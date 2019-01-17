«Снежная встреча» остудила горячие ожидания литовских политиков
В литовском городке Тракае прошла традиционная, двенадцатая по счёту «Снежная встреча». Так называется инициированный властями Вильнюса ежегодный форум, на котором западные политики, дипломаты, военные эксперты и политические аналитики обсуждают актуальные вопросы безопасности.
Генерал Ходжес расстроил планы Вильнюса
Понятно, что с точки зрения Литвы самый актуальный вопрос современной безопасности заключается в «сдерживании российской угрозы». Оттого на встречу приглашаются известные на Западе персоны, отметившиеся в публичном поле как убеждённые сторонники жёсткой линии в отношении России.
Таких в мире немало. Вот из этой-то компании организаторы подбирают примерно сотню человек для участия в своём форуме. Он носит достаточно закрытый характер. Злые языки утверждают: сделано это для того, чтобы не дискредитировать столь важное для политического авторитета Вильнюса мероприятие обилием одиозных или неавторитетных фигур.
По обычаю, прессе представляют лишь статусных участников – высокопоставленных чиновников из дипломатических ведомств восточно-европейских стран и Скандинавии да гостей из Соединённых Штатов. Правда, не всех, а только отставных служак Пентагона, сохранивших влияние и связи в правящих кругах Вашингтона.
Таким образом, отличительной особенностью «Снежных встреч» стало присутствие «свадебных генералов» из Америки. В последние годы на эту роль часто приглашали бывшего Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, четырёхзвёздного американского генерала Филипа Бридлава. В нынешнем январе «Снежную встречу» украсил своим присутствием бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Забегая вперёд, надо сказать, что генерал Ходжес не оправдал надежд организаторов форума и несколько испортил мероприятие. Не искушённый в высокой дипломатии Бен Ходжес с военной прямотой заявил в Тракае, что американские стратеги заняты подготовкой к военному конфликту с Китаем, который ожидается «ближе, чем через 10 лет, или примерно так».
В связи с этим защита Европы (и Прибалтики, в том числе) от России является исключительно европейской проблемой, требующей ответственного, самостоятельного решения. Так коротким спичем генерал Ходжес разрушил благостные ожидания литовских политиков, много лет пугающих мир «российской угрозой». В Вильнюсе всерьёз рассчитывали, что в провоцируемом противостоянии с Россией ему поможет Запад, а главное – могучая Америка. Генерал Ходжес эти планы расстроил, прямо показав пальцем на Пекин, в котором США теперь видят свою главную угрозу.
Строго говоря, литовцы всегда пытались придать солидность форуму в Тракае. Здесь формировалась широкая повестка дня. Обсуждали отношения Вашингтона и Брюсселя, британский Brexit, ситуацию на Украине, санкции США против Китая и ряд других актуальных вопросов.
Однако по признанию очевидцев, пожелавших поделиться своими впечатлениями, дискуссия «Снежной встречи» рано или поздно соскальзывает на отлаженную колею «российской угрозы», которую в Тракае видят во всех мировых противоречиях и конфликтах. Такой примитивный подход привёл к убогой содержательности мероприятия.
Об этом в интервью EADaily рассказал участник прошедшей встречи, литовский политолог Станислав Воронцевич. По его мнению, в Тракае собрались «аналитики третьего круга». Они, что называется, несли «много воды — мало любопытных предложений, а прорывных идей вовсе нет. Могу вас заверить: после Тракай мир не стал безопасней ни на йоту», – сделал свой вывод политолог.
На мутной украинской волне
Другие поняли это ещё раньше. Потому на нынешней «Снежной встрече» были представлены флаги только 15 стран, хотя в прежние годы в президиуме форума красовались флаги пяти десятков государств. Не спасло положение даже обращение к самой горячей европейской теме – конфликту на Украине.
В Вильнюсе пока не поняли, что эта проблема ушла на обочину европейского политического дискурса. Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс со своим украинским коллегой Павлом Климкиным пытался вовлечь участников встречи в обсуждение европейских санкций против России, «непрекращающейся российской агрессии в Украине», «ползучей оккупации Керченского пролива», ситуации в Азовском море и прочих, актуальных тем из репертуара киевских пропагандистов.
