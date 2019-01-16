На Украине предложили США арендовать участок берега для обхода конвенции Монтрё

Украина отдаёт в аренду США 10 кв. км на побережье (Чёрного моря), аренда осуществляется на правах экстерриториальности. Фактически это означает, что США осуществляют свой государственный суверенитет на данной территории безусловно и в полном объёме.

Территория становится на период такой специальной аренды территорией США, а значит США становятся государством черноморского бассейна, а значит Конвенция Мотре касательно США идёт лесом.