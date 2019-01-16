Новости

Путин: РФ готова обсудить с США всю стратегическую повестку

48
Россия готова к серьезному обсуждению всей стратегической повестки, касающейся отношений с США, заявил Владимир Путин в интервью сербской газете Политика.




Президент отметил, что Москва открыта для дальнейших переговоров по Договору РСМД, несмотря на намерение США выйти из соглашения. По его словам, в декабре РФ направила американским коллегам конкретные предложения по этому поводу. Кроме того, Россия готова к серьезному разговору по всей стратегической повестке между государствами.

По его словам, действия американцев направлены на демонтаж системы контроля над вооружениями, которая мешает им наращивать военный потенциал. Намерение выйти из ДРСМД – одно из звеньев подобных действий.

Последствия такой политики будут самыми негативными,
добавил Путин.

Москва не собирается закрывать глаза на размещение ракет, представляющих прямую угрозу России, и будет вынуждена принять ответные меры. При этом Россия, «как здравомыслящая и ответственная страна», не заинтересована в гонке вооружений, сказал он.

Что касается ситуации на Балканах, то дестабилизирующим фактором здесь является «линия США и некоторых западных стран», направленная на закрепление своего доминирования в регионе, отметил президент, напомнив о нелегитимном провозглашении косовской независимости и о втягивании в НАТО Черногории, которая сегодня переживает «период политической нестабильности».

Москва же рассматривает Балканы как пространство для взаимовыгодного сотрудничества. Здесь у России много друзей, среди которых особое место занимает Сербия, которую россияне воспринимают в качестве стратегического партнера.

По словам Путина, усилия НАТО увеличить свое влияние на Балканах приводит лишь к созданию разделительных линий на европейском континенте, что в свою очередь ведет к грубому нарушению принципа «неделимости безопасности».

В конечном счете, всё это ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряженности,
подчеркнул он.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/kremlinrussia
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
США могут выйти из Договора о РСМД
Россию принимают в Золотой миллиард
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти