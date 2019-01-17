2А82 и «Вакуум-1». Новинки для танковых войск
Российская армия готовится принимать на вооружение и ставить в эксплуатацию серийные основные боевые танки Т-14 «Армата». Вместе с этими боевыми машинами на вооружение должны поступить и новые снаряды, способные обеспечить требуемый боевой потенциал. Ожидается, что для борьбы с танками противника «Арматы», оснащенные орудиями 2А82-1М, будут использовать как существующие бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), так и совершенно новый образец под названием «Вакуум-1». Также до недавнего времени имелась информация о возможном включении последних в боекомплект модернизируемых танков существующих моделей.
Секретная история
По очевидным причинам, большая часть информации о разработке перспективных танковых орудий и боеприпасов для них остается тайной. Тем не менее, в последние годы промышленность рассказывала о своих достижениях, а также имели место различные «утечки информации». Все это позволяет составить достаточно подробную картину и понять, как именно шло развитие танковых вооружений в последние десятилетия, и к чему оно привело к настоящему времени.
На протяжении нескольких последних десятилетий основным оружием советских и российских танков являются 125-мм гладкоствольные орудия-пусковые установки 2А46 разных модификаций. Для них был разработан широкий спектр различных снарядов, предназначенных для решения всех основных задач. В частности, танкистам предлагалось использовать БОПС нескольких моделей с бронепробиваемостью до 500-550 мм гомогенной брони при выстреле с 2 км. Такое положение дел, в целом, устраивало конструкторов и военных, но требовалось дальнейшее развитие пушек, связанных с ними агрегатов и боеприпасов.
В середине девяностых годов была проведена научно-исследовательская работа, определившая дальнейшие пути развития танковых пушек и БОПС. Было установлено, что дальнейший рост боевых качеств прямо связан с увеличением продольных габаритов как самого снаряда, так и всего выстрела. Однако внедрение таких снарядов оказалось невозможным: существующие автоматы заряжания накладывали определенные ограничения на габариты выстрелов.
Эту проблему стали решать при помощи двух параллельных проектов. В середине прошлого десятилетия НПК «Уралвагонзавод» представила проект основного танка Т-90А, одним из нововведений которого был улучшенный автомат заряжания. Его лотки могли принимать БОПС типа «Свинец», отличавшиеся увеличенной до 740 мм длиной. Параллельно велась разработка принципиально новой 125-мм танковой пушки под будущий снаряд «предельных параметров». Впоследствии перспективное орудие получило известность под индексом 2А82; БОПС для него назвали «Вакуумом».
Несколько лет назад стало известно, что проект «Вакуум» так и не смог дать реальные результаты, пригодные к внедрению в войсках. Снаряд с повышенными характеристиками бронепробиваемости имел длину 1000 мм, что предъявляло особые требования к танкам-носителям пушки 2А82. Ни один из существующих отечественных танков не мог принять автомат заряжания под такой боеприпас; предложенные решения проблемы не оправдали себя. В результате два новых проекта остались без реального будущего. К счастью, такая ситуация сохранялась не слишком долго. Уже через несколько лет к проектам 2А82 и «Вакуум» вернулись.
Поводом для возобновления работ стал старт программы «Армата». На этот раз танкостроители должны были создать боевую машину с нуля, что снимало ряд ограничений. В частности, появилась возможность разработать совершенно новое боевое отделение, использовав желаемые компоненты и вооружение с повышенными характеристиками. Для будущего танка Т-14 была создана обновленная пушка 2А82-1М, отличавшаяся от базовой версии длиной ствола и некоторыми другими особенностями. Также в рамках проекта «Армата» создали новый автомат заряжания, изначально совместимый с перспективными боеприпасами.
