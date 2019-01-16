Новости

Албания заявила о намерении объединиться с Косово

34
Албанские власти поддерживают достижение окончательного соглашения между Приштиной и Белградом о нормализации отношений, так как оно откроет путь к объединению Албании с Косово, приводит издание EADaily заявление премьер-министра страны Эди Рамы.




Это соглашение, которого мы хотим, сказал Рама.

По его словам, позиция Тираны основывается на том, что соглашение между Косово и Сербией, которое окончательно отделит Приштину от сербской истории, приведет к полному признанию косовского государства. А само соглашение будет гарантировано признанно Евросоюзом и Соединенными Штатами. Тогда препятствий для объединения Албании и Косово больше не будет.

При этом премьер отметил, что его роль заключается «не в том, чтобы учить власти США или Германии как поступать», а в том, чтобы поддержать соглашение, которое затем одобрят страны, принесшие в Косово демократию и свободу.

Ведь Косово освободил не албанский президент Илир Мета, а Соединенные Штаты и Евросоюз. Именно они сегодня имеют право подтолкнуть две стороны к окончательному соглашению, которое и приведет к объединению двух стран.

Напомним, ранее Тирана приняла решение об установлении с 1 января 2019 года совместного контроля над албанско-косовской границей. По словам министра внутренних дел Албании Сандера Леши, «это важное новшество призвано облегчить свободное перемещение» людей из одной страны в другую.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ovokosovo
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти