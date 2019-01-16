На Украине предложили США арендовать участок берега для обхода конвенции Монтрё
На Украине обсуждается инициатива по размещению кораблей военно-морских сил США в акватории Чёрного моря на постоянной основе. Инициатива формально исходит от так называемых активистов, открыто заявляющих, что главным препятствием является конвенция Монтрё, и что это препятствие «необходимо преодолеть». Напомним, что конвенция Монтрё ограничивает по водоизмещению и по времени корабли нечерноморских государств в плане их пребывания в акватории Чёрного моря.
Несколько дней назад на странице Роланда Микиани (Roland Mikiani) в Фейсбук появилась заметка с предложением, как именно обойти конвенцию Монтрё для размещения американских кораблей в Чёрном море на постоянной основе. Эту заметку быстро разнесли по украинскому сегменту соцсетей журналисты украинских СМИ. Что же конкретно предлагается?
Из заметки указанного автора, публикующего посты о Грузии и Украине в ключе тем о «российской оккупации»:
При этом добавляется, что это своеобразный вариант базы США в Гуантанамо, когда на территории Кубы остаётся участок земли, где действуют американские законы.
Смысл в том, что США, (гипотетически) арендуя участок украинского берега, "превращается" в причерноморскую державу. Это по мнению активистов.
Микиани:
Другими словам, «активисты» уже открыто предлагают фактически торговый вариант со своей территорией, лишь бы привлечь большее число американских военных. Украинские журналисты, распространившие предложение по сети, уже обращаются к юристам с вопросом о возможности такого рода сделки с США.
Примечательно, что инициативу поддержало немалое число украинских пользователей Фейсбука, заявив, что готовы даже «профинансировать аренду американцами такой приморской делянки».
Несколько дней назад на странице Роланда Микиани (Roland Mikiani) в Фейсбук появилась заметка с предложением, как именно обойти конвенцию Монтрё для размещения американских кораблей в Чёрном море на постоянной основе. Эту заметку быстро разнесли по украинскому сегменту соцсетей журналисты украинских СМИ. Что же конкретно предлагается?
Из заметки указанного автора, публикующего посты о Грузии и Украине в ключе тем о «российской оккупации»:
Украина отдаёт в аренду США 10 кв. км на побережье (Чёрного моря), аренда осуществляется на правах экстерриториальности. Фактически это означает, что США осуществляют свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном объёме.
При этом добавляется, что это своеобразный вариант базы США в Гуантанамо, когда на территории Кубы остаётся участок земли, где действуют американские законы.
Смысл в том, что США, (гипотетически) арендуя участок украинского берега, "превращается" в причерноморскую державу. Это по мнению активистов.
Микиани:
Территория становится на период такой специальной аренды территорией США, а значит США становятся государством черноморского бассейна, а значит Конвенция Мотре касательно США идёт лесом.
Другими словам, «активисты» уже открыто предлагают фактически торговый вариант со своей территорией, лишь бы привлечь большее число американских военных. Украинские журналисты, распространившие предложение по сети, уже обращаются к юристам с вопросом о возможности такого рода сделки с США.
Примечательно, что инициативу поддержало немалое число украинских пользователей Фейсбука, заявив, что готовы даже «профинансировать аренду американцами такой приморской делянки».
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/USNavalForcesEuropeAfrica/
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