БОПС 3БМ-46 "Свинец-1". Фото Fofanov.armor.kiev.ua
Насколько известно, в проекте Т-14 не стали использовать существующий БОПС «Вакуум», но разработали новый вариант этого изделия. На основе имеющихся наработок создали снаряд под названием «Вакуум-1». Наиболее интересные сведения об этом изделии пока отсутствуют, но уже известны некоторые его особенности. «Вакуум-1» должен представлять собой подкалиберный снаряд традиционного вида, используемый вместе со сбрасываемым ведущим устройством. Изделие должно изготавливаться из вольфрама, способного обеспечить высокие характеристики пробития. Также повышение основных характеристик обеспечивается длиной снаряда. Этот параметр составляет 900 мм – некий компромисс между более старыми снарядами и перспективным «Вакуумом» первой версии.
Несколько лет назад появилась версия о возможном создании второй версии нового снаряда под названием «Вакуум-2». По аналогии с БОПС семейства «Свинец», предполагалось появление снаряда из обедненного урана в дополнение к вольфрамовому. Тем не менее, такие версии и слухи пока не получили достойного подтверждения. Возможно, заказчик в лице российского Минобороны решил ограничиться только одним бронебойным снарядом, обозначенным цифрой «1».
Российская оборонная промышленность, по очевидным причинам, не спешит оглашать все сведения о перспективных БОПС для нового танкового орудия. В связи с этим, среди прочего, остается неизвестной бронепробиваемость нового изделия «Вакуум-1», запускаемого пушкой 2А82 / 2А82-1М. Согласно разным слухам и оценкам, этот параметр должен превышать 700-800 мм гомогенной брони при нулевом угле встречи на дальностях до 2 км. Существуют и более смелые оценки, согласно которым толщина пробиваемой плиты сопоставима с длиной боеприпаса или даже превышает ее.
Точные цифры и показатели все еще остаются тайной. Однако понятно, что орудие 2А82 и снаряд «Вакуум-1», предназначенные для перспективной бронетехники, способны обеспечить существенный рост основных тактико-технических характеристик и боевых качеств танков. Прежде всего, это касается новейшей боевой машины Т-14 «Армата». Впервые за долгое время в нашей стране был разработан принципиально новый танк, не являвшийся вариантом модернизации существующего, что дало известные преимущества технического и технологического характера. Также новые изделия могли найти применение при модернизации наличной техники, однако в этой сфере, по всей видимости, возникли затруднения.
Пушка для «Арматы»
По известным данным, перспективный основной танк Т-14 на базе платформы «Армата» комплектуется необитаемым боевым отделением с орудием типа 2А82-1М. В боекомплект танка включат несколько новых изделий, в том числе бронебойный снаряд «Вакуум-1». Вместе с ним будут использоваться новые снаряды других классов, предназначенные для решения иных задач. В частности, разрабатывается осколочный снаряд с воздушным подрывом.
В связи с вынесением всего экипажа в отдельный отсек, боевое отделение «Арматы» оснащено механизированной укладкой и автоматом заряжания. Точные данные по компоновке боевого отделения и размещению отдельных агрегатов отсутствуют. По разным данным, в механизированных укладках танка удалось разместить не менее 40 выстрелов. Все операции с боеприпасами должны осуществляться автоматикой без какого-либо участия человека.
Применение нового орудия с повышенными энергетическими параметрами и более эффективного БОПС должно дать Т-14 серьезные преимущества перед существующими основными танками с пушками калибров 120 или 125 мм. Эти преимущества можно будет использовать как для эффективного поражения бронеобъектов с большей дистанции, так и для уничтожения целей с улучшенной защитой на стандартных дальностях. В любом случае комплекс в виде 2А82-1М и «Вакуум-1» даст преимущества как отдельным танкам, так бронетанковым соединениям в целом.
По известным данным, российское Минобороны пока не планирует развертывать по-настоящему массовое серийное производство танков «Армата». Заказано более сотни таких машин, которым предстоит нести службу в некоторых подразделениях армии. Увеличение темпов производства стоит ожидать не ранее начала следующего десятилетия. Подобные решения были приняты с учетом стоимости новой техники, потребностей армии и актуальных угроз. Принятый подход не позволит быстро перевооружить все бронетанковые войска, но при этом должен дать другие положительные результаты. Часть их будет прямо связана с новейшим танковым вооружением.