Горячие речи были сказаны, но они мало на кого произвели впечатление. По признанию Станислава Воронцевича, серьёзные аналитики давно поняли: « Главная трагедия его (Климкина, – прим.) страны в том, что одна часть украинцев не может договориться с другой. Пример подает Верховная рада. Это арена для гладиаторов. И счастье, что в парламент запрещено проносить оружие, иначе бы поубивали друг друга».
Любопытно, что интерес к украинским событиям снижается и в самой Литве. По традиции после «Снежной встречи» на литовском национальном телеканале устраивали благотворительный концерт, участники и зрители которого собирали средства в помощь Украине. На этот раз за материальную поддержку киевской власти агитировали президент Литвы, спикер сейма, министр иностранных дел, глава оборонного ведомства, командующий литовской армией, популярные в стране журналисты, деятели культуры и искусств.
Такой агитационный пресс выдавил из сердобольной публики лишь 110 тысяч евро. В пользу Украины деньги пожертвовали (каждый – по 2 евро) 55 000 зрителей и участников благотворительного концерта. Чтобы понять порядок цифр, достаточно оглянуться назад, например, года на три. В январе 2016 года со своими деньгами в пользу Украины расстались примерно 90 000 литовцев. Тогда общий сбор составил 180 тысяч евро.
С тех пор благотворительный фонд год от года снижается. Уже не срабатывает, как прежде, горячий призыв министра Линкявичюса: «Помогая Украине, мы на самом деле помогаем Литве и Европе!» Объяснений этому несколько. Эксперты выделяют из них два главных. Во-первых, как известно, коррупция буквально разорила Украину. К литовцам пришло понимание, что благотворительные деньги останутся в карманах вороватых чиновников и не попадут в руки тех, кто в них остро нуждается. Во-вторых, изменилось положение в самой Литве.
Увлечённые международной повесткой, литовские власти принудили бизнес жертвовать экономическими результатами в пользу политических резонов правительства. Особенно ярко это проявилось на примере флагмана местной экономики — концерна по производству минеральных удобрений Achema.
Концерн заставили вместо трубопроводного российского газа использовать в производстве дорогущий норвежский СПГ с терминала Statoil в Клайпеде. За считанные месяцы Achema довели до критического финансового состояния. Некомфортно стало в Литве и международным инвесторам. За короткий срок здесь закрылись предприятия швейцарского концерна по производству продуктов питания Hochdorf Group, компаний Coca–Cola, Estrella, AIG, «Лукойл».
С литовского рынка ушли американская страховая компания American International Group и финский концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, владеющий магазинами Prisma и ассоциацией грузоперевозчиков Linava. Понятно, что такой массовый исход крупных иностранных фирм создал напряжение на рынке труда, подсократил доходы многих людей.
Такие печальные результаты принесло давление власти на бизнес. Будущее Литвы тоже не впечатляет экспертов. Сегодня Вильнюс очень сильно зависит от дотаций из Брюсселя. Для наглядности приводят цифры из отчёта за 2017 год (сейчас это наиболее полные данные). Тогда Литва внесла в бюджет Евросоюза 244 млн. евро, а получила дотаций на 1,8 млрд. евро — почти в 7,5 раза больше.
Теперь лавочка закрывается. Уже объявлено, что к 2021 году объём субсидий странам Балтии из бюджета ЕС сократится на 40%. Для Литвы это будет серьёзным испытанием, которое мало волнует действующую власть. Дело в том, что каденция нынешнего президента страны Дали Грибаускайте заканчивается уже нынешним летом.
По сообщениям СМИ, сейчас Грибаускайте подыскивает себе работу в Брюсселе. Туда же нацелились многие министры её правительства: одни решили избираться в Европарламент, другие рассчитывают на тёпленькие места в структурах Еврокомиссии или Евросовета. Вот потому литовские власти усердствуют не в экономических преобразованиях своей страны, а в международных русофобских проектах вроде прошедшего форума «Северная встреча».
