Фото третьего прототипа БПЛА "Альтаир" появилось в Сети

Качественное фото третьего летного прототипа, разрабатываемого в рамках создания стратегического беспилотого разведывательного комплекса "Альтаир", появилось в Сети, передает блог bmpd.Издание не сообщает, когда и где был сделан снимок беспилотника, известно лишь, что снят момент одного из испытательных полетов третьего прототипа дрона.Опытно-конструкторские работы по созданию стратегического беспилотного аппарата длительной продолжительности полета стартовали в 2011 году. Контракт на разработку БПЛА получило ОКБ им. М.П. Симонова (Казань), ранее называвшееся ОКБ "Сокол". Первый опытный образец был создан в 2016 году, через год сообщили о создании второго. В декабре прошлого года Министерство обороны заявило, что в проекте сменился разработчик, а опытный образец беспилотника взлетит в 2019 году.БПЛА "Альтаир" строится по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным прямым крылом. На крыльях установлены два 250-сильных дизельных двигателя с трехлопастными винтами. При взлетной массе в 5 тонн, "Альтаир" способен поднять в воздух до 1 тонны полезной нагрузки. Дрон полностью, кроме двигателей, создан из композитных материалов. Запас топлива позволяет находиться в воздухе до 2 суток и преодолевать до 10 тысяч километров.Под носовым обтекателем планируется разместить станцию оптической видовой разведки и радар бокового обзора с активной фазированной антенной решеткой, в хвосте - антенну спутниковой связи. Прорабатывается вариант "Альтаира" с ударным вооружением, ведется создание боеприпасов разных классов и типов.Беспилотник создается в интересах Министерства обороны РФ.