Сложности с Т-90М
Несколько лет назад стало известно о новом проекте, создаваемом конструкторами НПК «Уралвагонзавод». В интересах российской армии велась опытно-конструкторская работа «Прорыв-3», целью которой было повышение всех основных характеристик серийных танков Т-90А. Как сообщалось, в ходе модернизации танки из наличия будут получать набор новых агрегатов внешнего и внутреннего монтажа. Среди прочего, под замену должны были идти штатные система управления огнем и основное орудие.
Согласно первым данным, танк Т-90М должен был получить СУО типа «Калина», а орудие 2А46М предлагалось заменить более совершенным 2А82. Также предлагался новый автомат заряжания. Среди прочего, это позволяло повысить боевые качества машины за счет полной совместимости с новыми бронебойными снарядами, попросту не умещавшимися в старые автоматы заряжания. Новое вооружение и улучшенные средства управления должны были дать понятные результаты.
Боевое отделение под орудия разных типов. Красной линией отмечена проекция подбашенных систем при использовании автомата заряжания под "Вакуум-1". Рисунок Gurkhan.blogspot.com
В сентябре 2017 года состоялся первый открытый показ опытного модернизированного танка Т-90М. Вместе с машиной продемонстрировали информационный стенд, сведения которого вызвали некоторые вопросы. Как стенд, так и внешний вид опытной бронемашины указывали на сохранение орудия 2А46М-4. Более новая пушка 2А82 не была использована. В прошлом году появился контракт на серийную модернизацию техники, и обновленные Т-90М, по всей видимости, так и не получат оружие последней модели.
До недавнего времени основное объяснение отказа от 2А82 в проекте Т-90М было связано с особенностями конструкции орудия и необходимого для него автомата заряжания. Однако несколько дней назад стало известно, что подобные проблемы действительно имели место, но не были значительными. Как оказалось, существующий автомат заряжания Т-90 без кардинальной перестройки можно было адаптировать для работы с изделиями 2А82 и «Вакуум-1». Впрочем, необходимая для этого доработка затрагивала не только сам автомат, но и боевое отделение, а также корпус танка.
Несколько дней назад известный специалист по бронетанковой технике Алексей Хлопотов опубликовал статью о принципах переделки существующих танков под орудие 2А82 и новые снаряды. Оказалось, что в ходе проработки путей модернизации танков было найдено достаточно простое и красивое решение, позволявшее уместить в доработанный автомат заряжания более длинные БОПС «Вакуум-1».
В прошлом, в ходе создания проекта Т-90А конструкторам «Уралвагонзавода» удалось переделать горизонтальный конвейер существующего автомата заряжания под снаряд «Свинец» длиной 740 мм, однако его ячейки теперь едва ли не упирались в борта корпуса. Перспективный БОПС «Вакуум-1» длиннее на 160 мм, и потому не вмещался в доступный объем. Впрочем, это не помешало проведению модернизации. В бортах корпуса толщиной по 80 мм на уровне конвейера предлагалось делать окна, и снаружи прикрывать их накладками той же толщины. За счет этого удалось найти требуемые 160 мм ширины боевого отделения. Также с учетом габаритов новых БОПС обновили конструкцию подъемника и досылателя.
Предложенная переработка боевого отделения и корпуса позволяла оснащать танки Т-72 и Т-90 новым орудием 2А82 с возможностью использования более эффективных бронебойных снарядов. Однако заказчик по тем или иным причинам отказался от этой идеи. В дальнейшем официальные представители Минобороны и организации-разработчика подтвердили, что Т-90М все же сохранит штатное орудие и сможет применять только совместимые с ним снаряды.
Старые и новые
Согласно актуальным планам министерства обороны России, в ближайшие годы основные усилия промышленности будут сосредоточены на модернизации имеющихся основных танков нескольких типов. Машины семейства Т-72 продолжат улучшать по проекту Т-72Б3, а параллельно будет осуществляться обновление другой техники до состояния Т-90М. В ближайшие годы армия рассчитывает получить несколько сотен танков Т-72Б3 и Т-90М.
Танк Т-90М в ходе первой демонстрации. Машина сохранила штатную пушку 2А46. Фото Bmpd.livejournal.com
Одновременно с модернизацией наличных танков будет осуществляться серийное производство новейших Т-14 «Армата». Однако было решено пока отказаться от крупномасштабного производства, и в те же сроки армии передадут не более 130-150 бронемашин этого типа. Планы оборонного ведомства на последующие периоды пока остаются неизвестными. Возможно, они еще даже не сформированы. Однако очевидно, что в определенный момент будет принято решение о прекращении модернизации строевых танков и запуске полномасштабного производства новых Т-14.
Таким образом, в сфере вооружения и боеприпасов для танков в ближайшие годы будет сохраняться любопытная ситуация, которую нельзя назвать в полной мере положительной или отрицательной. Так, танки Т-72Б3 и Т-90М будут сохранять свои пушки 2А46М, но при этом получат автоматы заряжания по типу использованного на Т-90А. Это позволит им использовать не только сравнительно старые БОПС, но и современные изделия семейства «Свинец». В то же время, им не придется получать на вооружение более новые и эффективные снаряды «Вакуум-1». Таким образом, основная масса российских танков в ближайшем будущем будет использовать достаточно эффективные, но все же не самые новые и совершенные бронебойные снаряды.
Подобные боеприпасы, разработанные в рамках ОКР «Вакуум-1», пока сможет получить только перспективный танк Т-14. Однако количество такой техники в войсках пока будет незначительным, и она не сможет поспорить в этом отношении с другими боевыми машинами. При этом можно отметить, что отставание в количестве будет сопровождаться превосходством в качественном отношении.
Очевидно, что развитие российских бронетанковых войск продолжается. Оно осуществляется как путем модернизации имеющихся образцов, так и за счет создания новых. Причем речь идет не только о танках, но и об отдельных их комплектующих, а также о боеприпасах. Благодаря этим процессам боеспособность бронетанковых частей будет расти, сохраняя уровень, соответствующий актуальным и перспективным угрозам.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://rg.ru/
https://tass.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://btvt.info/
http://fofanov.armor.kiev.ua/
http://gurkhan.blogspot.com/
https://bmpd.livejournal.com/
Секретная история
По очевидным причинам, большая часть информации о разработке перспективных танковых орудий и боеприпасов для них остается тайной. Тем не менее, в последние годы промышленность рассказывала о своих достижениях, а также имели место различные «утечки информации». Все это позволяет составить достаточно подробную картину и понять, как именно шло развитие танковых вооружений в последние десятилетия, и к чему оно привело к настоящему времени.
На протяжении нескольких последних десятилетий основным оружием советских и российских танков являются 125-мм гладкоствольные орудия-пусковые установки 2А46 разных модификаций. Для них был разработан широкий спектр различных снарядов, предназначенных для решения всех основных задач. В частности, танкистам предлагалось использовать БОПС нескольких моделей с бронепробиваемостью до 500-550 мм гомогенной брони при выстреле с 2 км. Такое положение дел, в целом, устраивало конструкторов и военных, но требовалось дальнейшее развитие пушек, связанных с ними агрегатов и боеприпасов.
В середине девяностых годов была проведена научно-исследовательская работа, определившая дальнейшие пути развития танковых пушек и БОПС. Было установлено, что дальнейший рост боевых качеств прямо связан с увеличением продольных габаритов как самого снаряда, так и всего выстрела. Однако внедрение таких снарядов оказалось невозможным: существующие автоматы заряжания накладывали определенные ограничения на габариты выстрелов.
Эту проблему стали решать при помощи двух параллельных проектов. В середине прошлого десятилетия НПК «Уралвагонзавод» представила проект основного танка Т-90А, одним из нововведений которого был улучшенный автомат заряжания. Его лотки могли принимать БОПС типа «Свинец», отличавшиеся увеличенной до 740 мм длиной. Параллельно велась разработка принципиально новой 125-мм танковой пушки под будущий снаряд «предельных параметров». Впоследствии перспективное орудие получило известность под индексом 2А82; БОПС для него назвали «Вакуумом».
Несколько лет назад стало известно, что проект «Вакуум» так и не смог дать реальные результаты, пригодные к внедрению в войсках. Снаряд с повышенными характеристиками бронепробиваемости имел длину 1000 мм, что предъявляло особые требования к танкам-носителям пушки 2А82. Ни один из существующих отечественных танков не мог принять автомат заряжания под такой боеприпас; предложенные решения проблемы не оправдали себя. В результате два новых проекта остались без реального будущего. К счастью, такая ситуация сохранялась не слишком долго. Уже через несколько лет к проектам 2А82 и «Вакуум» вернулись.
Поводом для возобновления работ стал старт программы «Армата». На этот раз танкостроители должны были создать боевую машину с нуля, что снимало ряд ограничений. В частности, появилась возможность разработать совершенно новое боевое отделение, использовав желаемые компоненты и вооружение с повышенными характеристиками. Для будущего танка Т-14 была создана обновленная пушка 2А82-1М, отличавшаяся от базовой версии длиной ствола и некоторыми другими особенностями. Также в рамках проекта «Армата» создали новый автомат заряжания, изначально совместимый с перспективными боеприпасами.
БОПС 3БМ-46 "Свинец-1". Фото Fofanov.armor.kiev.ua
Насколько известно, в проекте Т-14 не стали использовать существующий БОПС «Вакуум», но разработали новый вариант этого изделия. На основе имеющихся наработок создали снаряд под названием «Вакуум-1». Наиболее интересные сведения об этом изделии пока отсутствуют, но уже известны некоторые его особенности. «Вакуум-1» должен представлять собой подкалиберный снаряд традиционного вида, используемый вместе со сбрасываемым ведущим устройством. Изделие должно изготавливаться из вольфрама, способного обеспечить высокие характеристики пробития. Также повышение основных характеристик обеспечивается длиной снаряда. Этот параметр составляет 900 мм – некий компромисс между более старыми снарядами и перспективным «Вакуумом» первой версии.
Несколько лет назад появилась версия о возможном создании второй версии нового снаряда под названием «Вакуум-2». По аналогии с БОПС семейства «Свинец», предполагалось появление снаряда из обедненного урана в дополнение к вольфрамовому. Тем не менее, такие версии и слухи пока не получили достойного подтверждения. Возможно, заказчик в лице российского Минобороны решил ограничиться только одним бронебойным снарядом, обозначенным цифрой «1».
Российская оборонная промышленность, по очевидным причинам, не спешит оглашать все сведения о перспективных БОПС для нового танкового орудия. В связи с этим, среди прочего, остается неизвестной бронепробиваемость нового изделия «Вакуум-1», запускаемого пушкой 2А82 / 2А82-1М. Согласно разным слухам и оценкам, этот параметр должен превышать 700-800 мм гомогенной брони при нулевом угле встречи на дальностях до 2 км. Существуют и более смелые оценки, согласно которым толщина пробиваемой плиты сопоставима с длиной боеприпаса или даже превышает ее.
Точные цифры и показатели все еще остаются тайной. Однако понятно, что орудие 2А82 и снаряд «Вакуум-1», предназначенные для перспективной бронетехники, способны обеспечить существенный рост основных тактико-технических характеристик и боевых качеств танков. Прежде всего, это касается новейшей боевой машины Т-14 «Армата». Впервые за долгое время в нашей стране был разработан принципиально новый танк, не являвшийся вариантом модернизации существующего, что дало известные преимущества технического и технологического характера. Также новые изделия могли найти применение при модернизации наличной техники, однако в этой сфере, по всей видимости, возникли затруднения.
