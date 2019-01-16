ФСБ задержала на территории Крыма агента СБУ

Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ на территории Крымского полуострова и выдворен с территории России на Украину, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.Согласно информации, предоставленной ФСБ, гражданин Украины Леонид Каплун, осуществлявший пассажирские перевозки по направлению Киев - Симферополь - Севастополь, был завербован сотрудником СБУ на пограничном пункте пропуска "Каланчак" (Украина) с присвоением псевдонима "Рыжий". Ему была поставлена задача собрать и передать сотруднику СБУ информацию о дислокации российских воинских частей и передвижении военной техники на территории республики Крым. Кроме того, он должен был сообщить о численном составе сотрудников пограничного МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска ) "Армянск" (Россия).Как заявили в пресс-службе ФСБ, действия задержанного Каплуна содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (Шпионаж), но поскольку агент СБУ не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось.Гражданин Украины Леонид Каплун был выдворен за пределы территории России с запретом на въезд в Российскую федерацию сроком на 20 лет.