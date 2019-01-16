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Посол США объяснил свои угрозы в адрес немецких компаний

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Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил, что возможные санкции США в отношении германских компаний, поддерживающих строительство «Северного потока-2», вызваны обеспокоенностью Белого дома вопросами энергетической безопасности Европы.




На вопрос, являются ли угрозы компаниям дипломатической задачей, Гренелл ответил, что его миссия как американского посла заключается в разъяснении политики Вашингтона правительству ФРГ, бизнесу и общественности страны.

Содержание этих писем не отличается от высказываний, которые мы обнародовали: компании, работающие в сфере российского энергетического экспорта, рискуют оказаться под санкциями. Основная ответственность дипломата заключается в защите граждан его родины и защите интересов этой родины,
заявил посол.

Он добавил, что Конгресс и правительство США сделали четкие предупреждения по поводу энергетической безопасности и влияния нового газопровода, поэтому посольство продолжит продвигать политику Вашингтона в этом направлении.

Гренелл в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток-2» не является коммерческим проектом, его строительство имеет конкретную цель: создать альтернативный маршрут транзита топлива в Европу, минуя Украину.

По его словам, новый «поток» окажет влияние не только на Германию, но и на всю Европу, многие страны которой выступают против проекта. Правительство ФРГ и немецкий бизнес должны учитывать настроения соседей и свернуть строительство газопровода, указал посол.

На вопрос, в чем, собственно, состоит опасность «потока», дипломат заявил, что Москва может снова «принять решение об использовании энергии в качестве оружия против Европы, или же предпринять иные опасные шаги».

Скорее всего, Германия не станет целью таких мер, но они несут реальную угрозу для Восточной Европы, отметил Гренелл.

В данном случае на карту поставлено европейское единство,
подчеркнул он.

Напомним, ранее американский посол направил ряду крупных немецких компаний письма, в которых пригрозил санкциями тем, кто тем или иным образом участвует в реализации проекта «Северный поток-2».
Использованы фотографии:
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