2А82 и «Вакуум-1». Новинки для танковых войск

Различные 125-мм боеприпасы для пушки 2А46. Фото Минобороны РФ / mil.ru

Боевое отделение под орудия разных типов. Красной линией отмечена проекция подбашенных систем при использовании автомата заряжания под "Вакуум-1". Рисунок Gurkhan.blogspot.com