Сербы впервые показали отечественный броневик "Деспот"

На прошедшем в столице Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Банье-Луке 9 января этого года военном параде в честь дня Республики впервые широкой публике был продемонстрирован опытный образец колесной бронированной машины "Деспот"*, передает блог bmpd.По данным издания, бронеавтомобиль был разработан и построен в интересах Министерства внутренних дел республики предприятием "Техничи ремонт Братунац". По заявлению разработчиков, броневик успешно прошел испытания и готов к серийному производству.Боевая машина "Деспот" 4Х4 имеет полную массу 14 тонн. Длина составляет 6,05 м, ширина 2,56 м, высота по крыше 2,7 м, дорожный просвет - 0,48 м. Вмещает 9 человек в экипировке, включая трех членов экипажа.Бронеавтомобиль выполнен на шасси специальной постройки. Установлен дизель Mercedes-Benz OM 926 LA мощностью 322 л.с. и шестискоростная автоматическая трансмиссия Allison 3000SP с блокировкой дифференциала. Подвеска колес независимая пружинная. Колеса со стальными вставками оборудованы централизованной системой контроля давления в шинах. Максимальная скорость по шоссе 120 км/ч. Броневая защита заявлена STANAG 4569 Level 2 (пуля БЗ 7,62мм x 39 на дистанции 30 метров при скорости встречи 695 м/с ипротивоосколочная защита при подрыве 155 мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 м). Противоминная защита STANAG 4569 Level 2a/2b (масса заряда 6 кг ВВ при наезде колесом или под днищем)Разработчики позиционируют броневик как универсальную машину, которую возможно использовать для патрулирования и разведывательных миссий, в качестве мобильного командного пункта, для перевозки и поддержки спецподразделений, борьбы с терроризмом, разведки и в качестве медицинского транспортного средства."Деспот"* - византийский титул сербских князей XV-XVI веков (сербское государство именовалось Сербской деспотовиной).