Посол США объяснил свои угрозы в адрес немецких компаний
Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил, что возможные санкции США в отношении германских компаний, поддерживающих строительство «Северного потока-2», вызваны обеспокоенностью Белого дома вопросами энергетической безопасности Европы.
На вопрос, являются ли угрозы компаниям дипломатической задачей, Гренелл ответил, что его миссия как американского посла заключается в разъяснении политики Вашингтона правительству ФРГ, бизнесу и общественности страны.
Он добавил, что Конгресс и правительство США сделали четкие предупреждения по поводу энергетической безопасности и влияния нового газопровода, поэтому посольство продолжит продвигать политику Вашингтона в этом направлении.
Гренелл в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток-2» не является коммерческим проектом, его строительство имеет конкретную цель: создать альтернативный маршрут транзита топлива в Европу, минуя Украину.
По его словам, новый «поток» окажет влияние не только на Германию, но и на всю Европу, многие страны которой выступают против проекта. Правительство ФРГ и немецкий бизнес должны учитывать настроения соседей и свернуть строительство газопровода, указал посол.
На вопрос, в чем, собственно, состоит опасность «потока», дипломат заявил, что Москва может снова «принять решение об использовании энергии в качестве оружия против Европы, или же предпринять иные опасные шаги».
Скорее всего, Германия не станет целью таких мер, но они несут реальную угрозу для Восточной Европы, отметил Гренелл.
Напомним, ранее американский посол направил ряду крупных немецких компаний письма, в которых пригрозил санкциями тем, кто тем или иным образом участвует в реализации проекта «Северный поток-2».
На вопрос, являются ли угрозы компаниям дипломатической задачей, Гренелл ответил, что его миссия как американского посла заключается в разъяснении политики Вашингтона правительству ФРГ, бизнесу и общественности страны.
Содержание этих писем не отличается от высказываний, которые мы обнародовали: компании, работающие в сфере российского энергетического экспорта, рискуют оказаться под санкциями. Основная ответственность дипломата заключается в защите граждан его родины и защите интересов этой родины,заявил посол.
Он добавил, что Конгресс и правительство США сделали четкие предупреждения по поводу энергетической безопасности и влияния нового газопровода, поэтому посольство продолжит продвигать политику Вашингтона в этом направлении.
Гренелл в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток-2» не является коммерческим проектом, его строительство имеет конкретную цель: создать альтернативный маршрут транзита топлива в Европу, минуя Украину.
По его словам, новый «поток» окажет влияние не только на Германию, но и на всю Европу, многие страны которой выступают против проекта. Правительство ФРГ и немецкий бизнес должны учитывать настроения соседей и свернуть строительство газопровода, указал посол.
На вопрос, в чем, собственно, состоит опасность «потока», дипломат заявил, что Москва может снова «принять решение об использовании энергии в качестве оружия против Европы, или же предпринять иные опасные шаги».
Скорее всего, Германия не станет целью таких мер, но они несут реальную угрозу для Восточной Европы, отметил Гренелл.
В данном случае на карту поставлено европейское единство,подчеркнул он.
Напомним, ранее американский посол направил ряду крупных немецких компаний письма, в которых пригрозил санкциями тем, кто тем или иным образом участвует в реализации проекта «Северный поток-2».
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- https://twitter.com/nsp2_rossiya
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