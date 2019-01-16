Опрос: Японцы хотят четыре Курильских острова, а не два
На фоне прошедших переговоров глав МИД Японии и России по вопросу заключения мирного договора между странами, общественное телевидение Японии NHK провело опрос жителей страны в отношении передачи Россией Японии суверенитета над Курильскими островами.
Согласно опубликованных данных, 38% опрошенных считают, что Япония должна добиваться от России единовременной передачи всех "Северных территорий", т.е. сразу четырех островов Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хибомаи. Такое же количество респондентов (38%) выступило за поэтапную передачу Курильских островов Россией Японии. По их мнению, Россия сначала должна передать Шикотан и Хибомаи, а затем Кунашир и Итуруп. И только 10% опрошенных согласились на передачу Японии всего двух островов: Шикотан и Хибомаи. Как видно из опроса, вопрос заключения мирного договора без передачи островов в Японии вообще не рассматривается.
В то же время 30% респондентов выступили за скорейшее заключение мирного договора с Россией, 28 % посоветовали с этим не торопиться, а 31% затруднились с ответом. Информацию о сроках, методах опроса и количестве участников опроса, японский телеканал не предоставил.
Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос российского суверенитета над Курильскими островами сомнению не подлежит и рассматриваться не будет. Японский министр иностранных дел по этому вопросу ничего не сказал, заявив, что стороны продолжат переговоры по заключению мирного договора между странами.
Согласно опубликованных данных, 38% опрошенных считают, что Япония должна добиваться от России единовременной передачи всех "Северных территорий", т.е. сразу четырех островов Курильской гряды: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хибомаи. Такое же количество респондентов (38%) выступило за поэтапную передачу Курильских островов Россией Японии. По их мнению, Россия сначала должна передать Шикотан и Хибомаи, а затем Кунашир и Итуруп. И только 10% опрошенных согласились на передачу Японии всего двух островов: Шикотан и Хибомаи. Как видно из опроса, вопрос заключения мирного договора без передачи островов в Японии вообще не рассматривается.
В то же время 30% респондентов выступили за скорейшее заключение мирного договора с Россией, 28 % посоветовали с этим не торопиться, а 31% затруднились с ответом. Информацию о сроках, методах опроса и количестве участников опроса, японский телеканал не предоставил.
Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что вопрос российского суверенитета над Курильскими островами сомнению не подлежит и рассматриваться не будет. Японский министр иностранных дел по этому вопросу ничего не сказал, заявив, что стороны продолжат переговоры по заключению мирного договора между странами.
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