В ЗВО поступила партия бронежилетов нового типа
В мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Смоленской и Брянской областях, поступило более полутора тысяч бронежилетов нового типа, сообщает пресс-служба ЗВО.
В округе пояснили, что новые бронежилеты входят в состав боевой экипировки «Ратник». Они имеют керамические бронепанели 5-го и 6-го классов защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с дистанции 10 метров, а также усиленной пули для автомата Калашникова калибра 7,62 мм.
Пуля СВД является эталоном при оценке стойкости бронежилетов. В данном случае военнослужащий защищен лучше, чем некоторые легкие броневики НАТО – их защиту выстрел из снайперской винтовки пробивает.
По данным пресс-службы, бронежилеты оборудованы также модульной системой – на них легко устанавливаются дополнительные секции для магазинов и подсумков, а также средств защиты от РХБ заражения.
Сообщается, что грудная и спинная бронепанели являются ключевыми элементами бронежилета 6Б45. Его вес – 7,5 кг.
Комментируя это сообщение, Российская газета отмечает, что керамическая броня в несколько раз легче и надежнее стальной. Ее многослойная структура позволяет максимально защитить не только самого военнослужащего, но и его товарищей, поскольку композитные пластины исключают рикошет. Толстый стоячий воротник предохраняет шею от осколков.
Новый общевойсковой бронежилет сделан добротно. Все его части крепятся друг к другу двойными застежками: так называемой «липучкой» и пластиковой защелкой. «Липучки» позволяют подогнать снаряжение по фигуре.
В округе пояснили, что новые бронежилеты входят в состав боевой экипировки «Ратник». Они имеют керамические бронепанели 5-го и 6-го классов защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с дистанции 10 метров, а также усиленной пули для автомата Калашникова калибра 7,62 мм.
Пуля СВД является эталоном при оценке стойкости бронежилетов. В данном случае военнослужащий защищен лучше, чем некоторые легкие броневики НАТО – их защиту выстрел из снайперской винтовки пробивает.
По данным пресс-службы, бронежилеты оборудованы также модульной системой – на них легко устанавливаются дополнительные секции для магазинов и подсумков, а также средств защиты от РХБ заражения.
Сообщается, что грудная и спинная бронепанели являются ключевыми элементами бронежилета 6Б45. Его вес – 7,5 кг.
Комментируя это сообщение, Российская газета отмечает, что керамическая броня в несколько раз легче и надежнее стальной. Ее многослойная структура позволяет максимально защитить не только самого военнослужащего, но и его товарищей, поскольку композитные пластины исключают рикошет. Толстый стоячий воротник предохраняет шею от осколков.
Новый общевойсковой бронежилет сделан добротно. Все его части крепятся друг к другу двойными застежками: так называемой «липучкой» и пластиковой защелкой. «Липучки» позволяют подогнать снаряжение по фигуре.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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