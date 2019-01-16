Новости

Адмирал ВМС США: для сдерживания России нужны новые корабли

24
Для сдерживания военных флотов России и Китая американским ВМС необходимы новые надводные корабли, в том числе беспилотные, передает РИА Новости заявление командующего надводными силами США вице-адмирала Рича Брауна.




Помимо боеспособных фрегатов и больших надводных кораблей нам нужны средние и большие безэкипажные суда,
сказал Браун на симпозиуме ассоциации американских надводных сил.

Он пояснил, что разработка и принятие на вооружение таких кораблей связана с вновь наступившей эрой соперничества великих государств.

По его словам, сегодня Америке противостоят две «ревизионистские и возрождающиеся нации» – это Китай и Россия, которая снова направляет свои атомные подлодки в район GI-UK (то есть, в акваторию между Гренландией и Британией).

Москва также бросает американцам вызов в Восточном Средиземноморье и Северной Атлантике,
добавил адмирал.

Что касается ВМС Китая, то они бросают вызов США вблизи своего побережья, сопровождая «каждый американский корабль», сказал он.

Среди прочих угроз Браун назвал «страны-изгои», к которым отнес Иран и Северную Корею, а также разного рода экстремистов, с которыми необходимо продолжать борьбу.

Издание напоминает, что осенью прошлого года ВМС США проводили конкурс на разработку среднего беспилотного судна, длиной до 50 метров с большой крейсерской скоростью и увеличенным радиусом действия. Был задан также целый ряд требований к бортовому оборудованию, которое должно соответствовать стандартам НАТО. По требованию заказчика, работы по проектированию должны быть завершены в течение полутора лет. Информации о том, был заключен такой контракт, пока не поступало.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/usnavy
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти