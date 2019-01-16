Москва отказалась от уплаты взноса в ПАСЕ
В текущем году Россия не будет платить взнос в Совет Европы, приводит РИА Новости заявление заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.
По его словам, россияне «не будут покупать билет на тот фильм, который они не смотрят в кино», и, соответственно платить за «неучастие».
Толстой также отметил, что неучастие в работе ПАСЕ российской делегации гораздо глубже экономическим проблем, оно, в том числе делает эту организацию «ущербной» по отношению к Евросоюзу.
Как ранее заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москву не удовлетворяют предпринятые Парламентской ассамблеей шаги для возвращения россиян. Все предложения ПАСА, по его словам, носят имитационный характер и лишь обозначают движение в правильном направлении.
Ранее российские законодатели приняли участие в консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве. По итогам встречи стало известно, что глава организации Лилиан Мори предложила российской стороне «расширенное» участие в заседаниях с предоставлением права голосовать «за судей и за генсека».
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, бессмысленно возвращаться в ПАСЕ, если права российской делегации не будут восстановлены полностью.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что одним из условий работы россиян в ПАСЕ является включение в регламент организации поправок, запрещающих дискриминацию национальных делегаций.
Напомним, делегация РФ весной 2014 года была лишена права голоса из-за «нарушений норм международного права», связанных с воссоединением Крыма и России. В июне 2017-го Москва заморозила уплату членского взноса до полного восстановления полномочий российской стороны.
По его словам, россияне «не будут покупать билет на тот фильм, который они не смотрят в кино», и, соответственно платить за «неучастие».
Толстой также отметил, что неучастие в работе ПАСЕ российской делегации гораздо глубже экономическим проблем, оно, в том числе делает эту организацию «ущербной» по отношению к Евросоюзу.
Как ранее заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москву не удовлетворяют предпринятые Парламентской ассамблеей шаги для возвращения россиян. Все предложения ПАСА, по его словам, носят имитационный характер и лишь обозначают движение в правильном направлении.
Ранее российские законодатели приняли участие в консультациях с руководством ПАСЕ в Женеве. По итогам встречи стало известно, что глава организации Лилиан Мори предложила российской стороне «расширенное» участие в заседаниях с предоставлением права голосовать «за судей и за генсека».
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, бессмысленно возвращаться в ПАСЕ, если права российской делегации не будут восстановлены полностью.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что одним из условий работы россиян в ПАСЕ является включение в регламент организации поправок, запрещающих дискриминацию национальных делегаций.
Напомним, делегация РФ весной 2014 года была лишена права голоса из-за «нарушений норм международного права», связанных с воссоединением Крыма и России. В июне 2017-го Москва заморозила уплату членского взноса до полного восстановления полномочий российской стороны.
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