Форума, принесшего его организаторам, впрочем, безрадостную перспективу, которую доступно разъяснил в Тракае американский генерал Бен Ходжес.
Генерал Ходжес расстроил планы Вильнюса
Понятно, что с точки зрения Литвы самый актуальный вопрос современной безопасности заключается в «сдерживании российской угрозы». Оттого на встречу приглашаются известные на Западе персоны, отметившиеся в публичном поле как убеждённые сторонники жёсткой линии в отношении России.
Таких в мире немало. Вот из этой-то компании организаторы подбирают примерно сотню человек для участия в своём форуме. Он носит достаточно закрытый характер. Злые языки утверждают: сделано это для того, чтобы не дискредитировать столь важное для политического авторитета Вильнюса мероприятие обилием одиозных или неавторитетных фигур.
По обычаю, прессе представляют лишь статусных участников – высокопоставленных чиновников из дипломатических ведомств восточно-европейских стран и Скандинавии да гостей из Соединённых Штатов. Правда, не всех, а только отставных служак Пентагона, сохранивших влияние и связи в правящих кругах Вашингтона.
Таким образом, отличительной особенностью «Снежных встреч» стало присутствие «свадебных генералов» из Америки. В последние годы на эту роль часто приглашали бывшего Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, четырёхзвёздного американского генерала Филипа Бридлава. В нынешнем январе «Снежную встречу» украсил своим присутствием бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Забегая вперёд, надо сказать, что генерал Ходжес не оправдал надежд организаторов форума и несколько испортил мероприятие. Не искушённый в высокой дипломатии Бен Ходжес с военной прямотой заявил в Тракае, что американские стратеги заняты подготовкой к военному конфликту с Китаем, который ожидается «ближе, чем через 10 лет, или примерно так».
В связи с этим защита Европы (и Прибалтики, в том числе) от России является исключительно европейской проблемой, требующей ответственного, самостоятельного решения. Так коротким спичем генерал Ходжес разрушил благостные ожидания литовских политиков, много лет пугающих мир «российской угрозой». В Вильнюсе всерьёз рассчитывали, что в провоцируемом противостоянии с Россией ему поможет Запад, а главное – могучая Америка. Генерал Ходжес эти планы расстроил, прямо показав пальцем на Пекин, в котором США теперь видят свою главную угрозу.
Строго говоря, литовцы всегда пытались придать солидность форуму в Тракае. Здесь формировалась широкая повестка дня. Обсуждали отношения Вашингтона и Брюсселя, британский Brexit, ситуацию на Украине, санкции США против Китая и ряд других актуальных вопросов.
Однако по признанию очевидцев, пожелавших поделиться своими впечатлениями, дискуссия «Снежной встречи» рано или поздно соскальзывает на отлаженную колею «российской угрозы», которую в Тракае видят во всех мировых противоречиях и конфликтах. Такой примитивный подход привёл к убогой содержательности мероприятия.
Об этом в интервью EADaily рассказал участник прошедшей встречи, литовский политолог Станислав Воронцевич. По его мнению, в Тракае собрались «аналитики третьего круга». Они, что называется, несли «много воды — мало любопытных предложений, а прорывных идей вовсе нет. Могу вас заверить: после Тракай мир не стал безопасней ни на йоту», – сделал свой вывод политолог.
На мутной украинской волне
Другие поняли это ещё раньше. Потому на нынешней «Снежной встрече» были представлены флаги только 15 стран, хотя в прежние годы в президиуме форума красовались флаги пяти десятков государств. Не спасло положение даже обращение к самой горячей европейской теме – конфликту на Украине.
В Вильнюсе пока не поняли, что эта проблема ушла на обочину европейского политического дискурса. Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс со своим украинским коллегой Павлом Климкиным пытался вовлечь участников встречи в обсуждение европейских санкций против России, «непрекращающейся российской агрессии в Украине», «ползучей оккупации Керченского пролива», ситуации в Азовском море и прочих, актуальных тем из репертуара киевских пропагандистов.
