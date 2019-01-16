Уточнены сроки подписания второго контракта по Су-57

А в 2020 году ожидается подписание второго контракта на производство и поставку в войска 13 истребителей Су-57. Часть из них получит двигатели уже второго этапа,

Второй контракт на поставку ВКС РФ тринадцати истребителей пятого поколения Су-57 будет подписан в 2020 году, передает ТАСС сообщение источника в авиастроительной отрасли.Источник напомнил, что в прошлом году был подписан договор на поставку двух самолетов: первый серийный Су-57 будет передан ВКС в 2019 году, второй – в 2020 году. Оба истребителя будут оснащены силовыми установками первого этапа.сказал собеседник.Он добавил, что срок действия нового договора составит, приблизительно, пять лет.В ОАК отказались комментировать полученную от источника информацию.Напомним, контракт на поставку в Воздушно-космические силы первых двух самолетов пятого поколения со сроком действия до 2020 года был подписан между Минобороны РФ и компанией «Сухой» 22 августа на международном форуме «Армия-2018», который проходил в подмосковной Кубинке.Тогда замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный истребитель из пятнадцати планируемых к поставке будет передан военному ведомству в 2019 году.Как отмечают эксперты, Минобороны ведет достаточно осторожную линию с расчетом на длительную отработку и доводку истребителя. По всей видимости, масштабное серийное производства Су-57 начнется уже по окончании нынешней программы вооружений, рассчитанной до 2027 года. То есть, не ранее 2028 года.