Пушка для «Арматы»
По известным данным, перспективный основной танк Т-14 на базе платформы «Армата» комплектуется необитаемым боевым отделением с орудием типа 2А82-1М. В боекомплект танка включат несколько новых изделий, в том числе бронебойный снаряд «Вакуум-1». Вместе с ним будут использоваться новые снаряды других классов, предназначенные для решения иных задач. В частности, разрабатывается осколочный снаряд с воздушным подрывом.
В связи с вынесением всего экипажа в отдельный отсек, боевое отделение «Арматы» оснащено механизированной укладкой и автоматом заряжания. Точные данные по компоновке боевого отделения и размещению отдельных агрегатов отсутствуют. По разным данным, в механизированных укладках танка удалось разместить не менее 40 выстрелов. Все операции с боеприпасами должны осуществляться автоматикой без какого-либо участия человека.
Применение нового орудия с повышенными энергетическими параметрами и более эффективного БОПС должно дать Т-14 серьезные преимущества перед существующими основными танками с пушками калибров 120 или 125 мм. Эти преимущества можно будет использовать как для эффективного поражения бронеобъектов с большей дистанции, так и для уничтожения целей с улучшенной защитой на стандартных дальностях. В любом случае комплекс в виде 2А82-1М и «Вакуум-1» даст преимущества как отдельным танкам, так бронетанковым соединениям в целом.
По известным данным, российское Минобороны пока не планирует развертывать по-настоящему массовое серийное производство танков «Армата». Заказано более сотни таких машин, которым предстоит нести службу в некоторых подразделениях армии. Увеличение темпов производства стоит ожидать не ранее начала следующего десятилетия. Подобные решения были приняты с учетом стоимости новой техники, потребностей армии и актуальных угроз. Принятый подход не позволит быстро перевооружить все бронетанковые войска, но при этом должен дать другие положительные результаты. Часть их будет прямо связана с новейшим танковым вооружением.
Сложности с Т-90М
Несколько лет назад стало известно о новом проекте, создаваемом конструкторами НПК «Уралвагонзавод». В интересах российской армии велась опытно-конструкторская работа «Прорыв-3», целью которой было повышение всех основных характеристик серийных танков Т-90А. Как сообщалось, в ходе модернизации танки из наличия будут получать набор новых агрегатов внешнего и внутреннего монтажа. Среди прочего, под замену должны были идти штатные система управления огнем и основное орудие.
Согласно первым данным, танк Т-90М должен был получить СУО типа «Калина», а орудие 2А46М предлагалось заменить более совершенным 2А82. Также предлагался новый автомат заряжания. Среди прочего, это позволяло повысить боевые качества машины за счет полной совместимости с новыми бронебойными снарядами, попросту не умещавшимися в старые автоматы заряжания. Новое вооружение и улучшенные средства управления должны были дать понятные результаты.
Боевое отделение под орудия разных типов. Красной линией отмечена проекция подбашенных систем при использовании автомата заряжания под "Вакуум-1". Рисунок Gurkhan.blogspot.com
В сентябре 2017 года состоялся первый открытый показ опытного модернизированного танка Т-90М. Вместе с машиной продемонстрировали информационный стенд, сведения которого вызвали некоторые вопросы. Как стенд, так и внешний вид опытной бронемашины указывали на сохранение орудия 2А46М-4. Более новая пушка 2А82 не была использована. В прошлом году появился контракт на серийную модернизацию техники, и обновленные Т-90М, по всей видимости, так и не получат оружие последней модели.
До недавнего времени основное объяснение отказа от 2А82 в проекте Т-90М было связано с особенностями конструкции орудия и необходимого для него автомата заряжания. Однако несколько дней назад стало известно, что подобные проблемы действительно имели место, но не были значительными. Как оказалось, существующий автомат заряжания Т-90 без кардинальной перестройки можно было адаптировать для работы с изделиями 2А82 и «Вакуум-1». Впрочем, необходимая для этого доработка затрагивала не только сам автомат, но и боевое отделение, а также корпус танка.