Горячие речи были сказаны, но они мало на кого произвели впечатление. По признанию Станислава Воронцевича, серьёзные аналитики давно поняли: « Главная трагедия его (Климкина, – прим.) страны в том, что одна часть украинцев не может договориться с другой. Пример подает Верховная рада. Это арена для гладиаторов. И счастье, что в парламент запрещено проносить оружие, иначе бы поубивали друг друга».
Любопытно, что интерес к украинским событиям снижается и в самой Литве. По традиции после «Снежной встречи» на литовском национальном телеканале устраивали благотворительный концерт, участники и зрители которого собирали средства в помощь Украине. На этот раз за материальную поддержку киевской власти агитировали президент Литвы, спикер сейма, министр иностранных дел, глава оборонного ведомства, командующий литовской армией, популярные в стране журналисты, деятели культуры и искусств.
Такой агитационный пресс выдавил из сердобольной публики лишь 110 тысяч евро. В пользу Украины деньги пожертвовали (каждый – по 2 евро) 55 000 зрителей и участников благотворительного концерта. Чтобы понять порядок цифр, достаточно оглянуться назад, например, года на три. В январе 2016 года со своими деньгами в пользу Украины расстались примерно 90 000 литовцев. Тогда общий сбор составил 180 тысяч евро.
С тех пор благотворительный фонд год от года снижается. Уже не срабатывает, как прежде, горячий призыв министра Линкявичюса: «Помогая Украине, мы на самом деле помогаем Литве и Европе!» Объяснений этому несколько. Эксперты выделяют из них два главных. Во-первых, как известно, коррупция буквально разорила Украину. К литовцам пришло понимание, что благотворительные деньги останутся в карманах вороватых чиновников и не попадут в руки тех, кто в них остро нуждается. Во-вторых, изменилось положение в самой Литве.
Увлечённые международной повесткой, литовские власти принудили бизнес жертвовать экономическими результатами в пользу политических резонов правительства. Особенно ярко это проявилось на примере флагмана местной экономики — концерна по производству минеральных удобрений Achema.
Концерн заставили вместо трубопроводного российского газа использовать в производстве дорогущий норвежский СПГ с терминала Statoil в Клайпеде. За считанные месяцы Achema довели до критического финансового состояния. Некомфортно стало в Литве и международным инвесторам. За короткий срок здесь закрылись предприятия швейцарского концерна по производству продуктов питания Hochdorf Group, компаний Coca–Cola, Estrella, AIG, «Лукойл».
С литовского рынка ушли американская страховая компания American International Group и финский концерн Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, владеющий магазинами Prisma и ассоциацией грузоперевозчиков Linava. Понятно, что такой массовый исход крупных иностранных фирм создал напряжение на рынке труда, подсократил доходы многих людей.
Такие печальные результаты принесло давление власти на бизнес. Будущее Литвы тоже не впечатляет экспертов. Сегодня Вильнюс очень сильно зависит от дотаций из Брюсселя. Для наглядности приводят цифры из отчёта за 2017 год (сейчас это наиболее полные данные). Тогда Литва внесла в бюджет Евросоюза 244 млн. евро, а получила дотаций на 1,8 млрд. евро — почти в 7,5 раза больше.
Теперь лавочка закрывается. Уже объявлено, что к 2021 году объём субсидий странам Балтии из бюджета ЕС сократится на 40%. Для Литвы это будет серьёзным испытанием, которое мало волнует действующую власть. Дело в том, что каденция нынешнего президента страны Дали Грибаускайте заканчивается уже нынешним летом.
По сообщениям СМИ, сейчас Грибаускайте подыскивает себе работу в Брюсселе. Туда же нацелились многие министры её правительства: одни решили избираться в Европарламент, другие рассчитывают на тёпленькие места в структурах Еврокомиссии или Евросовета. Вот потому литовские власти усердствуют не в экономических преобразованиях своей страны, а в международных русофобских проектах вроде прошедшего форума «Северная встреча».
Форума, принесшего его организаторам, впрочем, безрадостную перспективу, которую доступно разъяснил в Тракае американский генерал Бен Ходжес.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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