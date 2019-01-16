НМ ЛНР: ВСУ заминировали шлюзы водохранилища на Донбассе

По данным разведки Народной милиции ЛНР, киевские силовики провели минирование шлюзов на северной стороне Мироновского водохранилища, расположенных на подконтрольной Киеву территории возле блок-поста ВСУ, вследствие чего возникла угроза совершения диверсии с подрывом шлюзовых устройств, сообщает пресс-служба НМ Луганской народной республики.Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко предупредил, что в случае подрыва шлюзов водохранилища произойдет резкое повышение уровня воды в реке Лугань, что приведет к наводнению и затоплению четырех населенных пунктов, расположенных на территории республики. Он призвал мировую общественность и международные правозащитные организации обратить внимание на подготавливаемую ВСУ провокацию, которая может привести к большому количеству жертв среди мирного населения, а также вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу в республике.Минирование шлюзов украинскими силовиками также зафиксировали представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, отразив в одном из отчетов информацию о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, которые прикреплены к металлическим воротам шлюза.По данным пресс-службы НМ ЛНР, военнослужащие ВСУ факт минирования шлюзов не скрывают, подтвердив установку взрывчатки.