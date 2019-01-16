Журналистку Елену Бойко всё-таки депортировали на Украину

Елене Бойко на Украине предъявлены обвинения по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности. Ждёт доставку в суд, где будет вынесено решение об аресте и перемещении её во Львов.

Главный редактор издания PolitRussia сообщает о депортации украинской журналистки Елены Бойко (Вищур) из России. По опубликованной информации, журналистка передана в руки украинских силовиков в Харьковской области. «Приняли» Елену Бойко четыре украинских автоматчика.Из сообщения Руслана Осташко в Фейсбуке:Напомним, что Елена была частым гостем на политических ток-шоу российских телеканалов. Она высказывалась против майданных властей Украины, не поддерживала гонения на русскоязычное население, выступала против бредовых законов тех, кто пришёл к власти на Украине не без западной помощи и штыков радикалов.Тем большее чувство недоумения вызывает решение о депортации украинской оппозиционной журналистки на Украину – туда, где её ожидает неминуемое судилище по политическим мотивам.Ранее было заявлено, что решение о депортации было принято в связи с «дебошем» в отделении полиции, куда Елену Бойко доставили в связи с «нарушением миграционного законодательства РФ». При этом было заявлено, что дело Елены Бойко «под особый контроль» берёт уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Депортация в руки СБУ – это и есть особый контроль?