Албания заявила о намерении объединиться с Косово
Албанские власти поддерживают достижение окончательного соглашения между Приштиной и Белградом о нормализации отношений, так как оно откроет путь к объединению Албании с Косово, приводит издание EADaily заявление премьер-министра страны Эди Рамы.
Это соглашение, которого мы хотим, сказал Рама.
По его словам, позиция Тираны основывается на том, что соглашение между Косово и Сербией, которое окончательно отделит Приштину от сербской истории, приведет к полному признанию косовского государства. А само соглашение будет гарантировано признанно Евросоюзом и Соединенными Штатами. Тогда препятствий для объединения Албании и Косово больше не будет.
При этом премьер отметил, что его роль заключается «не в том, чтобы учить власти США или Германии как поступать», а в том, чтобы поддержать соглашение, которое затем одобрят страны, принесшие в Косово демократию и свободу.
Ведь Косово освободил не албанский президент Илир Мета, а Соединенные Штаты и Евросоюз. Именно они сегодня имеют право подтолкнуть две стороны к окончательному соглашению, которое и приведет к объединению двух стран.
Напомним, ранее Тирана приняла решение об установлении с 1 января 2019 года совместного контроля над албанско-косовской границей. По словам министра внутренних дел Албании Сандера Леши, «это важное новшество призвано облегчить свободное перемещение» людей из одной страны в другую.
Это соглашение, которого мы хотим, сказал Рама.
По его словам, позиция Тираны основывается на том, что соглашение между Косово и Сербией, которое окончательно отделит Приштину от сербской истории, приведет к полному признанию косовского государства. А само соглашение будет гарантировано признанно Евросоюзом и Соединенными Штатами. Тогда препятствий для объединения Албании и Косово больше не будет.
При этом премьер отметил, что его роль заключается «не в том, чтобы учить власти США или Германии как поступать», а в том, чтобы поддержать соглашение, которое затем одобрят страны, принесшие в Косово демократию и свободу.
Ведь Косово освободил не албанский президент Илир Мета, а Соединенные Штаты и Евросоюз. Именно они сегодня имеют право подтолкнуть две стороны к окончательному соглашению, которое и приведет к объединению двух стран.
Напомним, ранее Тирана приняла решение об установлении с 1 января 2019 года совместного контроля над албанско-косовской границей. По словам министра внутренних дел Албании Сандера Леши, «это важное новшество призвано облегчить свободное перемещение» людей из одной страны в другую.
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