Несколько дней назад известный специалист по бронетанковой технике Алексей Хлопотов опубликовал статью о принципах переделки существующих танков под орудие 2А82 и новые снаряды. Оказалось, что в ходе проработки путей модернизации танков было найдено достаточно простое и красивое решение, позволявшее уместить в доработанный автомат заряжания более длинные БОПС «Вакуум-1».
В прошлом, в ходе создания проекта Т-90А конструкторам «Уралвагонзавода» удалось переделать горизонтальный конвейер существующего автомата заряжания под снаряд «Свинец» длиной 740 мм, однако его ячейки теперь едва ли не упирались в борта корпуса. Перспективный БОПС «Вакуум-1» длиннее на 160 мм, и потому не вмещался в доступный объем. Впрочем, это не помешало проведению модернизации. В бортах корпуса толщиной по 80 мм на уровне конвейера предлагалось делать окна, и снаружи прикрывать их накладками той же толщины. За счет этого удалось найти требуемые 160 мм ширины боевого отделения. Также с учетом габаритов новых БОПС обновили конструкцию подъемника и досылателя.
Предложенная переработка боевого отделения и корпуса позволяла оснащать танки Т-72 и Т-90 новым орудием 2А82 с возможностью использования более эффективных бронебойных снарядов. Однако заказчик по тем или иным причинам отказался от этой идеи. В дальнейшем официальные представители Минобороны и организации-разработчика подтвердили, что Т-90М все же сохранит штатное орудие и сможет применять только совместимые с ним снаряды.
Старые и новые
Согласно актуальным планам министерства обороны России, в ближайшие годы основные усилия промышленности будут сосредоточены на модернизации имеющихся основных танков нескольких типов. Машины семейства Т-72 продолжат улучшать по проекту Т-72Б3, а параллельно будет осуществляться обновление другой техники до состояния Т-90М. В ближайшие годы армия рассчитывает получить несколько сотен танков Т-72Б3 и Т-90М.
Танк Т-90М в ходе первой демонстрации. Машина сохранила штатную пушку 2А46. Фото Bmpd.livejournal.com
Одновременно с модернизацией наличных танков будет осуществляться серийное производство новейших Т-14 «Армата». Однако было решено пока отказаться от крупномасштабного производства, и в те же сроки армии передадут не более 130-150 бронемашин этого типа. Планы оборонного ведомства на последующие периоды пока остаются неизвестными. Возможно, они еще даже не сформированы. Однако очевидно, что в определенный момент будет принято решение о прекращении модернизации строевых танков и запуске полномасштабного производства новых Т-14.
Таким образом, в сфере вооружения и боеприпасов для танков в ближайшие годы будет сохраняться любопытная ситуация, которую нельзя назвать в полной мере положительной или отрицательной. Так, танки Т-72Б3 и Т-90М будут сохранять свои пушки 2А46М, но при этом получат автоматы заряжания по типу использованного на Т-90А. Это позволит им использовать не только сравнительно старые БОПС, но и современные изделия семейства «Свинец». В то же время, им не придется получать на вооружение более новые и эффективные снаряды «Вакуум-1». Таким образом, основная масса российских танков в ближайшем будущем будет использовать достаточно эффективные, но все же не самые новые и совершенные бронебойные снаряды.
Подобные боеприпасы, разработанные в рамках ОКР «Вакуум-1», пока сможет получить только перспективный танк Т-14. Однако количество такой техники в войсках пока будет незначительным, и она не сможет поспорить в этом отношении с другими боевыми машинами. При этом можно отметить, что отставание в количестве будет сопровождаться превосходством в качественном отношении.
Очевидно, что развитие российских бронетанковых войск продолжается. Оно осуществляется как путем модернизации имеющихся образцов, так и за счет создания новых. Причем речь идет не только о танках, но и об отдельных их комплектующих, а также о боеприпасах. Благодаря этим процессам боеспособность бронетанковых частей будет расти, сохраняя уровень, соответствующий актуальным и перспективным угрозам.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://rg.ru/
https://tass.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://btvt.info/
http://fofanov.armor.kiev.ua/
http://gurkhan.blogspot.com/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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