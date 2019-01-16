Чубайс предложил поднять цены на электричество в РФ

Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне.

Человек, который призывал сначала к приватизации сектора электроэнергетики, потом к его разделению на несколько компаний, заявляя об этих шагах как направленных на снижение тарифов, сегодня вносит обратное предложение. Речь идёт о председателе Роснано Анатолии Чубайсе, который выступил с критикой сформированной в стране системе энергоснабжения.По словам г-на Чубайса, система такова, что Россия «расточительно расходует ресурсы» вследствие того, что цена на электроэнергиюЧубайс заявил, что цены на электроэнергию в России «одни из самых низких в мире». Если их повысить, то энергосистема станет «более эффективной». При этом Чубайс выступил в роли информационного Робин Гуда, объявил, что Россия – «страна бедная, и рубить с плеча тут нельзя».Из заявления главы Роснано:А быть может сделать так, чтобы бедных людей в стране стало меньше?..Нужно отметить, что практически все предыдущие инициативы нынешнего главы Роснано по «росту эффективности» приводили к тому, что цены взлетали в первую очередь для рядовых россиян, что позволяло финансовым магнатам ещё больше набивать свои карманы, выходя всё выше и выше в рейтинговом списке Forbes.Кстати, не сам ли г-н Чубайс приложил руку к тому, чтобы энергетическая система России стала «неэффективной». Ведь все этапы реформирования этой системы шли по схеме, описанной в том числе и г-ном Чубайсом.Чубайс назвал и альтернативный вариант повышения энергоэффективности. По его словам, если не поднимать цены, придётся вводить систему запретов и ограничений.