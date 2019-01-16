В Сербии задержали ваххабита, готовящего теракт на время визита Путина
Спецслужбы Сербии задержали 21-летнего ваххабита, который, предположительно, готовил покушение на российского лидера Владимира Путина во время его визита в Белград 17 января. Об этом сообщило сербское издание "Правда".
По информации издания, 21-летний ваххабит Армин Алибашич был задержан полицейским патрулем недалеко от города Нови-Пазар. Подозрение стражей порядка вызвал рюкзак Алибашича, в котором после задержания была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Силовики провели обыск в квартире, принадлежащей задержанному, где обнаружили литературу и символику запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", компоненты для изготовления бомбы, в том числе химикаты и детонаторы.
Спецслужбы не исключают, что целью Алибашича мог стать российский президент Владимир Путин или кто-то другой из высокопоставленных лиц России и Сербии, во время визита Путина в Белград 17 января. По факту задержания проводятся оперативно-следственные действия.
Даже если Алибашич готовил покушение не на Владимира Путина, заявил глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич, МВД примет комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами во время визита российского лидера в Белград.
Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич заявил, что с большой долей вероятности предполагаемый террорист действовал не один. По его словам, "такие ваххабиты, как Алибашич, достаточно подготовлены для проведения террористических актов в местах массовых скоплений людей". По его мнению, террористическая угроза имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины.
По информации издания, 21-летний ваххабит Армин Алибашич был задержан полицейским патрулем недалеко от города Нови-Пазар. Подозрение стражей порядка вызвал рюкзак Алибашича, в котором после задержания была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Силовики провели обыск в квартире, принадлежащей задержанному, где обнаружили литературу и символику запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", компоненты для изготовления бомбы, в том числе химикаты и детонаторы.
Спецслужбы не исключают, что целью Алибашича мог стать российский президент Владимир Путин или кто-то другой из высокопоставленных лиц России и Сербии, во время визита Путина в Белград 17 января. По факту задержания проводятся оперативно-следственные действия.
Даже если Алибашич готовил покушение не на Владимира Путина, заявил глава подразделения МВД Сербии по обеспечению безопасности иностранных лиц и делегаций Славиша Крстич, МВД примет комплексные меры безопасности в сотрудничестве с другими государственными органами во время визита российского лидера в Белград.
Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич заявил, что с большой долей вероятности предполагаемый террорист действовал не один. По его словам, "такие ваххабиты, как Алибашич, достаточно подготовлены для проведения террористических актов в местах массовых скоплений людей". По его мнению, террористическая угроза имеет корни в мусульманской части соседней Боснии и Герцеговины.
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