрий Песков добавил, что президент не перестаёт учиться, в том числе и ораторским навыкам.
Ранее в западной прессе вышла статья-исследование на предмет популярности Владимира Путина среди простых россиян. Западные журналисты отметили эрудицию Владимира Путина, его участие в многочасовых пресс-конференциях и прямых линиях и отличное знание географии, чего нельзя сказать о многих западных политиках.
Поинтересовались у Пескова и вопросом переговоров с Японией. Журналист спросил у пресс-секретаря президента, "не означают ли переговоры с Японией, что мы Курилы отдадим вместе с людьми?" Песков ответил достаточно витиевато:
Итогом этой работы должно стать решение, которое никоим образом не нарушает интересы нашего населения.
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- кремлин.ру
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